Valerie Sajdik spielt am 13. Oktober 2026 im Das Vindobona in Wien zum vorläufig letzten Mal ihr Programm „Amitiés“. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Abend gehört der Freundschaft zwischen Frankreich, Österreich und Deutschland.

Französische Chansons bekommen neue Arrangements und manchmal deutsche Worte mit Wiener Einschlag. Deutschsprachige Songs reisen dafür in die Gegenrichtung: Herbert Grönemeyers „Mensch“ wird zum groovigen französischen Chanson, Barbaras „Göttingen“ erscheint in neuer Klangfarbe.

Wien trifft Paris am Klavier

Das Programm entstand rund um Sajdiks gleichnamiges Album. Dazu kommen neue Songs, die gemeinsam mit Peter Legat geschrieben wurden. Der Mastermind der Band Count Basic ist an diesem Abend als Special Guest an der Gitarre dabei.

Die restliche Besetzung: Am Klavier sitzt Cédric Chauveau, der eigens aus Frankreich anreist. Aus der Wiener Szene stehen Alexander Lackner am Kontrabass und Alexander Deutsch am Schlagzeug auf der Bühne.

Gäste, Duett, und eine Hommage an Les Rita Mitsouko

Weil es bei „Amitiés“ um Freundschaft geht, teilt sich Sajdik die Bühne mit Menschen, die sie mag: Miriam Kulmer und Katharina Hohenberger, mit denen sie zuletzt in Kathis „Einedrahn“-Reihe gespielt hat, sind als Special Guests angekündigt. Auf ein Duett mit Jonas Reindl, Wiener Lokalgröße auf anderem Terrain, aber auch Frontmann der Rockgruppe Nagelstudio, freut sie sich besonders.

Eine Überraschung steht ebenfalls fest: Franz J. Sauer stößt an der Hammond-Orgal für einen Song dazu, es wird dies ein Tribut an die kürzlich verstorbene Catherine Ringer sein, die Sängerin der Band Les Rita Mitsouko.

Zwischen Chanson und Jazz

Ein Abend zwischen Wien und Paris, zwischen Chanson und Jazz, zwischen Vertrautem und Neuem. Und vor allem zwischen Freunden.

Infobox

Was: „Amitiés“ von Valerie Sajdik

Wann: 13. Oktober 2026, 19.30 Uhr

Wo: Das Vindobona, Wien

TICKETS GIBT ES HIER!

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