Am 22. Oktober macht das Female Future Festival in der Ottakringer Eventlocation Halt, mit mehr als 70 Speakerinnen und Speakern auf mehreren Bühnen. Das Programm reicht vom Einlass um 8:30 Uhr bis zur Afterparty mit Schlumberger-Sekt um 22 Uhr.

Ein Festivaltag beginnt gewöhnlich mit einer Schlange vor dem Kaffeestand, und genau dort startet auch dieser: Wer früh kommt, holt sich einen Espresso bei Lavazza und schlendert durch die Expo, bevor die erste Bühne aufgeht. Der Veranstalter rechnet in Wien mit mehr als 2.000 Teilnehmerinnen, es ist das Finale der Festival-Tour. Warum die Stadt für einen Tag weiblich wird, hat der WIENER bereits erzählt: Wien wird für einen Tag weiblich.

Der Tag im Überblick

Einlass ist ab 8:30 Uhr in der Expo Area, für Hungrige stehen Foodtrucks bereit, unter anderem mit Apfelstrudel-Porridge von 3Bears. Um 9:30 Uhr eröffnen die Gründerinnen Patricia Zupan-Eugster und Verena Eugster auf der Mainstage unter dem Motto „The Power of Connection“. Ab 10:00 Uhr laufen Keynotes, Panels, Workshops und Masterclasses parallel. Die Mittagspause dauert von 13:15 bis 14:15 Uhr, die Afterparty von 17:00 bis 22:00 Uhr.

Welche Bühne ist deine?

Die Mainstage widmet sich Leadership, Arbeitskultur und persönlicher Entwicklung, die Performance Stage Leadership, KI und Karriere. Auf der Finance Stage geht es um Geld, Investments und finanzielle Unabhängigkeit, die Female Health Stage by dm bringt Expertinnengespräche zu Gesundheit und Wellbeing. In den Masterclasses wird interaktiv an Finanzen, Storytelling und beruflichen Skills gearbeitet, der Connection Hub bietet Raum zum Vernetzen.

Auf der Speakerliste stehen laut Veranstalter unter anderem Moderatorin Frauke Ludowig, Designerin Marina Hoermanseder, Marlene Engelhorn, Claudia Stöckl und Nena Brockhaus. Business Angel Hansi Hansmann hält um 12:25 Uhr auf der Mainstage seine Keynote „Learnings aus einer langen unternehmerischen Karriere“. Sarah-Lena Nöske von flatex spricht um 10:50 Uhr im Panel „Hör auf zu hoffen. Fang an zu verhandeln.“ Dazu kommen Programmpunkte von Frau in der Wirtschaft, etwa Martha Schultz um 15:30 Uhr mit „Mut zur Zukunft“, und Rennrad-Power-Slots mit den Profis von Bikeleasing VERGE VICC am Merkur-Stand.

Was Tickets kosten

Laut Veranstalter-Website, Stand 18. Oktober, kostet das Networking-Ticket mit Einlass ab 15 Uhr 59 Euro, das Silber-Ticket 149 Euro und das Gold-Ticket 409 Euro, jeweils zuzüglich Eventbrite-Gebühr. Gold bringt einen exklusiven Lunch powered by WOMAN gemeinsam mit den Gründerinnen im Masterclass Room, Silber-Gäste holen sich ihr Mittagessen an der Foodtruck Area. Ein Silber-Ticket lässt sich noch auf Gold upgraden. Die Preise steigen laut Anbieter noch.

Am Ende des Tages, so das Versprechen der Organisatorinnen, geht man mit neuen Ideen, neuen Kontakten und ein bisschen mehr Mut nach Hause. Der letzte Programmpunkt dürfte der gemütlichste sein: Sekt, Gespräche, Ottakring.

Auf einen Blick

Wann: Donnerstag, 22. Oktober 2026, Einlass ab 8:30 Uhr, Afterparty 17 bis 22 Uhr

Wo: Ottakringer Eventlocation, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Tickets: female-future.com

Fotos: © Female Future Festival

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