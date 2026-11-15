Das Mercedes-Benz Holo-Display macht die Windschutzscheibe bei Bedarf zum Bildschirm, dazu kommen LED-Heckscheiben und ein neuer Stromwandler. Serienreif ist noch keine der drei Entwicklungen, Mercedes zeigt sie als Forschungsprojekte zum 140-Jahr-Jubiläum.

Testfahrt im Herbstlaub: Das Holo-Display projiziert das Bild nur dorthin, wo es der Fahrer sehen soll. Serienreif ist es noch nicht. © Mercedes-Benz AG

Das Autofenster hatte lange genau einen Job. Man schaute hinaus, und wenn es regnete, wischte man. Später kamen Heizdrähte dazu, dann Antennen, dann die Head-up-Displays, die eine Geschwindigkeitsanzeige knapp über die Motorhaube schweben lassen. Jetzt will Mercedes-Benz das ganze Glas in die Pflicht nehmen. Die Stuttgarter haben Einblick in ihre Entwicklungsabteilung gegeben, und dort wird die Scheibe zur Anzeigefläche, die nur dann etwas zeigt, wenn es etwas zu zeigen gibt.

Ein Bild nur für den Fahrer

Das auffälligste Projekt ist das Mercedes-Benz Holo-Display. Ein Projektor in der Instrumententafel wirft Inhalte auf die Windschutzscheibe, eine transparente Folie im Glas reflektiert mit sogenannten holografischen optischen Elementen genau die Wellenlängen, die der Projektor aussendet. Das Licht wird dabei so gebündelt, dass das Bild laut Mercedes auch bei Sonnenschein lesbar bleibt. Der eigentliche Trick liegt im Blickwinkel: Was auf der Beifahrerseite läuft, sieht der Fahrer nicht, und umgekehrt.

Was links eingeblendet wird, sieht rechts niemand: Die holografische Folie lenkt das Licht nur in einen bestimmten Blickwinkel. © Mercedes-Benz AG

Damit wird die Frontscheibe situativ zur Fläche für Navigation, Fahrinformationen, Hinweise zu Sehenswürdigkeiten am Weg, Videotelefonie oder, für den Beifahrer, auch einen Film. Ohne Inhalt bleibt sie eine ganz normale Windschutzscheibe. Das Display ist also kein weiterer Bildschirm im ohnehin schon gut bestückten Cockpit, sondern eine Fläche, die vorher schlicht ungenutzt war.

Eine Nachricht an den Hintermann

Das zweite Projekt richtet sich an alle, die hinter dem Auto fahren. Mercedes-Benz laminiert LED-Anzeigeelemente direkt in den Scheibenverbund. Mini-LEDs eignen sich für große Flächen wie die Heckscheibe und können dort Bremslichter, Warnsymbole oder Verkehrshinweise für den nachfolgenden Verkehr zeigen. Mikro-LEDs lösen feiner auf und sind für kleinere Flächen gedacht, auf denen auch Animationen laufen sollen. Werden keine Inhalte angezeigt, sollen die Elemente nahezu unsichtbar bleiben.

Mini-LEDs im Scheibenverbund: Die Heckscheibe zeigt dem Hintermann ein Warnsymbol. Ohne Anzeige sieht man von der Technik praktisch nichts. © Mercedes-Benz AG

Wer im Herbstnebel auf der Südautobahn hinter einem Lkw-Pulk festgesteckt ist, versteht den Gedanken sofort. Ein Hinweis auf ein Stauende oder eine Gefahrenstelle, direkt in der Scheibe des Vordermanns, wäre deutlich mehr als ein Warnblinker.

Strom aus der einzelnen Zelle

Das dritte Projekt sieht man nicht, es steckt in der Batterie. Der Mercedes-Benz Power Converter steuert mit programmierbaren Mikrowandlern die Energieflüsse einzelner Batteriezellen und soll eine konstante Hochvoltspannung von bis zu 800 Volt liefern, unabhängig davon, wie voll oder wie alt die Zellen sind. Die aktuelle Generation schafft bis zu 3 kW und kann Wechsel- wie Gleichstrom. Künftig könnte sie auch das bidirektionale Laden unterstützen, bei dem das Auto Strom ans Haus oder ins Netz zurückgibt.

Schematisch: Der Power Converter steuert einzelne Batteriezellen an und liefert bis zu 800 Volt. © Mercedes-Benz AG

Der Gedanke dahinter: Die Spannung hängt dann nicht mehr an der Zahl der in Reihe geschalteten Zellen, sondern an Software. Mehrere heute getrennte Bauteile könnten in einer Hardware zusammenwachsen. Mercedes erhofft sich davon mehr Reichweite, mehr Effizienz und Antriebe, die sich leichter für Elektroautos und Plug-in-Hybride gleichermaßen auslegen lassen.

Wann kommt das in Serie?

Das bleibt offen, und Mercedes macht daraus auch kein Geheimnis. Auf den Grafiken zur Aussendung steht klein, dass sich die Technik noch in Entwicklung befindet und nicht für den Serieneinsatz verfügbar ist. „Die Zukunft der Mobilität entsteht nicht durch Versprechen, sondern durch Präzision und bewährte Ingenieurskunst“, sagt Ida Wolf, bei der Mercedes-Benz AG Vice President Entwicklung Innovationen, Operations & Digitalisierung. Was die Marke zu ihrem Jubiläum sonst noch auf die Räder gestellt hat, zeigt der elektrische Mercedes-AMG GT SUV.

Das Autofenster bekommt also nach Heizdraht und Antenne seinen nächsten Nebenjob. Hinausschauen wird man trotzdem noch dürfen, zumindest auf der Fahrerseite.