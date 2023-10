BIBIZA – Pop ohne Austro davor …

Typisch Wienerisch (?) – Falco zu unterstellen, dass er jemals out war, wäre schon eine Frechheit. Aber in letzter Zeit scheint er durch die Nachwuchskünstler Wiens regelrecht wiederaufzuerstehen. Denn nach Yung Hurn musiziert mit Bibiza inzwischen der zweite Rapper aus der Hauptstadt verdammt Falco-esk. Z. B. am 23.10., live in der ARENA Wien …

FOTOS: BIBIZA/BIBIZA facebook

Die Parallelen gehen dabei deutlich tiefer als nur dass alle drei sich musikalisch irgendwo zwischen Rap, Rock und Pop einfinden. Natürlich hat sich der Sound dieses stil­welten­wandlerischen Genre-Grenzgangs in den letzten 30 Jahren gehörig verändert. Und wo Yung Hurn und Bibiza lyrisch und stimmlich deutlich erkennbar verwandt sind, klang Herr Hölzel doch deutlich anders. Aber die Attitüde ist unverkennbar. Bibiza, bürgerlich Franz Bibiza, gibt keinen Fick. Falco hätte vielleicht eher „scheißt drauf“ gesagt, aber die Botschaft bleibt dieselbe. Teilweise klingt sie sogar recht ähnlich, wenn Bibiza genüsslich das „R“ rollt, als wäre es eine Tschick (ja, Tschick ist bei der ­Jugend heutzutage weiblich, deal with it). Apropos Jugend: Bibiza ist als 99er-Jahrgang nur auf dem Papier ein Kind des 20. Jahrhun­derts.

DER BIBIZA – Verrucht, versandelt, edel auf seine Art, vor allem aber: Wahnsinnig in. Die Wiener Szene hat endlich wieder ihre Youngsters ohne Austro vorm Pop. Gut so!

Seine Texte werden von ­typischen Gen Z-Themen dominiert, allen voran Drogen in jeder Form. Die sind aber längst nicht nur Mittel zur Party, sondern helfen auch beim Betäuben und Verges­sen. The kids are definitely not ­alright. Oder zumindest die Welt, der sie ausgesetzt sind. Auf seinem im Frühling veröffentlichten Debüt-Album „Wiener Schickeria“ beweist Bibiza mit satten 21 Songs, dass er viel zu erzählen hat. Fad wird einem beim Zuhören nicht, die Mischung aus Irrsinn und Schmäh lässt sich gut an. Und der Wien-Bezug ist ganz wie bei Falco auch in Massen gegeben, sei es mit „Opernring Blues“, „Stadtpark Insomnia“ oder „Eine Ode an Wien“. Der Kommissar hätte mit Bibiza auf jeden Fall alle Hände voll zu tun.

● BIBIZA live: Der Gig am 23. Oktober in der Arena indoor ist weitgehend ausverkauft, am 17.Mai 2024 gibt es ihn ebendort open air, und sonst ist er auch auf Tour durchs ganze Land. Infos: bibiza.at