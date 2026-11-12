Die Harley-Davidson Charity-Tour feiert ihr dreißigjähriges Bestehen am Samstag mit der HDCT Gala 2026 in der Wiener Eventhalle ARIANA. Am 14. November soll dort ein neuer Spendenrekord für muskelkranke Menschen verkündet werden, und Schlagerstar Andrea Berg bringt den Erlös ihrer Sommer-Open-Airs…

Seit 1996 fährt die Charity-Tour jeden August durch Österreich, das Geld geht an muskelkranke Menschen. Foto: © HDCT

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Im August standen die Maschinen noch auf der Großglockner Hochalpenstraße, verchromt, laut und ziemlich stolz auf sich. Wir haben damals über die Jubiläumstour „30 Jahre laut für die Leisen“ geschrieben: fünf Tage, acht Bundesländer, hunderte Biker. Jetzt ist November, die Saison vorbei, und die Lederjacke hängt an der Garderobe statt am Fahrer.

Denn gefahren wird am Samstag nicht. Gezählt wird. Die Gala ist der Kassasturz eines Jahres, in dem das Sammeln auf zwei Rädern stattgefunden hat.

Kassasturz in der Donaustadt

Die Eventhalle ARIANA in der Christine-Touaillon-Straße im 22. Bezirk ist an diesem Abend Bühne für eine Zahl, die noch niemand nennt. Den neuen Spendenrekord kündigt die HDCT an, die Summe selbst wird erst bei der Gala verkündet. „Bei der Gala zum 30-jährigen Jubiläum dürfen wir uns nicht nur gebührend bei all unseren Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken, sondern auch ein neues Rekordergebnis an Spenden feiern“, sagt HDCT-Präsident Dieter Baier.

Beigetragen haben heuer auch zwei Namen, die man eher aus dem Schlagerradio als aus dem Motorradmagazin kennt. Andrea Berg hat auf ihren Open-Air-Konzerten Spenden gesammelt, ihr Verein „Andrea Berg Hilft“ übergibt den Erlös bei der Gala. Die Edlseer steuerten Geld aus ihrem Thermenfestival in Bad Waltersdorf bei. Dazu kommen Gemeinden, Sponsoren und Förderer, die der Tour seit Jahren die Treue halten.

Jeder Stopp ist auch Sammelstelle: Am Stand der Tour landet das Geld, das später als Therapiegerät ankommt. © HDCT

Wohin das Geld fließt

Gegründet hat die Tour vor drei Jahrzehnten Ferdinand O. Fischer, getragen wird sie vom gemeinnützigen Harley-Davidson Charity-Fonds mit Sitz in Brunn am Gebirge. Das Prinzip ist simpel und deshalb glaubwürdig. Eine Muskelerkrankung verändert das Leben ganzer Familien oft von einem Tag auf den anderen, und neben der Krankheit selbst sind es Geld, Bürokratie und Erschöpfung, die den Alltag bestimmen. Die HDCT zahlt direkt: Therapiegeräte, barrierefreie Umbauten, Entlastung für Familien in ganz Österreich, zum Teil gemeinsam mit dem Soforthilfefonds von Licht ins Dunkel.

Worauf der Verein besonders stolz ist: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich, die Verwaltungskosten bleiben dadurch gering. Bei einer Charity, die sich gern mit Chrom und Donnergrollen inszeniert, ist das der eigentlich leise Teil der Geschichte.

Bühne, Grill und Stereoparty

Durch den Abend führt Moderator und DJ Alex List, der schon im Sommer auf der Tour am Mikrofon stand. Entertainer Harry Prünster sorgt für den Schmäh, Grillweltmeister Adi Bittermann und sein Team für das Essen, die Liveband Stereoparty für den Rest. Laut Veranstalter ist die Gala auch die letzte Gelegenheit, ein Los für das HDCT Bike 2026 zu ergattern.

Wer jetzt noch spontan einen Tisch will, hat eher Pech: Die offizielle Ticketvergabe ist laut HDCT bereits beendet. Spenden lässt sich aber unabhängig von der Gala, die Kontodaten stehen unten.

Ab Sonntag stehen die Harleys dann wieder in den Garagen, bis zum nächsten Frühjahr. Die Rekordsumme fährt bis dahin schon längst durch Österreich, in Form von Therapiegeräten und barrierefreien Umbauten.

HDCT Gala 2026: 30 Jahre Harley-Davidson Charity-Tour

Wann: Samstag, 14. November 2026, Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr

Wo: Eventhalle ARIANA, Christine-Touaillon-Straße 4, 1220 Wien

Programm: Moderation Alex List, mit Harry Prünster, Adi Bittermann und Stereoparty

Tickets: offizielle Vergabe laut Veranstalter beendet

Spendenkonto: Harley-Davidson Charity-Tour, Erste Bank, IBAN AT23 2011 1825 1407 3100

Web: hdct.at