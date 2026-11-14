Das Hoxton Vienna im 3. Bezirk feiert die Festtage auf drei Etagen, vom Hoxmas Dinner am 24. Dezember bis zum Hangover Brunch am Neujahrstag. Zu Silvester geht es im Hoxton Vienna vom Restaurant aufs Dach und danach in den Keller.

© The Hoxton, Vienna / Julius Hirtzberger

Man muss sich das Haus am Rudolf-Sallinger-Platz einmal senkrecht vorstellen. Unten, hinter der Marmorfassade des ehemaligen Gewerbehauses, das Carl Appel einst entworfen hat, sitzt das Restaurant Bouvier. Ganz oben liegt die Rooftop-Bar Cayo Coco mit Pool und Blick über den Stadtpark bis zum Stephansdom. Und tief darunter versteckt sich die Cocktailbar Salon Paradise. Für die Feiertage 2026 hat das Hotel aus diesen drei Stockwerken einen Fahrplan gebaut, der sich am Silvesterabend wie ein Lift benutzen lässt.

Im Bouvier wird am Heiligen Abend in zwei Durchgängen aufgetischt, um 18 und um 21 Uhr. © The Hoxton, Vienna

Hoxmas im Bouvier

Den Auftakt macht der 24. Dezember. Das Bouvier, sonst ein All-day-Restaurant mit Pariser und New Yorker Anleihen, serviert am Heiligen Abend ein festliches Vier-Gänge-Menü, das hier „Hoxmas Dinner“ heißt. Es gibt zwei Sitzungen, um 18 und um 21 Uhr, der Abend kostet 140 Euro pro Person und geht nur mit Reservierung. Wer den Christbaum lieber anderen überlässt und trotzdem nicht allein essen will, findet hier einen Tisch mit gedämpftem Licht und Familienanschluss auf Zeit.

Der Countdown fährt mit

Am 31. Dezember wird es interessant, weil sich zwei Wege anbieten. Der erste beginnt um 19 Uhr wieder im Bouvier: vier Gänge, ein Glas Champagner und, wenn der Countdown beginnt, exklusiver Zugang zum Dach. Dinner-Gäste erleben den Jahreswechsel also über der Stadt, ohne sich vorher um einen Platz am Rooftop gestritten zu haben. Vegetarische Varianten gibt es, der Preis liegt bei 210 Euro pro Person.

Der zweite Weg führt direkt nach oben. Das Cayo Coco ist zu Silvester ausschließlich für Gäste mit reserviertem Tisch geöffnet, Einlass ab 20 Uhr, Check-in spätestens um 22 Uhr. Zur Begrüßung gibt es ein Glas Champagner, danach fünf Canapés pro Person, darunter kubanische Schweine-Rillettes, Beef Tartare und Blini mit gebeizter Forelle. Um Mitternacht folgt das zweite Glas, gerade rechtzeitig für das Feuerwerk über der Wiener Skyline. Das Paket kostet 160 Euro pro Person.

Silvester im Hoxton Vienna: Im Cayo Coco ist um 22 Uhr Schluss mit dem Einlass, um Mitternacht kommt das zweite Glas. © The Hoxton, Vienna / Julius Hirtzberger

Nach Mitternacht in den Keller

Wer nach dem Feuerwerk noch nicht genug hat, steigt ab 0.30 Uhr in den Salon Paradise hinab. Dort laufen Highballs, das Licht bleibt niedrig, und DJ Paul Blaze legt auf, bis der letzte Tanz vorbei ist. Der Eintritt ist frei, eine Reservierung braucht es nicht. Das ist der demokratischste Teil des Abends: Hier treffen sich die Dinner-Gäste, die Rooftop-Fraktion und alle, die nur auf einen Absacker vorbeikommen.

Die Afterparty im Salon Paradise ist das einzige Programm der Festtage ohne Reservierung und ohne Eintritt. © The Hoxton, Vienna

Neujahr mit Prosecco und Nachsicht

Am 1. Jänner schließt sich der Kreis dort, wo er begonnen hat. Das Bouvier lädt von 13 bis 16 Uhr zum „NYE Hangover Brunch“ mit reichlich Essen, Prosecco im Free Flow und starkem Kaffee. Das Haus verspricht außerdem einen Tisch, an dem niemand fragt, wann man nach Hause gekommen ist. Reserviert wird, wie bei allen Abendterminen außer der Afterparty, über die Website des Hotels.

Wer die Feiertage in Wien ohnehin außer Haus verbringt, findet in der Stadt heuer mehr als ein Angebot: Der Wintermarkt am Riesenradplatz fällt größer aus denn je, und für Kulturmenschen gibt es im Dezember im Niedermair ein Programm ganz ohne „Last Christmas“. Das Hoxton aber hat einen Vorteil, den kaum ein anderes Lokal bieten kann: Man wechselt das Stockwerk und nicht das Haus. Vom Christbaum bis zum Katerfrühstück bleibt man an derselben Adresse im Dritten, und das Feuerwerk sieht man trotzdem von ganz oben.

Festtage im Hoxton Vienna 2026 Adresse: The Hoxton, Vienna, Rudolf-Sallinger-Platz 1, 1030 Wien Hoxmas Dinner: Do., 24. Dezember, Bouvier, Sitzungen um 18 und 21 Uhr, vier Gänge, 140 Euro p. P., Reservierung erforderlich NYE Dinner: Do., 31. Dezember, Bouvier, ab 19 Uhr, vier Gänge, ein Glas Champagner, Rooftop-Zugang um Mitternacht, 210 Euro p. P., Reservierung erforderlich NYE Rooftop: Do., 31. Dezember, Cayo Coco, ab 20 Uhr (Check-in bis 22 Uhr), zwei Gläser Champagner, fünf Canapés, 160 Euro p. P., Reservierung erforderlich NYE Afterparty: Fr., 1. Jänner, ab 0.30 Uhr, Salon Paradise, mit DJ Paul Blaze, Eintritt frei, keine Reservierung NYE Hangover Brunch: Fr., 1. Jänner, Bouvier, 13 bis 16 Uhr, Reservierung erforderlich Infos und Buchung: thehoxton.com/vienna

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