Joda Zitron: Heimlicher Sommerhit?

Mit einem Duett der anderen Art und einer Hymne auf den 10. Wiener Gemeindebezirk bahnt sich via YouTube ein kleines Pop-Wunder an. Wird „Ans Nui (10)“ von Joda Zitron noch zum Sommerhit?

Joda Zitron, so nennt sich das Vater-Sohn-Duo, bestehend aus Ex-Rennbahn-Express Redakteur und Werber Daniel „Düsi“ Senitschnig und seinem Sohnemann Jonas. Mit Leo Luca Bei haben die beiden einen positiven Popsong aufgenommen, der Vorzüge des oft negativ dargestellten 10. Hieb hervorhebt. Wer Düsi einmal bei einem Auftritt im Andino erlebt hat, weiß um seine Qualitäten als echte Rampensau. Dass er darüber hinaus auch wirklich singen kann, beweist er hier. Und er hat dieses Talent auch an den Junior vererbt, das macht dem Zuhörer doppelt Freude!

Veröffentlicht hat das herzige Duo seine Songpremiere mit einem begleitenden Video auf YouTube. Wie heißt es in der Beschreibung: „Wir zeigen die schönsten Plätze des so „schwierigen“ Bezirkes und zeichnen dabei ein Bild von Harmonie und einem friedlichen Miteinander in den Vordergrund. Das haben Favoriten und seine vielfältigen Bewohner*innen sich längst schon verdient!“ Ikonische Orte vom Böhmischen Prater über den mittlerweile legendären Ferhat Döner bis zum Reumannplatz werden von Joda Zitron sympathisch und sommerlich in Szene gesetzt. Nur das Stadion am Verteilerkreis fehlt, aber dafür haben die beiden sicher ihrer GRÜNde…