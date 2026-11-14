Yannik Seeber von der ADLERS Bar in Innsbruck ist Österreichs Bartender des Jahres. Der Falstaff Barguide 2027 kürt den Barmanager und bewertet seine Bar mit 93 von 100 Punkten.

Bartender des Jahres mit Team: Die ADLERS Bar zählt im Falstaff Barguide 2027 mit 93 Punkten zu den „Best of Austria“. © NOMA Studios

Wer in Innsbruck einen Drink bestellt, tut das selten mit Blick auf die eigenen Füße. In der ADLERS Bar im 12. Stock des ADLERS Hotels in der Bruneckerstraße 1 liegt die Stadt hinter der Glasfront, davor steht ein Mann aus Südtirol, der das Mixen ernster nimmt als so mancher das Autofahren. Jetzt hat er es auch schriftlich.

Eine Auszeichnung, ein Punkt mehr

Der Falstaff hat Yannik Seeber zum Bartender des Jahres gekürt. Die ADLERS Bar selbst steht im Barguide 2027 bei 93 von 100 Punkten, einen mehr als im Vorjahr, und zählt damit zu den „Best of Austria“, der Spitzenklasse der heimischen Bars. Die Preise vergab Falstaff bei der Award Night am 18. Oktober im Anantara Palais Hansen in Wien. Der Guide umfasst laut Falstaff 1.000 Cocktailbars und 500 Weinbars aus Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Fabian Ultsch, Geschäftsführer des ADLERS Hotels, sagt: „Wir sind wahnsinnig stolz auf Yannik und das gesamte Team, das es im ADLERS immer wieder schafft, die Gäste mit außergewöhnlichen Drinks zu begeistern. Die Barkultur in Innsbruck ist auf einem so hohen Niveau und wir freuen uns, mit der sehr guten Bewertung von 93 Punkten im Falstaff Barguide ein Teil davon zu sein.“

Von Südtirol auf die Weltbühne

Seeber ist gebürtiger Südtiroler und sammelte Berufserfahrung in Bayern, bevor er nach Innsbruck kam. 2023 erhielt er den „Rolling Pin Rising Bar Talent Award“, heuer wurde er „World Class Austria Bartender of the Year 2026“. Danach zog er ins Finale der globalen „World Class“ ein, das 2026 in Schottland stattfand. Gefragt sind dort Kreativität, technische Präzision, Produktwissen und eine eigene Handschrift im Glas.

Was die Bar auf der Karte hat

Die ADLERS Bar bietet kreative Signature-Drinks, klassische Cocktails und alkoholfreie Kreationen, dazu den Panoramablick über ganz Innsbruck.

Tirol hat Barkultur

Der Titel steht nicht allein. Bei derselben Gala wurde das Kater Noster in Innsbruck Tagesbar des Jahres, die Eden Bar in Zell am Ziller Hotelbar des Jahres. Als Barfrau des Jahres zeichnete der Falstaff Lisa Laing von Dino’s Apothecary Bar in Wien aus, als Rookie Isabella Kofler vom Belétage in Traunkirchen. Wer Innsbruck ohnehin kulinarisch erkunden will, findet bei Innsbrucks Hoftafel den passenden Auftakt für den Abend.

Und so hat die Stadt, in der man gern nach oben schaut, jetzt eine Adresse, an der man das auch im Sitzen tut. Zwölfter Stock, ein Punkt mehr als im Vorjahr, der Rest steht im Glas.

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