Wer ein Solardach plant, steht gerade zwischen ausgelaufener Bundesförderung und einer Reform, die noch nicht beschlossen ist.

Parkplatzüberdachungen mit Modulen sollen laut den Plänen des Ministeriums auch nach der Reform förderfähig bleiben. © Green Solar

Für die PV-Förderung 2027 kündigt das Wirtschaftsministerium einen Speicherbonus statt der Modulförderung an, beim letzten Call erhielten 7.007 von 41.322 Anträgen eine Zusage.

Wer je um Punkt neun Uhr früh versucht hat, Karten für ein ausverkauftes Stadionkonzert zu ergattern, kennt das Gefühl. Man sitzt mit der Kreditkarte neben der Tastatur, drückt auf Aktualisieren, und während das Rad sich noch dreht, ist schon alles weg. Nur dass es diesmal nicht um einen Abend im Happel-Stadion ging, sondern um ein paar tausend Euro für die eigene Photovoltaikanlage.

Am 8. Oktober 2026 um 17 Uhr öffnete der dritte und letzte Fördercall des Jahres nach dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG). Nach zehn Minuten waren laut Wirtschaftsministerium rund 43.300 Tickets gezogen. Bis 22. Oktober gingen 41.322 Anträge mit einem gewünschten Fördervolumen von rund 192 Millionen Euro ein. Zur Verfügung standen 38,5 Millionen Euro, das meiste davon Restmittel aus früheren Runden. Am Ende gab es 7.007 Förderzusagen.

Die Lotterie, in Sekunden gemessen

Den lautesten Protest hat vergangene Woche David Pirker angestimmt, Geschäftsführer und Eigentümer von Green Solar aus St. Veit an der Glan in Kärnten. Das sollte man dazusagen: Sein Unternehmen verkauft Photovoltaik und Speicher, es lebt also vom Thema. Von „einer Lotterie auf Kosten der Bevölkerung“ spricht er in einer Aussendung. Die Zahlen, auf die er sich stützt, stimmen allerdings. Das Ministerium bestätigt sie selbst: In der Kategorie bis 10 kWp kamen nur Anträge zum Zug, die in den ersten 29 Sekunden eingereicht wurden, zwischen 10 und 20 kWp lag die Grenze bei 18 Sekunden. Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) räumt ein, dass „bei kleinen Anlagen wenige Sekunden über eine Förderung entscheiden“, und will genau deshalb die Spielregeln ändern.

PV-Förderung 2027: der Plan

Nach den Plänen des Ministeriums soll die klassische Förderung für Module enden. An ihre Stelle tritt ein Speichersystembonus für neue Anlagen und für die Nachrüstung bestehender Dächer. Voraussetzung ist ein intelligentes Energiemanagement, das Erzeugung, Speicher und Verbrauch abstimmt. Statt Fördercalls mit Stoppuhr sollen Anträge laufend nach der Fertigstellung eingereicht werden, ähnlich wie beim Handwerkerbonus. Wer einen neuen Speicher mit einer neuen PV-Anlage kombiniert, muss einen Wechselrichter aus europäischer Fertigung verbauen. Bei der Nachrüstung bleibt Made in Europe ein Bonus. Gebäudeintegrierte PV, Agri-PV oder Parkplatzüberdachungen sollen laut den im August präsentierten Eckpunkten weiter gefördert werden.

Der Haken: Beschlossen ist das noch nicht. Die EAG-Novelle braucht im Nationalrat eine Zweidrittelmehrheit. Genau hier setzt Pirkers Kritik an. Wer heuer ohne Zusage gebaut hat, weiß nicht sicher, ob sein Wechselrichter die Kriterien von 2027 erfüllt. Das Ministerium verspricht, dass Projekte mit intelligentem Speicher, die ab dem 1. November 2026 in Betrieb gehen, nächstes Jahr einreichen können, sofern sie die neuen Voraussetzungen erfüllen. Eine rechtlich verbindliche Zusage ist das nach derzeitigem Stand nicht.

Jetzt bauen oder lieber warten?

Eine ehrliche Antwort hat zwei Teile. Wer eine reine PV-Anlage ohne Speicher plant, sollte nicht auf eine Bundesförderung warten, denn die ist nach den Plänen nicht mehr vorgesehen. Wer mit Speicher plant, sollte vor der Bestellung zwei Dinge schriftlich vom Installateur bestätigen lassen: dass das System ein steuerbares Energiemanagement hat und woher der Wechselrichter stammt. Das Inbetriebnahmedatum gehört sauber dokumentiert. In Kärnten kommt ein Zeitfaktor dazu. Das Land zahlt 3.000 Euro pauschal für neue private Anlagen ab 5 kWp, wenn gleichzeitig ein Speicher mit mindestens 5 kWh errichtet wird, die Nachrüstung eines Speichers bringt 1.000 Euro. Förderfähig sind Anlagen ab 1. Jänner 2026, eingereicht wird bis 31. Dezember 2026. Auch in den anderen Bundesländern lohnt der Blick auf die eigene Landesförderung.

Das Wichtigste auf einen Blick

Bundesförderung 2026: EAG-Investitionszuschuss, abgewickelt über die EAG-Abwicklungsstelle der OeMAG; letzter Call 8. bis 22. Oktober 2026, 41.322 Anträge, 7.007 Zusagen, 38,5 Millionen Euro

Ab 2027 geplant: Speichersystembonus mit intelligentem Energiemanagement, laufende Einreichung nach Fertigstellung, Made-in-Europe-Wechselrichter bei neuen Speichern mit neuer PV; Novelle noch nicht beschlossen

Kärnten: 3.000 Euro für neue Anlagen ab 5 kWp mit Speicher ab 5 kWh, 1.000 Euro für Speicher-Nachrüstung, Anträge bis 31.12.2026

Infos: bmwet.gv.at, eag-abwicklungsstelle.at

Die Sonne als Hoffnungsträger ist übrigens kein neues Thema, das zeigt ein Blick ins WIENER-Archiv von 1991 mit „Sonne im Tank“. Neu ist nur der Kartenverkauf. Ab 2027 soll die Kassa durchgehend offen haben, statt für 29 Sekunden. Welches Programm dann läuft, entscheidet allerdings erst das Parlament.