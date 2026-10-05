Ein 330 Jahre altes Weingut in Südafrika hat sein Hotel von Grund auf neu gedacht.

Auf der Spier Wine Farm bei Stellenbosch, gegründet 1692, entstanden 76 Zimmer und Suiten, zwei private Villen und ein neues Spa auf einem 650 Hektar großen Farmgelände, das seit Jahrzehnten regenerativ bewirtschaftet wird.

Wenn irgendwo ein Hotel generalsaniert wird, so wie zuletzt das Imperial Heritage Hotel Rab in Kroatien oder, deutlich mondäner, La Réserve Firenze in der Toskana, tauscht man für gewöhnlich die Vorhänge, lackiert die Rezeption und nennt das Ganze dann Relaunch. Auf der Spier Wine Farm bei Stellenbosch hat man es andersherum gemacht: Zuerst kam der Boden dran, dann erst das Zimmer.

Das klingt nach Marketing-Poesie, ist aber ziemlich wörtlich gemeint. Seit mehr als drei Jahrzehnten betreibt die Eigentümerfamilie Enthoven auf den 650 Hektar der Farm regenerative Landwirtschaft: Fynbos-Felder, organischer Gemüseanbau, Weideland, dazwischen die Weinberge. Erst danach, im März 2025, öffnete das komplett neu gestaltete Hotel wieder seine Türen, ein kleines Dorf aus Cape-Dutch-Giebeln mitten im Grün, in dem sich 76 Zimmer und Suiten sowie zwei private Villen um wiederangesiedelte Fynbos-Gärten gruppieren. Verteilt über das ganze Gelände hängt außerdem eine der größten Sammlungen zeitgenössischer südafrikanischer Kunst des Landes, quasi als Dauerausstellung zum Spazierengehen.

Was kostet eine Nacht?

Wer selbst zur Spier Wine Farm in Stellenbosch reisen will, zahlt laut offizieller Website aktuell ab 7.590 südafrikanischen Rand pro Nacht und Zimmer, in Doppelbelegung, Frühstück inklusive (Stand: Winterangebot, gültig bis 15. Dezember 2026; der Preis in Euro hängt vom jeweiligen Tageskurs ab). Wer direkt bei Spier bucht, bekommt zusätzlich ein Guthaben im Gegenwert von rund 100 US-Dollar für Spa, Weinverkostung oder die beiden Restaurants im Haus.

Eines der neu gestalteten Zimmer im Spier Hotel. © Spier Wine Farm

Was bietet das neue Spa?

Herzstück der neuen Anlage ist das Cape Herbal Bath House, eingebettet in einen eigenen Fynbos-Garten. Behandlungsräume, Sauna, Dampfbad und ein Mindful Movement Studio für Yoga und Atemarbeit reihen sich aneinander, dazu Anwendungen mit Essenzen endemischer Pflanzen aus dem Cape Floral Kingdom, jener botanischen Weltregion am Kap, die mehr Pflanzenarten zählt als ganz Europa. Traditionelle Heilmethoden der Kapregion liefern das Rezeptbuch dazu, keine importierte Wellness-Folklore.

Das Cape Herbal Bath House liegt in einem eigenen Fynbos-Garten. © Spier Wine Farm

Wo schmeckt Südafrika?

Kulinarisch folgt Spier einer konsequenten Farm-to-Table-Philosophie mit zwei Restaurants im Haus, Veld und Garden Room, dazu Rooftop Bar, das Vadas Smokehouse & Bakery im historischen Old Junkershuis und, für alle, die nur auf einen Sprung vorbeikommen, die Picknickery am Fluss. Neun Weinkollektionen erzählen die Bandbreite der Farm, von organischen Hauswein-Linien bis zur Einzellagen-Serie 21 Gables und den Frans-K.-Smit-Cuvées. Auch das Tenuta Primero Resort im italienischen Grado hat vorgemacht, wie stark ein Hotel von der eigenen Weinregion profitiert, wenn beides aus derselben Erde kommt. Im Old Junkershuis soll es, folgt man der Pressemitteilung der Agentur, übrigens die besten Pastéis de Nata Südafrikas geben. Nachprüfen konnte ich das von Wien aus nicht, aber ein bisschen Neid ist erlaubt.

Restaurant Veld: Farm-to-Table-Küche direkt im Hotel. © Spier Wine Farm

Spier Wine Farm, Stellenbosch (Südafrika)

Gegründet: 1692

Neu eröffnet: März 2025

Zimmer: 76 Zimmer und Suiten, zwei private Villen

Preis: ab 7.590 ZAR pro Nacht und Zimmer, Doppelbelegung (Winterangebot, gültig bis 15. Dezember 2026)

Spa: Cape Herbal Bath House

Restaurants: Veld, Garden Room, Vadas Smokehouse & Bakery

Farmfläche: 650 Hektar, regenerative Landwirtschaft

Web: spier.co.za

Der Boden war zuerst da, das Zimmer kam erst viel später, und genau in dieser Reihenfolge hätte es bei einem Weingut, das seit 330 Jahren am selben Fleck steht, wohl auch niemand anders erwartet.

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