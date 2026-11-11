Der beste Wein zum Gansl muss nicht rot sein: Das Weingut Primus aus der Südsteiermark empfiehlt zum Martinigansl einen kräftigen Chardonnay. Für die Ganslsuppe hat die Familie Polz am Grassnitzberg sogar einen zweiten im Keller, beide liegen unter 20 Euro.

Am Grassnitzberg wird seit 1884 Wein gemacht, die Familie Polz führt das Weingut Primus heute in der vierten Generation. © Weingut Primus

Es gibt in Österreich eine Handvoll Wahrheiten, die niemand hinterfragt. Das Gansl kommt am 11. November, der Knödel ist ein Serviettenknödel oder ein Erdäpfelknödel, je nachdem, wen man fragt, und dazu trinkt man einen Roten, weil man halt einen Roten trinkt. Bei der dritten Wahrheit legen Thomas und Christian Polz freundlich Widerspruch ein. Im aktuellen Newsletter ihres Weinguts Primus steht ein Satz, der in manchem Wirtshaus für Aufregung sorgen würde: Zur Weidegans mit Knödel und Rotkraut trinkt man dort am liebsten einen kräftigen Weißwein.

Ketzerei ist das trotzdem keine. In der Südsteiermark steht zur Brettljause im Buschenschank seit jeher ein Weißer auf dem Tisch, zum Verhackerten genauso wie zum Geselchten. Und das Gansl ist, nüchtern betrachtet, ein fetter Braten mit süßer Beilage.

Welcher Wein passt zum Gansl?

Den Wein zum Gansl haben die Polz-Brüder klar benannt: Die Empfehlung aus dem Haus Primus heißt Chardonnay Ried Grassnitzberg Stein 2023 und kostet ab Hof 18,90 Euro. Die Begründung der Brüder ist so handfest wie das Gericht selbst: Substanz und Schmelz halten dem Braten stand, die Säure räumt das Fett vom Gaumen, die reife Frucht holt das Süßsäuerliche vom Rotkraut ab. Wer beim Gansl immer das Gefühl hat, nach dem dritten Bissen ein Glas Wasser zu brauchen, versteht sofort, worum es geht. Ein schwerer Roter legt sich auf das Fett drauf, ein guter Chardonnay mit Säure schneidet hindurch.

Die Hausempfehlung zum gebratenen Gansl: Chardonnay Ried Grassnitzberg Stein 2023, ab Hof um 18,90 Euro. © Weingut Primus

Der Grassnitzberg liegt an der Südsteirischen Weinstraße, gleich an der Grenze zu Slowenien. Die Kalkböden dort sind wie gemacht für Chardonnay, der in der Steiermark gern Morillon heißt und neben dem berühmteren Sauvignon Blanc oft zu kurz kommt. Wie viel Charakter der steirische Wein abseits der großen Namen hat, haben wir zuletzt in „Steirischer Wein ohne Schminke“ beschrieben.

Und zur Ganslsuppe?

Hier wird es dann doch ein bissl ketzerisch, denn eine alte Regel sagt, zur Suppe gehöre kein Wein. Die Polz-Brüder sehen das anders, zumindest bei einer gebundenen Ganslsuppe, die ja ohnehin die schönste Form der Restlverwertung ist. Dazu schenken sie ihren Chardonnay vom Opok 2024 ein, gewachsen in der Untersteiermark auf slowenischer Seite, um 13,50 Euro. Die frische Säure soll die sämige Suppe ausbalancieren. Der wichtigste Hinweis steht gleich dabei, und er ist bemerkenswert ehrlich: nicht zu kalt servieren, sonst schreien die Zähne.

Gegen die Regel, dass zur Suppe kein Wein gehört: der Opok aus der slowenischen Untersteiermark, um 13,50 Euro. © Weingut Primus

Punkte vom Gault&Millau

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Ganz ohne Sauvignon Blanc geht es am Grassnitzberg dann doch nicht. Im neuen Gault&Millau Weinguide 2027 holte der Sauvignon Blanc Ried Zieregg 2022 95 Punkte, er kostet 33 Euro. Dahinter folgen der Sauvignon Blanc Ried Grassnitzberg Stein Reserve 2023 mit 94, der Gelbe Muskateller Alte Reben 2024 mit 93 und der Chardonnay Ehrenhausen 2024 mit 92 Punkten. Wer sich durch die Chardonnays des Hauses trinken will, findet im Onlineshop ein Kennenlern-Paket mit fünf Flaschen und einem alkoholfreien Verjus prickelnd, um 96 statt 106,80 Euro.

Fünf Chardonnays und ein Verjus prickelnd zum Anstoßen für alle, die nichts trinken: das Kennenlern-Paket. © Weingut Primus

Ein Ausflug zum Grassnitzberg

Zum Weingut gehören auch Streuobstwiesen, aus deren Äpfeln und Birnen die Familie Säfte presst. Der Buschenschank öffnet gegen Voranmeldung für Gruppen ab sechs Personen, übernachten kann man auch. Wer das Gansl lieber in Wien isst, findet bei uns eine Gansl-Adresse mit Nachschlag.

Im Sommer sitzt man hier im Garten, im November eher drinnen beim Gansl. © Weingut Primus

Weingut Primus

Ort: Am Grassnitzberg 15, 8472 Grassnitzberg an der Weinstraße, Südsteiermark

Gansl-Empfehlung: Chardonnay Ried Grassnitzberg Stein 2023, 18,90 Euro

Zur Ganslsuppe: Chardonnay vom Opok 2024, 13,50 Euro

Buschenschank: für Gruppen ab sechs Personen gegen Voranmeldung

Web: primus.cc

Am 11. November steht also wieder das Gansl auf dem Tisch, mit Knödel und Rotkraut, wie es sich gehört. Nur das Glas daneben darf diesmal hell sein. Eine Wahrheit weniger schadet niemandem.

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