Das Stadtgasthaus am Nyikospark in Neusiedl am See hat nach einem halben Jahr unter Küchenchef Oliver Wiegand zwei Hauben im Gault&Millau 2027. Der Guide vergibt 13 Punkte, nach Jahren ohne Haube zählt das Traditionshaus wieder zu den ausgezeichneten Restaurants des Landes.

Wer im Frühjahr vor dem Haus stand, konnte es schon lesen. Neben der Tür hing eine Kreidetafel mit dem Satz „Haubenkoch Oliver Wiegand kocht für Sie“, darüber das Motto „Pannonisch fühlen“. Ein Versprechen in Handschrift, das jetzt einen Guide-Eintrag bekommen hat.

Vom Tantris an den See

Im April übernahm Wiegand die Küche, die Auszeichnung kam also nach rund sechs Monaten. Der Koch kennt die burgenländische Gastronomie seit vielen Jahren und hat sie mitgestaltet. Seine Stationen führten ihn unter anderem in den Goldenen Hirschen in Salzburg und ins Tantris in München, im Burgenland machte er sich mit seinem eigenen Restaurant Fossil einen Namen. Zuletzt erkochte er in der Blauen Gans zwei Hauben, diese Erfahrung bringt er nun nach Neusiedl.

„Hinter jedem Teller stehen viele Handgriffe und Menschen, auf die ich mich verlassen kann. Deshalb ist das ein Erfolg der ganzen Mannschaft“, sagt Wiegand. Patron Fritz Tösch verweist auf die klare Vorstellung, mit der man die Küche weiterentwickeln wollte: „Dass wir uns schon jetzt über zwei Hauben freuen dürfen, ist eine schöne Bestätigung. Besonders freut mich, wie gut die Mannschaft zusammenarbeitet. In diesem Haus steckt viel Herzblut.“ Gemeinsam habe man sich vom ersten Tag an gut zusammengefunden, ergänzt Wiegand, und an der Küche gearbeitet. Ein Satz, der nach Gasthaus klingt und nicht nach Pressestelle.

Bodenständig mit Anspruch: Wiegand verbindet Gasthausküche mit internationalen Einflüssen. © APA/Maria Hollunder

Fisch, Saison, Gasthausklassiker

Was auf den Tisch kommt, beschreibt das Haus selbst als bodenständige Küche mit internationalen Einflüssen, mit klaren Aromen und sorgfältigem Umgang mit den Zutaten. Das Profil prägen österreichische Süßwasserfische, saisonale Produkte und klassische Gasthausgerichte. Anspruchsvoll soll es sein, regional verwurzelt und passend zum Charakter eines Stadtgasthauses. Gute Produkte, präzises Handwerk und die Freude am Gastgebersein stehen laut Tösch im Mittelpunkt.

Im alten Offizierskasino

Das Stadtgasthaus am Nyikospark gehört seit vielen Jahren zur Neusiedler Gastronomie. Untergebracht ist es im ehemaligen Offizierskasino, wo historische Räume auf einen hellen Wintergarten treffen. Im Sommer lockt ein Gastgarten unter alten Nussbäumen. Für Wienerinnen und Wiener ist das eine Fahrt an den Neusiedler See, für die Burgenländer ein Grund mehr, das Haus wieder auf die Liste zu setzen.

Wer hinfahren will, findet das Lokal in der Unteren Hauptstraße 59 in 7100 Neusiedl am See, Telefon +43 2167 8542, E-Mail info@nyikospark.at. Mehr Haubenküche aus unserem Archiv gibt es in der Geschichte über zwei Hauben, drei Gabeln und 15 Jahre.

Die Tafel vor der Tür hat also nicht zu viel versprochen. Jetzt steht es auch im Guide, und der Koch darf die Kreide wieder in die Schublade legen.

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