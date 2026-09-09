Die Wiener AG18 Gallery zeigt bei der neuen Astoria Artshow ab 10. September Bilder von Fuko Katsuda, deren Figuren zwischen Mensch und Pflanze verschwimmen. Die Preview-Edition der neuen Kunstmesse läuft bis 13. September in der historischen Astoria Garage, Eintritt ab 10 Euro.

Ein Gesicht taucht aus dem Blattwerk auf, halb Kopf, halb Ranke, die Konturen zerfließen wie ein Aquarell im Regen. Wer vor einem Bild von Fuko Katsuda steht, sucht zuerst den Menschen darin und findet ihn erst auf den zweiten Blick, dann aber überall: in den Adern eines Blatts, im Schimmer einer Haut, die vielleicht gar keine ist. Die 1995 in Osaka geborene, an der Wiener Angewandten ausgebildete Künstlerin malt Figuren, die sich weigern, eindeutig zu sein. Weder eindeutig weiblich noch männlich, weder ganz Mensch noch ganz Pflanze.

Wer bin ich, wer könnte ich sein

Genau damit trifft Katsuda den Nerv einer Kunstszene, die Identität längst nicht mehr in klare Kästchen sortiert. Ihre Werke sind der Beitrag der Wiener AG18 Gallery zum aktuellen Heft von „Kunstforum International“, das unter dem Titel „Hybride Identitäten“ erscheint, und sie sind ab 10. September auch live zu sehen, auf der Astoria Artshow, in der Präsentation von AG18. Wer danach mehr will: In der Galerie selbst, Annagasse 18 in der Wiener Innenstadt, läuft ab 11. September parallel die Gruppenschau „Self-Assertiveness“, Vernissage am 15. September, mit Positionen unter anderem aus Nigeria, Mali und Ghana.

Eine Garage wird zur Bühne

Die Astoria Artshow selbst ist die Preview-Edition einer neuen Wiener Kunstmesse, organisiert vom Verein VAU – Vienna Art United. Schauplatz ist die Astoria Garage in der Josefstadt, Europas erste und größte Hochgarage, ein Bau aus den Zwanzigerjahren mit spiralförmiger Rampe und gläserner Kuppel, wie WIENER Online bereits zum ganzen Wiener Kunstwochenende berichtet hat. Mittlerweile zeigen dort mehr als 80 Galerien aus ganz Europa auf über 10.000 Quadratmetern Kunst, nicht in Ständen aufgereiht, sondern nach ästhetischen Kriterien zueinander gehängt. Ein Crossover aus Messe und Ausstellung, wie die Veranstalter es nennen.

Vier Tage lang, von 12 bis 19 Uhr, kann man sich dort zwischen Katsudas schwebenden Gestalten und den Werken von rund 80 anderen Galerien treiben lassen. Und wer am Ende doch lieber selbst entscheidet, was Mensch ist und was Pflanze: Der bleibt einfach vor dem einen Bild stehen, das ihn nicht loslässt.

Astoria Artshow – die wichtigsten Infos

Wann: 10. bis 13. September 2026, täglich 12 bis 19 Uhr

Wo: Astoria Garage, Trautsongasse 4, 1080 Wien

Eintritt: 15 Euro, ermäßigt 10 Euro, Kombiticket mit PARALLEL Vienna 30 Euro

AG18 Gallery: Annagasse 18, 1010 Wien, „Self-Assertiveness“ ab 11. September, Vernissage 15. September, 18 bis 20 Uhr

Web: astoriaartshow.com, ag18gallery.com