Die deutsche Manufaktur STOWA bringt mit dem Chrono WRC Stage 1 ihren ersten offiziellen Rallye-Chronografen für die FIA-Weltmeisterschaft heraus. Vorgestellt wird die Automatikuhr am 31. August 2026, in den beiden Varianten Steel und Black.

Wer schon einmal neben einem Rallye-Piloten im Beifahrersitz gesessen ist, hat erlebt, wie der Copilot die Zeit zur nächsten Zeitkontrolle mitschreibt. Sekunden entscheiden dort über Sieg oder Strafzeit. Und genau an diesem Punkt trifft sich der Rallyesport mit der Welt der Manufakturuhren.

STOWA aus dem Schwarzwald, gegründet 1927 und heuer im 99. Jahr seines Bestehens, ist seit dieser Saison offizieller Zeitnehmer und Uhrenpartner der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft, kurz WRC. Mit dem Chrono WRC Stage 1 kommt nun der erste eigenständige Chronograph aus dieser Partnerschaft, benannt nach jenem ersten Wegabschnitt, den jede Rallye als Sonderprüfung eröffnet.

Der Rallye-Look am Zifferblatt

Das Zifferblatt ist zweifarbig gehalten, in mattem Grau und Anthrazit, was die Ablesbarkeit auch bei schlechtem Licht sichern soll, so wie es Rallyefahrer von Nacht- und Wetteretappen kennen. Der zentrale Chronografenzeiger und der 30-Minuten-Zähler leuchten in WRC-Orange, dazu kommen das WRC-Logo und eine fein gearbeitete Minutenskala mit kleinem Sekundenzeiger im Hilfszifferblatt. STOWA beschreibt die Formensprache selbst als Mischung aus Dynamik, Präzision und, so wörtlich, „Motorsport-DNA“ – ein Wort, dem man die Marketingabteilung anmerkt, das am Zifferblatt aber tatsächlich ablesbar wird.

Der Chrono WRC Stage 1 im Kampagnenmotiv zur neuen STOWA-Partnerschaft mit der Rallye-WM. © STOWA

Zwei Gesichter namens Steel und Black

Erhältlich ist der Chrono WRC Stage 1 in zwei Ausführungen. Die Steel-Version kommt im Edelstahlgehäuse, wahlweise am Edelstahlband oder an einem schwarzen Silikonband. Die Black-Version trägt eine schwarze Beschichtung und wird ausschließlich mit Silikonband ausgeliefert. Technische Details wie Gehäusegröße oder das verbaute Kaliber nennt STOWA in der Vorabinformation nicht, sie dürften mit dem offiziellen Launch nachgereicht werden. Auch bei der jüngsten Watches and Wonders zeigte sich, wie sehr Traditionshäuser gerade jetzt neue Geschichten um ihre Uhren bauen, um am Handgelenk relevant zu bleiben.

Preis im Mittelfeld

Die WRC-Kooperation ist für STOWA kein kurzes Gastspiel: Für die kommenden Saisonen ist die Manufaktur bei allen 14 Rallyes der Weltmeisterschaft als offizieller Zeitnehmer präsent, von Schotterpisten in Kenia bis zu Schneepisten in Skandinavien. Der Preis für die Uhr startet bei 2.990 Euro. Wer die Uhr in Österreich ordern will, wird das wie zuletzt bei der Uhr, die auch rückwärts läuft, direkt über stowa.de tun können.

Infobox

Marke: STOWA (Tempus Arte GmbH & Co. KG, Pforzheim)

Modell: Chrono WRC Stage 1, Varianten Steel und Black

Anlass: Offizieller Zeitnehmer & Uhrenpartner der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC)

Vorstellung: 31. August 2026, 15 Uhr MEZ

Preis: ab 2.990 Euro

Bezug: stowa.de