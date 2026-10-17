Zwischen 12. und 20. September präsentiert das italienische Traditionshaus in seinem Flagship-Store an der Brompton Road außerdem einen neuen Sofa- und Küchenentwurf von Vincent Van Duysen sowie einen Sessel von Cristián Mohaded.

In der Redaktion landete vorab eine Mail, die aus mehr Links als Wörtern bestand: Instagram, LinkedIn, Pinterest, dazwischen ein einziger Satz. „See you tomorrow“, schrieb Molteni&C aus Mailand, ohne ein Wort darüber zu verlieren, was da eigentlich wartet. Bei italienischen Möbelhäusern gilt oft dasselbe Prinzip: Das Bild soll sprechen, der Rest bleibt dem Fachpublikum vorbehalten, das ohnehin weiß, worum es geht.

Wer nachfragt, findet die Antwort nicht in der Mail, sondern in London. Dort läuft noch bis 20. September das London Design Festival, neun Tage lang wird die halbe Stadt zum Schauraum ohne Messehalle. Molteni&C bespielt dabei sein eigenes Haus im sogenannten Brompton Design District, wo sich sonst Adressen wie Cassina, Kartell oder Bisazza die Klinke in die Hand geben. Wer zuletzt bei der Vienna Design Week durch die Grätzel gezogen ist, kennt das Format: Hersteller öffnen ihre Läden, Kuratoren ihre Schauräume, und ein paar Tage lang wird eine ganze Stadt zur Bühne.

Was zeigt Molteni&C in London?

Im Zentrum steht heuer der Julian-Sofa und die Physis-Küche, beide entworfen von Vincent Van Duysen, seit 2016 künstlerischer Leiter des Hauses. Dazu kommt der Corsetto-Sessel des argentinischen Designers Cristián Mohaded, dessen geflochtene, taillierte Rückenlehne tatsächlich an ein Mieder erinnert, daher der Name. Ergänzt wird die Schau durch eine Auswahl aus der Indoor Collection 2026. Van Duysens Handschrift, kühl, klar, nie kalt, zieht sich seit Jahren durch das gesamte Sortiment und ist in London erstmals im neuen Rahmen zu sehen.

Ein Bad nach 92 Jahren Sofas

Die eigentliche Nachricht der Woche ist aber die neue Badkollektion Framis, ebenfalls von Van Duysen entworfen. Molteni&C wurde 1934 in Giussano bei Mailand gegründet und ist seit neun Jahrzehnten für Sofas, Schränke und Küchen bekannt, nie aber für Badezimmer. Framis ist der erste Vorstoß des Hauses in dieses Terrain, konsequent im selben Materialkanon aus Naturstein, warmem Holz und mattem Metall, den man aus den Wohnräumen kennt. Wer sich ein Molteni&C-Sofa ins Wohnzimmer stellt, kann sich das Waschbecken künftig quasi dazubestellen.

Warum ausgerechnet London?

Die Antwort liegt in der Kundschaft. London ist für Molteni&C seit Jahren ein Schlüsselmarkt, der Flagship-Store an der Brompton Road liegt mitten im Museumsviertel zwischen dem Victoria and Albert Museum und den Luxusboutiquen von South Kensington. Das London Design Festival, unter anderem unterstützt vom Victoria and Albert Museum und der Bloomberg Philanthropies, gilt neben der Mailänder Möbelmesse als wichtigster Design-Termin des Jahres. Wer dort präsent ist, zeigt nicht nur Möbel, sondern demonstriert, wo man mitreden will.

Fotos: © Molteni&C / Max Zambelli (Julian-Sofa, Physis-Küche, Corsetto-Sessel, Framis-Bad), © Molteni&C (Flagship-Store London)

Auf einen Blick

Was: Molteni&C New Collection 2026 und erste Badkollektion Framis

Wo: Molteni&C Flagship Store, 245–249 Brompton Road, London SW3 2EP

Wann: noch bis 20. September 2026, Eintritt frei

Web: molteni.it

Nach Österreich schwappt davon naturgemäß nur ein Nachhall, ein Van-Duysen-Sofa steht selten zufällig im Wiener Schauraum. Wer sich aber für die europäische Einrichtungsszene interessiert, tut gut daran, London diese Septemberwoche im Blick zu behalten. Und die nächste Save-the-date-Mail aus Mailand vielleicht doch bis zum letzten Bildlink durchzuscrollen.

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