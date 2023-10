Susi Stach lädt ein: Vernissage am 30.11. in der Open Factory

Schauspiel-Star Susi Stach hat uns zu einer geheimnisvollen Whats-App Gruppe hinzugefügt, deren genauer Zweck noch ziemlich im Dunklen bleibt. Vernissage!, und von 30.11. in der Open Factory ist die Rede, sonst nix. Fest steht dennoch: Wir gehen hin und einige Protagonisten des tollen, heimischen Film-Business auch. Wenn la Stach ruft bleibt keiner zuhause.

Susi Stach hat uns einer Gruppe zugefügt – Freude. Schließlich ist die großartige Susi Stach nicht nur eine wunderbare Schauspielerin, ein herzlicher, liebenswerter toller Mensch und in ihrer Funktion als Coach zu einem gewaltigen Stück dafür mitverantwortlich, dass das heimische SchauspielerInnen-Ensemble derzeit hochkarätig daherkommt wie selten zuvor. Dass man sich aber offenbar freut, wenn es Gelegenheiten gibt, Susi in persona wiederzusehen, stellt der geheimnisvoll gehaltene Whatsapp-Thread eindrucksvoll unter Beweis.

Alle sagen zu

Schon in den ersten Sekunden piept es unentwegt vor Likes, Zusagen und Herzerln im Thread, in den ersten 60 Sekunden haben schon ungefähr 30 Menschen zugesagt. Und ungefähr nach drei, vier Minuten kommt der Kabarettist Werner Brix auf den großen, unsichtbaren, Elefanten im Thread zu sprechen: „Bin gerne dabei, aber worum gehts?“ Regisseurin Eva Spreitzhofer schließt sich der Nachfrage an.

Ein bisschen hält Susi noch die Spannung hoch (inzwischen sagen gefühlt 100 weitere Menschen zu), dann kommt eine erste Erklärung: „Am 30.11. gibt es eine Vernissage um 18:00 im f6 – der OPEN FACTORY- Esterhazygasse 3 – im 6.! Genauere Infos folgen“ Wui, ab da rauscht es nur so an Zusagen. Die Open Factoy wird übergehen, so viel steht jetzt schon fest, wobei festgehalten werden muss: Wir wissen noch immer nicht, was es zu sehen gibt.

Egal was, wir kommen!

Susi, wir alle lieben Dich. Und wir kommen auf jeden Fall schauen. Zugesagt haben außer uns mittlerweile: Werner Brix, Stefano Bernadin, Michou Friesz, Eva Spreitzhofer, Nina Hartmann, Dieter Berner, keine Zeit haben Serge Falck und Ursula Strauss.

Ach ja – wenn wir mehr wissen, sagen wir auch worum es geht …