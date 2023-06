Der Bub-up im Test!

Regen, Regen, Regen! Der nasse Horror der letzten Wochen – Bei Regen ein Dach übern Kopf haben beim Radeln. Klingt doch verheißungsvoll, oder? Der Bub-up machts möglich.

Text & Fotos: THOMAS BRUCKNER

Beim Bub-up handelt es sich um eine Schutzblase gegen Regen und Kälte. Diese passt auf alle Fahrräder und Roller und kann nach Gebrauch einfach verstaut und transportiert werden. Bei Regen spannt man sich den Bub-up, wie einen Rucksack auf den Rücken und befestigt die Vorderenden der Schutzblase mittels Klettverschlusses am Lenker.

Sowohl Montage als auch Abbau benötigen keine 30 Sekunden. Der Bub-up bietet einen vollständigen, wasserdichten Regenschutz beim Rad- und Scooterfahren.

Der Test

Eins vorweg: Mit dem Bub-up unauffällig in der Gegend herum zu radeln gelingt kaum. Das Teil sticht ins Auge, zaubert dafür so manchem Verkehrsteilnehmer ein Lächeln ins Gesicht. Mir geht es beim Auspacken des Teils nicht anders, zu meiner Überraschung verschwindet selbst bei der Montage meine gute Laune nicht. Einfacher und unkomplizierter wie dieses Teil lässt sich wohl nicht einmal eine Fahrradglocke montieren. Lediglich zwei Fertigkeiten muss man draufhaben. Erstens: Rucksack anziehen. Zweitens: Zwei Klettverschlüsse schließen. Fertig. Und ab jetzt sitzt man auf dem Fahrrad oder steht am E-Scooter und bleibt selbst bei widrigsten Wetterverhältnissen staubtrocken. Ja, tatsächlich.

Meine Befürchtung, dass die Nässe mich von der Seite her attackieren könnte bleibt völlig unbegründet. Nada. Niente, Nix. Und die Sorge, dass man mit dieser Blase übern Kopf gegen mächtigen Luftwiderstand würde ankämpfen müssen kann ich hier auch gleich ausräumen, dem ist nicht so, tatsächlich registriere ich diesen nicht. Apropos Wind. Bei einer meiner Testfahrten wütet der wie wild geworden, kommt daher von allen Seiten. Mein Schutz aber hält, fliegt weder weg noch bringt er mich in Gleichgewichtsnöte. Einzig das Zusammenfalten des nassen Bub-ups nervt, beim zweiten Mal ist es dann aber auch schon wieder ein Kinderspiel.

Die Fakten

Schwierigkeitsstufe: keine

Passt für: alle Rad- und Scooterfahrer

Hände weg: Einradfahrer (ohne Lenker funktionierts nämlich nicht)

Material: 50% Polyester,

50% PVC ohne Phthalate

Gewicht: 1,1 kg

Selbstlösende Sicherheitsbügel

Preis: 119,95 Euro

Info: www.rainjoy.eu

Thomas Bruckner

Der gebürtige Niederösterreicher war in den 90ern Snowboard-Pro und erreichte im Weltcup Topplatzierungen. Nach dem Karriereende verlegte er sich auf das Testen von alternativen Sportgeräten.