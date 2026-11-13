Das Luxus-Skihotel Aethos Monterosa in Champoluc liegt im Aostatal mittig zwischen den Liften von Champoluc und Frachey und hat eine Eiswand an der Fassade. Die Wintersaison startet im Dezember, das Tourismusportal der Region führt das Haus bis 2. Dezember 2026 als geschlossen.

Der beheizte Außenpool gehört zu den Neuerungen nach dem Umbau. © Aethos Hotels

Ein Hotel, das man erst einmal hinaufklettern muss, bevor man es betritt, wäre eine nette Idee. Das Aethos Monterosa hat sie halb umgesetzt: Die Eiswand hängt tatsächlich außen am Haus, hinein geht es aber wie bei anderen Hotels auch durch die Tür.

Aethos Monterosa auf Eis

Die Eiswand ist das Aushängeschild: zwölf Meter hoch, außen am Haus, im Winter in Betrieb, mit Bergführern an der Seite. Ihr gegenüber steht drinnen die Kletterwand in der Lobby mit mehr als 30 Routen. Das Haus liegt im Val d’Ayas auf rund 1.570 Metern, das 1568 im Namen des japanischen Steakhouses erinnert an die Höhe von Champoluc.

Ein Zimmer mit Balkon: Der Blick geht in verschneiten Nadelwald. © Aethos Hotels

Pisten vor der Tür

Skifahrer erreichen von hier die Gondel Champoluc-Crest, das Gebiet bietet laut Hotelportalen mehr als 200 Pistenkilometer im Monterosa-Ski-Verbund. Wer es steiler mag: Heliskiing-Touren starten von der Wiese vor dem Haus, als Halbtagesabfahrten abseits der Pisten rund um die drei Täler des Monte Rosa, überwiegend im roten Bereich und darüber. Eine Preisliste dafür liegt mir nicht vor, hier hilft die Nachfrage beim Hotel.

Pool im Schnee

Nach dem Umbau gibt es zusätzlich zum Spa einen beheizten Außenpool mit Panoramablick. Drinnen warten ein 25-Meter-Becken, eine holzbefeuerte Sauna, ein türkisches Dampfbad und Hot Tubs. Ein zweiter Flügel brachte 23 neue Suiten, das Haus zählt je nach Quelle gut 50 Zimmer und Suiten. Zu essen gibt es im Summit moderne Alpenküche und im 1568 Japanese Steakhouse japanische Technik mit italienischen Zutaten, danach folgt der Absacker in der Bar The Doping, die von Dezember bis März samstags zur „La Soirée“ lädt. Der Guide Michelin führt das Haus mit einem Key.

Anreise aus Österreich

Aus Österreich bieten sich Turin und Mailand als Flughäfen an: Von Turin Caselle dauert die Fahrt nach Champoluc knapp 90 Minuten, von Mailand Malpensa rund zwei Stunden, von Genf ebenfalls etwa zwei. Wer mit der Bahn kommt, steigt in Châtillon-Saint-Vincent aus und hat noch rund 45 Minuten Autofahrt vor sich; der Transfer des Concierge kostet laut Mr & Mrs Smith 70 Euro pro Strecke. Frühstück ist im Zimmerpreis enthalten. Aktuelle Preise für die Saison 2026/27 sind in Österreich noch nicht bestätigt, die Buchung läuft über die Website von Aethos.

Am Ende bleibt, was am Anfang stand: eine Eiswand an einem Hotel. Ob man sie hinaufklettert oder vom Pool aus bestaunt, entscheidet Champoluc erst im Dezember.

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