Im Oktober bringt das Kabarett Niedermair in der Wiener Lenaugasse fünf neue Programme auf die Bühne, von Anja Kaller bis Sara Brandhuber. Los geht’s am 6. Oktober mit Anja Kaller, es folgen unter anderem Peter Panierer, Magda Leeb und die frisch ausgezeichnete Chrissi Buchmasser.

© Anja Kaller

Wer die schmale Stiege zum Niedermair hinuntergeht, kennt das Gefühl: Draußen wird es kühler, drinnen enger, und genau dann fängt die Saison an, ernst zu werden. Das kleine Kabarett in der Josefstadt hat sich einen Ruf erarbeitet, den größere Häuser beneiden dürften – als Ort, an dem Programme uraufgeführt werden, bevor sie Jahre später auf viel größeren Bühnen landen.

Erst im Juli hat das Haus nach der Sommerpause wieder aufgesperrt, jetzt, kaum zwei Monate später, folgt schon die nächste Verdichtung: fünf neue Abende, drei davon echte Premieren, dazu ein Try-out und eine Matinee über einen der ganz Großen des Fachs.

Wienerlied trifft auf Gangstarap

Den Anfang macht Anja Kaller am 6. Oktober um 20:45 Uhr mit ihrem dritten musikalischen Kabarettprogramm „Net g’schimpft is g’lobt gnua“. Im Kabarett Niedermair verhandelt sie darin, wie schnell die Harmonie des Alltags kippt, ob im Konferenzzimmer, im Schwimmbad oder beim Dating. Musikalisch trifft, ganz im Stil einer Stadt, die sich das schon öfter gefallen hat lassen müssen, Gangstarap auf alte Wienerlieder – dass sich beides verträgt, ist im Grunde keine neue Erkenntnis. 60 Minuten Schmäh und Sozialkritik, mit Wiener Herz.

Ein Leben voller Umwege

Am 20. Oktober, 19:30 Uhr, folgt Peter Panierer mit seinem zweiten Programm „Streugut“. Er nimmt sein Publikum mit auf eine Reise durch das eigene Leben, von den kleinen Skurrilitäten der Kindheit über chaotische Jugendabenteuer bis zu den Beobachtungen eines Erwachsenen, der noch immer versucht, das Ganze zu verstehen. Direkt aus dem Leben, mit Tempo und Pointen – und einem Titel, der nach dem klingt, was am Ende jeder Kindheit übrig bleibt.

Wer fragt, kriegt eine Antwort?

Magda Leeb behauptet für den 21. Oktober, 19:30 Uhr, das Größtmögliche: In ihrem Impro-Kabarett „Frag Magda“ will sie auf alle Lebensfragen des Publikums eine Antwort haben. Ob die Nachbarin erfahren soll, dass ihr Teenager beim Rauchen erwischt wurde, ob man die Familien-WhatsApp-Gruppe verlassen darf – das Wissen der Welt tragen wir längst im Handy mit uns herum, gescheiter werden wir davon trotzdem nicht. Unmöglich, findet Leeb. Frag sie.

Neu im Haus, gleich zur Premiere

Den Reigen eröffnet eigentlich schon Sara Brandhuber, die am 2. Oktober um 19:30 Uhr erstmals im Niedermair gastiert. Die Bayerin hat sich mit ihren ersten beiden Programmen und dem bayerischen Dialektpreis im Gepäck einen Namen gemacht, ihr aktuelles Stück heißt „A scheena Schmarrn!“ – ein Titel, der Programm ist. Am 4. Oktober, 11:00 Uhr, widmet sich Thomas Maurer in einer Matinee unter dem Titel „Maurer.Kafka.Komisch“ der komischen Seite eines Autors, den man aus dem Deutschunterricht meist nur als düster in Erinnerung hat. Dazu kommt im Oktober, ohne fixen Einzeltermin in der Ankündigung, Chrissi Buchmasser ins Haus: Die frischgekürte Förderpreisträgerin des Österreichischen Kabarettpreises 2026 gastiert mit „Zugzwang“. Und Klaus Eckel lässt das Publikum bei Try-outs an der Entstehung seines nächsten Programms teilhaben – live und ungeschliffen, bevor der Feinschliff folgt.

Wer im Oktober also die Stiege zum Niedermair nimmt, sollte sich draußen warm anziehen. Drinnen wird es ohnehin schnell heiß hergehen.

Kabarett Niedermair – Premieren im Oktober 2026

Lenaugasse 1a, 1080 Wien

02.10., 19:30 Uhr: Sara Brandhuber – „A scheena Schmarrn!“ (Premiere im Haus)

04.10., 11:00 Uhr: Thomas Maurer – „Maurer.Kafka.Komisch“ (Matinee)

06.10., 20:45 Uhr: Anja Kaller – „Net g’schimpft is g’lobt gnua“ (Premiere)

20.10., 19:30 Uhr: Peter Panierer – „Streugut“ (Premiere)

21.10., 19:30 Uhr: Magda Leeb – „Frag Magda“ (Premiere)

Dazu im Laufe des Monats: Chrissi Buchmasser mit „Zugzwang“ und Klaus-Eckel-Try-outs

Karten & vollständiges Programm: niedermair.at