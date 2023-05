VESPA – Die Cosmopolitan

… und das ist sie wirklich, die legendäre Vespa. 1946 lancierte der italienische Fahrzeughersteller Piaggio die erste Version, die Vespa 98. Ganz in der Gegenwart ­angekommen begleiten wir in dieser ­Strecke die brandneue Vespa GTS und GTS Super auf einer fiktiven Reise durch Europa.

Location: Boxquadr.at, Brunnengasse 17, 1160 Wien, boxquadr.at

Team: Fotograf: Max Lottmann Hair & Make Up: Petra Hristov Produktion + Styling: Alex Pisecker Models: Peter Mairhofer (Wiener Models) Vanesa Svedova (Body & Soul Models)

Eulen und Athen

Nachdem man schwitzend durch das Säulengewirr der Akropolis gehetzt ist, kühlt der Fahrtwind auf dem Weg zum Strand. Dort genießt man ein Picknick in luftigen Baumwoll Outfits in den Farben des Meeres. Niemals ohne Sonnenhut und Sonnenschutz. Perfekt in das mediterrane Gewusel fügt sich die neue Vespa GTS Super Sport ein. Hier im gediegenen Farbenspiel „Verde Ambizioso matt“ samt sportlcher Streifen am Heck.

Vanesa

Bikini: Calzedonia, 45 Euro, calzedonia.com, Kleid: & Other Stories, 199 Euro, stories.com, -Tasche: Ina Kent, 145 Euro, inakent.com, Pelz-rie-men: Must Have Vienna, 20 Euro, musthave-vienna.com,

Hut: Mühlbauer Traveller, 189 Euro, muehlbauer.at, Sonnenbrille: Alexander McQueen bei Mister Spex, 279,95 Euro, misterspex.at, Schuhe: Ellamar, 85 Euro, ellamar.eu -Thomas Sabo: Ring Abalone Perlmutt Silber, 249 Euro, Halskette türkise Beads, 298 Euro, Kette Venezia, 39 Euro, Armband Charm türkis, 34 Euro, alles thomas-sabo.com

Peter

Shorts: Ecoalf, 95 Euro, ecoalf.com, Pullover: Edc, 59,99 Euro, esprit.at, Tasche: Freitag, F11 Lassie, 215 Euro, freitag.ch, -Socken: Burlington King, 12 Euro, burlington.de Sonnenbrille: Silhou-et-te Sant Pere, 310 Euro, silhoutte.com, Sneakers: Converse, 74,95 Euro, -zalando.at

Helm: Jethelm Piaggio -Mirror, 199 Euro, faber.at

Sonnenschutz: Nivea Sun Schutz & Pflege 50 + Spray: 17,99 Euro, Nivea Sun Schutz & Pflege 50 + Creme: 16,99 Euro, Nivea Sun UV Dry Protect Sport 30 Spray: 16,99 Euro, Nivea Sun Schutz & Bräune 30 Fluid: 17,99 Euro, Nivea Ball: 3,50 Euro, alles nivea.at Nivea Sonnenstuhl: Nicht käuflich -erwerblich. Gmundner Keramik: Teller: 36,90 Euro, Kanne: 89,90 Euro, beides gmundner.at. Lars Nysom: Thermosflasche: 32 Euro, lars-nysom.com H&M Home: Baumwollkorb: 22,99 Euro, Decke: 49,99 Euro, Kis-sen-hülle: 34,99 Euro, Dose mit Deckel Recycled Ceramics: 14,99 Euro, Dose mit Deckel klein Recycled Ceramics: 9,99 Euro, Duftkerze Summer Rain: 14,99 Euro, Cock-tailglas: 9,99 Euro, alles 2.hm.com

Roman Holiday

Zum sonnigen Rom passen sonnige Outfits, sei es ein leichtes ­Strickkleid, oder die lässige Baumwoll Chinos mit dem dazu abgestimmten Polo. Immer wichtig bei der rasanten Fahrt durch die engen Gassen der „ewigen Stadt“: Jacken mit eingebauten Protektoren, selbstverständlich konform zum übrigen Look. Die Vespa GTS Super Sport passt natürlich in „Arancio Imulsivo“ perfekt in die ewige Stadt und geizt nebst feiner neuer Optik natürlich auch nicht mit neuen technischen ­Highlight. VESPA GTS SUPER SPORT 300

Vanesa

Feinstrickkleid: H&M, 19,99 Euro, 2.hm.com, Jacke: Tucanourbano, Flowmotion Lady, 159,90 Euro, faber.at, Tasche: Lulu S, Jerome Dreyfuss Paris, 490 Euro, jerome-dreyfuss.com, Tasche: Ina Kent, 75 Euro, inakent.com, Sonnenbrille: Off White, bei Mister Spex, 274,95 Euro, misterspex.at, Sneakers: Wildling, Aigul, 119 Euro, wildling.shoes, Saboteur: Armspange Sacra, ab 920 Euro, Ring Sacra, 1900 Euro, Halskette Anker, ab 350 Euro, Anhänger – Sacred Planet, 3700 Euro, alles saboteur.world

Peter

Hose: 40 Weft, 119 Euro, peek-cloppenburg.at, Polo: Gap, 51,99 Euro, gap.com, Jacke: Tucano-urbano, New Step, 299,90 Euro, faber.at, Tasche: Freitag, F201 Pete, 200 Euro, freitag.ch, Socken: Burlington, Fashion, 13 Euro, -burlington.de, Sneakers: Wildling, Aigul, 119 Euro, wildling.shoes

Wien ist anders…

Das wissen wir, die wir hier leben und unsere Stadt über alles lieben nur allzu gut. Mit der Vespa lebt’s sich jedoch schneller. Psychodelic Prints, Lederjacke, Kroko-Stiefel und ikonische Sneakers unter­streichen den urbanen Look. Anders ist auch die ebenfalls brandneue Vespa GTS, also die etwas zivilere Version der Super und Super Sport, die in diesem Fall im dezenten „Verde Amabile“ den Kontrapunkt zum „roten“ Wien setzt. Für alle Infos zur Vespa GTS einfach diesen QR Code scannen. VESPA GTS

Vanesa

Hose: Bogner, 295 Euro, bogner.com, Top: Must Have Vienna, 19 Euro, Tasche: Must Have Vienna, 29 Euro, Pelzriemen: Must Have Vienna, 20 Euro, Stiefel: Must Have Vienna, 59 Euro, alles musthavevienna.com, Lederjacke: Talbot Runhof x Madeleine, 649,95 Euro, madeleine-mode.at, Sonnenbrille: The -Attico, bei Mister Spex, 225,95 Euro, misterspex.at

Peter

Hose: Hiltl, 189,99 Euro, peek-cloppenburg.at, Hemd: Twisted Tailor, 79,95 Euro, Sneakers: Converse, 74,95 Euro, beides zalando.at, –Saboteur: Automatic Uhr Totenköpfe, Edelstahl, Diamant, 4900 Euro, saboteur.world

Swinging London

… und am besten swingt man in einem maritim inspirierten Outfit.

In der weit geschnittenen Marlene Hose nimmt man auch bequem am Sozius der Vespa Platz und Perlen sind sowieso nie falsch. Ganz im Thema ist man natürlich auch mit dem Vespa Racing Sixties Shirt und der strahlend weißen Jeans.

Apropos schwingen: Die neue GTS-Modellreihe verfügt über ein verbessertes Fahrwerk, das noch mehr Komfort auch auf holprigen Straßen bietet.

Vanesa

Hose: Comma, 99,99 Euro, comma-store.at, Top: Must Have Vienna, 35 Euro Kappe: Must Have Vienna, 35 Euro, beides musthavevienna.com, Schuhe: Monki, 45 Euro, monki.com, Socken: Falke, 12 Euro, falke.com, Saboteur: Perlenarmband Elemental, 330 Euro, Perlenkette -Sacred Planet, 2900 Euro, beides saboteur.world

Peter

Hose: Cinque, 109,99 Euro, peek-cloppenburg.at, -T-Shirt: Vespa Racing Sixties, 45 Euro, faber.at, Pullover: Bogner, 295 Euro, bogner.com, Hut: Mühlbauer, Trilby Karl, 395 Euro, muehlbauer.at, Socken: Burlington Fashion, 13 Euro, burlington.de Sneakers: Vagabond -Cedric, 150 Euro, vagabond.com, Tasche: Freitag, F553 Lou, 160 Euro, freitag.ch Helm: Jethelm VJ Justin Bieber X, 399 Euro, faber.at

Paris Mon Amour

Rot ist die Farbe der Liebe und Paris die dazu passende Stadt. Ein sexy Bustier und die feinplissierte Culotte dürfen hier auf keinen Fall fehlen, das freche Barette entpuppt sich als Keypiece und gelungenes Pendant zum Vespa 946 Red Base-Cap. Damit man(n) vo Welt aber auch die Hände frei hat, bietet die neue Vespa GTS nebst zahlreichen neuen optischen Hightlights auch ein Keyless-Go System.