Plötzlich standen sie da, um mich herum, die mittelalten Kids. Tuschelten sich was zu. Über den großen, dicken Mann auf dem großen, schwarzen Rad. (aus dem WIENER 455/Sommer-Edition/PORSCHE eBike Sport)

Text: Franz J. Sauer/Fotos: Eryk Kepski

Und alle zeigten sie auf das Wappen vorne­dran. Porsche. Porsche.

PORSCHE! Oida, bistu.



Man war in seinem Fahrzeugtester-Dasein ja schon einiges Spezielles gefahren und hatte damit für entsprechenden Aufruhr gesorgt. War das vor, sagen wir, 15 Jahren noch meistens positiv konnotierte Begeisterung, so schlug die Wahrnehmung in den, sagen wir, letzten fünf Jahren eher ins Gegenteil um. Reiche Umweltverpester-Kleinschniedl-Sau. Was hast Du in unserer heilen Innenstadt-Welt zu suchen, wo eigentlich Kinder auf den Straßen spielen sollten?

Bobos Porsche …



Insofern war das Porsche eBike Sport eine Art Zeitmaschine in die guten alten Zeiten, jene mit der Begeisterung für das Fahrzeug. Und allein die Tatsache, dass ich mich inmitten des Freihausviertel-Festes auf der gesperrten Schleifmühlgasse befand, als mich die Jungs (hauptsächlich) für das Fahrrad bewunderten, ließ ziemlich viel Zeitgeist erkennen.



10.900 Euro inkl. Ust wird für das eBike Sport by Rotwild genommen. Wir lassen diese Summe nun mal unkommentiert, aus Profi-Biker-Kreisen vernahmen wir, dass das für ein gutes E-Bike ein durchaus gerechtfertigter Preis ist. Problem bei der Sache: Die übliche Diebstahlsicherung, ein Radl optisch vergammeln zu lassen, geht sich bei diesem Schönling, dem man seine Porsche-Herkunft tatsächlich an jeder Strebe ansieht, einfach nicht aus.

Ein herrliches Gerät mit herrlicher Optik und herrlich viel Morch, bei gleichzeitiger Leichtfüßigkeit. Bloß eine hydraulisch verstellbare Sattelstütze wäre bei diesem Kaufpreis noch drin gewesen, finden wir.



Zum Fahrbetrieb: Länge läuft, der lange Radstand und die geduckte Bauweise zahlen sich aus. Elektrische Schaltung ist gottvoll und der Shimano DU-EP800 Antrieb mit 630 Wh Batterie greift einem derart wirkungsvoll, aber unaufgeregt unter die Knie, dass es ein reines Fest ist, den Gürtel von Gaudenzdorf bis Währing ­hinaufzuradeln. Jetzt brauchts nur noch ein effizientes und schönes Porsche-Design Schloss, damit die Fuhre keine Füße kriegt, wenn sie am Radständer hängt.

