Die Europäischen Literaturtage holen im November Robert Menasse, Jonathan Coe, Maja Haderlap und Dacia Maraini nach Krems an der Donau. Von 19. bis 22. November 2026 dreht sich im Klangraum Krems Minoritenkirche alles um „Zuversicht“, und die meisten Gespräche kosten keinen Cent Eintritt.

© Christian Kaufmann

Zuversicht ist ein Wort, das man im November schwer über die Lippen bringt. Draußen Nebel über der Donau, drinnen die Nachrichtenlage, dazwischen die Frage, ob man sich das Hoffen überhaupt noch leisten kann. Ausgerechnet jetzt eine Literaturveranstaltung unter dieses Motto zu stellen, ist entweder naiv oder ziemlich mutig. Kurator Walter Grond, selbst Schriftsteller und seit 2015 künstlerischer Leiter der Europäischen Literaturtage, hat sich für Mut entschieden und gleich die Gegenrede mit eingeladen.

Die Frage, die er seinen Gästen stellt, ist einfach und unbequem zugleich: Lähmt Hoffnung, oder spornt sie an? Und ist Zuversicht etwas anderes als bloßes Hoffen, eine Art Entscheidung statt eines Gefühls?

Menasse gegen die radikale Zuversicht

Die Eröffnung am Donnerstag, 19. November, um 19:30 Uhr ist als Duell angelegt. Auf der einen Seite die Frankfurter Kulturanthropologin und Zukunftsforscherin Lena Papasabbas, die 2025 ein Handbuch für Krisenzeiten veröffentlicht hat und für „radikale Zuversicht“ im Denken wirbt. Auf der anderen Robert Menasse, der Wiener Romancier, der dieser Zuversicht einen „traurigen Idealismus“ entgegensetzt. Es moderiert Katja Gasser. Danach liest Menasse aus seiner neuen Novelle „Die Lebensentscheidung“. Wer Menasse kennt, ahnt: Ganz so traurig wird der Idealismus nicht ausfallen, aber die Pointe wird sitzen.

Wer kommt nach Krems?

Das Programm liest sich wie ein kleiner Querschnitt durch Europa. Am Freitag, 20. November, sprechen um 11 Uhr die Wiener Bestsellerautorin Ursula Poznanski und Aiki Mira aus Hamburg über „Fantastische Zukünfte“, um 12:20 Uhr folgen Dorota Ambrožová aus Olomouc und die Berliner Autorin Miriam Davoudvandi mit „Hoffnung auf Veränderung“. Um 17:30 Uhr liest der Brite Jonathan Coe aus „Der Beweis meiner Unschuld“, im Gespräch mit Rosie Goldsmith. Den Abend um 20 Uhr bestreiten Maja Haderlap und die Pragerin Eli Beneš gemeinsam mit Wolfgang Puschnig und Samo Weidinger an Saxofon und Klavier, kuratiert vom Festival Glatt&Verkehrt.

Der Samstag beginnt ökonomisch: Die Wiener Ökonomin Sigrid Stagl und Florian Vitello aus Bonn fragen um 11 Uhr „Good News und Krisenfest?“. Um 12:20 Uhr sind die Londonerin Amber Massie-Blomfield und die Niederländerin Eva Meijer zu Gast, um 17:30 Uhr die polnische Autorin Dorota Masłowska mit „Im Paradies“. Auf der Gästeliste stehen außerdem Anthony Passeron, Magdalena Schrefel und Ilma Rakusa.

Ein Preis für die Toleranz

Den Schlusspunkt setzt am Sonntag, 22. November, die Verleihung des Ehrenpreises des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln an die italienische Schriftstellerin Dacia Maraini. Warum sie diesen Preis mehr als verdient, haben wir bereits im September ausführlich beschrieben.

Was kostet der Besuch in Krems?

Erstaunlich wenig. Die Eröffnung kostet 16 Euro, ermäßigt 14 Euro, der musikalische Abend „Worte und Töne“ 22 Euro, ermäßigt 20. Die Gesprächsrunden am Freitag- und Samstagvormittag, Coes Lesung und Masłowskas Auftritt sind bei freiem Eintritt zugänglich. Wer alles im Klangraum mitnehmen will, greift zum Festivalpass. Die beiden Spaziergänge durch die Kremser Altstadt mit Gozzoburg und mit Albert Hosp sind bereits ausverkauft. Gelesen und diskutiert wird überwiegend auf Deutsch oder Englisch, jeweils mit Simultandolmetschung, und viele Veranstaltungen laufen auch als Livestream.

Zuversicht also, im November, an der Donau. Wer am Ende des Wochenendes nicht zuversichtlicher heimfährt, hat zumindest gut zugehört. Und das ist auch schon eine Form von Hoffnung.

Europäische Literaturtage 2026 „Zuversicht“

Wann: 19. bis 22. November 2026, Eröffnung Do., 19.11., 19:30 Uhr

Wo: Klangraum Krems Minoritenkirche, Minoritenplatz 5, 3500 Krems-Stein, Niederösterreich

Tickets: Eröffnung € 16 / ermäßigt € 14, „Worte und Töne“ € 22 / € 20, zahlreiche Gespräche bei freiem Eintritt, Festivalpass erhältlich

Livestream: für viele Veranstaltungen am Tag der Veranstaltung

Web: europaeischeliteraturtage.at