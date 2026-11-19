Ein T-Shirt um fünf Euro, ein spontaner Kauf, ein vermeintlich unschlagbares Schnäppchen: Zum Black Friday fragt das spanische Label Ecoalf, was hinter einem solchen Preisschild steckt.

Kampagnenmotiv: Ecoalf hinterfragt den Modekonsum. © Ecoalf

Mit seiner neuen Anti-Black-Friday-Kampagne stellt es ein Geschäftsmodell infrage, das auf Massenproduktion und Überkonsum setzt. Der Titel der Kampagne: „Every generation has its own impossible“. Wir fliegen zum Mond und trainieren künstliche Intelligenz, heißt es dort, warum also nicht die Modeindustrie verändern?

Der Preis hinter dem Preisschild

Für die Herstellung eines einzigen Baumwoll-T-Shirts werden laut einer Berechnung von Ecoalf mit BCome rund 1.700 Liter Wasser benötigt (für ein T-Shirt aus konventioneller Baumwolle). Weltweit wird Baumwolle auf etwa 30 Millionen Hektar angebaut, einer Fläche fast so groß wie Italien. Die Fasern in unserer Kleidung sind Teil einer Nachfrage, die Wälder kostet: Laut UN-Landwirtschaftsorganisation FAO treibt die Ausdehnung der Landwirtschaft fast 90 Prozent der weltweiten Entwaldung an. Eine Untersuchung der Organisation Earthsight aus dem Jahr 2024 brachte Baumwolle von Farmen im brasilianischen Cerrado, einer der artenreichsten Savannen der Welt, mit illegaler Rodung und Landraub in Verbindung und verfolgte sie bis in die Lieferketten großer europäischer Modehändler.



Baumwolle wächst weltweit auf rund 30 Millionen Hektar, einer Fläche fast so groß wie Italien. © Ecoalf

Welche Folgen der enorme Wasserbedarf haben kann, zeigt der Aralsee in Zentralasien. Er war einst der viertgrößte Binnensee der Welt und verlor in 50 Jahren rund 90 Prozent seines Wasservolumens und 75 Prozent seiner Fläche. Eine wesentliche Ursache war die Umleitung seiner Zuflüsse zur Bewässerung, insbesondere für den Baumwollanbau. Wo früher Wasser war, erstrecken sich heute weite, salzhaltige Flächen.



Vom einst viertgrößten Binnensee der Welt zur weitgehend ausgetrockneten Landschaft: Der Aralsee von 1989 bis 2024. © Ecoalf

Berge von Textilmüll

Weltweit entstehen jährlich rund 92 Millionen Tonnen Textilabfälle, große Mengen davon landen auf Deponien. Gleichzeitig wurden 2025 laut Textile Exchange rund 139 Millionen Tonnen Fasern produziert (2024: 132 Millionen), von denen lediglich 0,76 Prozent aus Textil-zu-Textil-Recycling stammten. Von einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft ist die Branche also weit entfernt.

Das ist zum Teil ein Designproblem: Viele Textilien lassen sich nicht recyceln, weil verschiedene Fasern im selben Stoff gemischt sind. Recyclingfähigkeit beginnt deshalb laut Ecoalf schon beim Entwurf, bei Stoffen aus nur einem Material, die sich wiederverwerten lassen. Gleichzeitig wächst der Konsum: Laut Europäischer Umweltagentur wurden in der EU 2022 rund 19 Kilogramm Kleidung, Schuhe und Haustextilien pro Kopf konsumiert, 2019 waren es 17. Ecoalf schätzt das auf etwa 100 T-Shirts. Weggeworfen werden in der EU rund 16 Kilogramm Textilabfall pro Person und Jahr. Die 92 Millionen Tonnen weltweit entsprechen laut UN-Umweltprogramm einer Lkw-Ladung Kleidung, die jede Sekunde verbrannt oder deponiert wird.



Die Schattenseite der Modeindustrie: Große Mengen Textilabfall landen auf Deponien. © Ecoalf

„Mit dieser Kampagne wollen wir auf die Auswirkungen eines Geschäftsmodells aufmerksam machen, das übermäßigen Konsum fördert, aber auch eine Botschaft der Hoffnung vermitteln. Die Menschheit hat bereits Dinge erreicht, die einst undenkbar waren. Wir können auch die Modeindustrie verändern“, sagt Ecoalf-Gründer Javier Goyeneche. „Doch um die Branche wirklich zu verändern, müssen auch die großen Player in entsprechende Lösungen investieren.“

Ecoalf appelliert damit an Konsumenten, bewusster einzukaufen und Kleidung länger zu tragen. Gefordert ist aber auch die Industrie selbst: Sie soll Produktionsmengen und Geschäftsmodelle hinterfragen und in nachhaltigere Lösungen investieren.

Das Label

Ecoalf wurde 2009 von Javier Goyeneche gegründet, um der übermäßigen Ressourcennutzung und Abfallproduktion der Modeindustrie entgegenzuwirken. Der Name setzt sich aus den Vornamen seiner Söhne Alfredo und Alvaro zusammen. Das Label entwickelt Mode aus recycelten und zunehmend auch regenerativen Materialien und ist seit 2018 als B Corporation zertifiziert. Bei der jüngsten Rezertifizierung erreichte es 122,7 Punkte, zuvor waren es 99,1.

Seit 2015 läuft außerdem das Projekt „Upcycling the Oceans“ der Ecoalf Foundation: Gemeinsam mit der Fischereiindustrie wird Meeresmüll geborgen, sortiert und, wo möglich, wieder als Rohstoff nutzbar gemacht. Mehr als 2.100 Tonnen wurden bisher gesammelt, über 4.700 Fischer mit mehr als 1.140 Booten machen mit.

Der Film

Im Zentrum der Kampagne steht ein 60-sekündiger Kurzfilm. Er beginnt mit den Worten „Every generation has its own impossible“ und feiert zunächst, was die Menschheit geschafft hat: den Mond erreicht, Maschinen das Lernen beigebracht, Milliarden Menschen vernetzt. Dann wendet er sich einer alltäglichen Handlung zu, dem Anziehen, und folgt der Reise vom Rohstoff über das fertige Kleidungsstück bis zur weggeworfenen Kleidung. Ecoalf fragt darin, warum es weiterhin Norm bleibt, Produkte billiger zu machen und mehr zu kaufen. Ein reduzierter Preis verleite dazu, Dinge zu kaufen, die man nicht braucht und vielleicht nie trägt, er mache aber weder Land, Wasser, Energie und Rohstoffe ungeschehen noch das, was mit dem Kleidungsstück nach dem Wegwerfen passiert.



Textilmüll am Strand. © Ecoalf

Schon früher hat Ecoalf die Folgen des Überkonsums dokumentiert: 2024 reiste das Label mit der Filmemacherin Stella Banderas in die Atacama-Wüste, um entsorgte Kleidung festzuhalten, 2025 stand Accra in Ghana und die Arbeit der OR Foundation gegen Textilmüll im Mittelpunkt. Heuer geht es um die Entscheidungen davor: um die eingesetzten Ressourcen, den Wert, den wir Kleidung geben, und die Anreize, immer weiter zu kaufen.

Der Film startet am 27. November um 13 Uhr auf den Social-Media-Kanälen von Ecoalf (Instagram, TikTok und YouTube). Vorher darf er nicht veröffentlicht werden, wir ergänzen ihn hier danach.

Interview mit Javier Goyeneche von Ecoalf

Im September 2025 haben wir Ecoalf-Gründer Javier Goyeneche interviewt. Hier das Gespräch, aus dem Englischen übersetzt und redaktionell verdichtet.

Javier Goyeneche gründete Ecoalf 2009 mit dem Anspruch, recycelte Materialien mit hochwertigem Design zu verbinden. Im Gespräch erzählt er, wie daraus eine internationale Modemarke und ein Projekt zur Bergung von Meeresabfällen entstanden sind. Es geht um die Grenzen des Recyclings, den Preis billiger Kleidung und seine Überzeugung, dass jedes Produkt einen klaren Zweck erfüllen muss.

Die Idee hinter Ecoalf

Herr Goyeneche, Sie haben Ecoalf 2009 gegründet. Was wollten Sie damals in der Modebranche verändern?

Ich hatte bereits viele Jahre in der Modebranche gearbeitet und war zunehmend unzufrieden mit ihrer Entwicklung. Gleichzeitig wollte ich mich stärker mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Irgendwann stellte ich mir die Frage: Warum verbinde ich nicht das, was ich über Mode weiß, mit dem Wunsch, etwas anders zu machen?

Für mich war klar, dass wir nicht immer weiter natürliche Ressourcen verbrauchen können. Recycling schien mir eine mögliche Antwort zu sein. Allerdings nur unter einer Voraussetzung: Wir mussten eine neue Generation recycelter Produkte entwickeln, die bei Qualität und Design mit den besten konventionellen Produkten mithalten konnte.

Gab es damals bereits die passenden Materialien dafür?

Kaum. Als wir auf dem Markt nach geeigneten recycelten Stoffen suchten, fanden wir nicht das, was wir uns vorstellten. Häufig war entweder der Recyclinganteil sehr gering oder die Qualität entsprach nicht unseren Ansprüchen.

Also begann ich zu reisen und nach Partnern zu suchen, mit denen wir eigene Stoffe entwickeln konnten. Diese Entwicklungsarbeit begleitet uns bis heute. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Ausgangsmaterialien, darunter Kunststoffe, Baumwolle und Kaschmir, und entwickeln unsere Materialien von Saison zu Saison weiter.

Abfälle aus dem Meer

Eines Ihrer bekanntesten Projekte ist Upcycling the Oceans. Wie entstand die Idee?

Ein Fischer lud mich ein, mit ihm aufs Meer zu fahren. Er wollte mir zeigen, wie viel Müll bei jedem Einholen der Netze zusammen mit den Fischen an Bord kam. Ich war schockiert über die Menge.

Daraus entstand die Idee, diesen Abfall an Land zu bringen, statt ihn wieder ins Meer zu werfen. Wir begannen mit einer kleinen Gruppe von Fischern und organisierten Behälter und die Abholung in den Häfen. Heute beteiligen sich mehrere Tausend Fischer an dem Projekt.

Ein Teil des gesammelten Materials lässt sich zu Garn verarbeiten, das wir beispielsweise für Jacken, Schuhe oder Taschen verwenden können. Der gesamte geborgene Abfall ist dafür allerdings nicht geeignet.

Bezahlt Ecoalf die Fischer für den gesammelten Müll?

Nein. Das war natürlich eine der ersten Fragen, die mir gestellt wurden. Aber ich wollte ein Projekt aufbauen, an dem die Fischer aus Überzeugung teilnehmen. Wenn Geld der einzige Grund ist, mitzumachen, hört das Engagement womöglich auf, sobald die Bezahlung endet.

Ich habe sie gefragt: Wenn ihr diesen Müll heute wieder ins Meer werft, habt ihr ihn vielleicht morgen erneut im Netz. Ist es dann nicht sinnvoller, ihn an Land zu bringen? Wir stellen die Infrastruktur bereit und kümmern uns um die weitere Organisation. Die Fischer entscheiden sich dafür, weil sie es für richtig halten.

Wie gewinnt man Menschen für ein solches Projekt?

Indem man Zeit mit ihnen verbringt. Man fährt in die Häfen, wartet, bis die Boote zurückkommen, setzt sich zusammen und erklärt die Idee. Manchmal trinkt man erst einmal ein Bier miteinander. Vertrauen entsteht durch persönliche Begegnungen.

Gerade wenn man in ein anderes Land kommt, gibt es zunächst Fragen: Wer ist dieser Spanier, und warum sollen wir für sein Projekt mitarbeiten? Das lässt sich nicht mit einer einzigen Präsentation beantworten. Es braucht viele Gespräche. Wenn die ersten Fischer überzeugt sind, erzählen sie anderen davon. Dann melden sich weitere Häfen.

Sind die Fischer die größte Herausforderung beim Ausbau?

Nicht unbedingt. Manchmal sind die Genehmigungen komplizierter. Für die Sammlung, die Abholung und den Umgang mit den Abfällen müssen wir mit Hafenbehörden, lokalen Verwaltungen und Entsorgungsunternehmen zusammenarbeiten. Die Bereitschaft der Fischer allein reicht also noch nicht aus. Auch die Infrastruktur und die Zuständigkeiten müssen geklärt sein.

Wo werden die gesammelten Materialien verarbeitet?

Unser Ansatz ist, den Abfall nicht um die Welt zu transportieren. Wir organisieren Recycling und Verarbeitung möglichst in den jeweiligen Regionen.

In der Anfangszeit kam viel Know-how aus Taiwan, Korea und Japan. Dort fanden wir Partner, die bestimmte Technologien bereits entwickelt hatten. Deshalb haben wir zunächst viel mit ihnen gearbeitet. Heute produzieren wir in verschiedenen Ländern. Entscheidend ist auch, wo die notwendigen Materialien, Verfahren und Kompetenzen vorhanden sind.

Konsum und Geschäftsmodelle

Die Entwicklung neuer Stoffe und Verfahren ist aufwendig. Warum fällt es großen Modemarken so schwer, einen ähnlichen Weg einzuschlagen?

Wenn man bei null anfängt, kann man Nachhaltigkeit von Beginn an im Unternehmen verankern. Bei einem großen Unternehmen mit einem ganz anderen Geschäftsmodell ist die Umstellung schwieriger.

Es reicht nicht, einfach einige recycelte Stoffe einzusetzen. Man muss sich auch fragen, wie man verkauft und welche Anreize man schafft. Wir machen beispielsweise keine Aktionen zum Black Friday. Ein Modell, das vom ständigen Kaufen, Wegwerfen und erneuten Kaufen lebt, lässt sich nicht durch eine einzelne nachhaltige Kollektion grundlegend verändern.

Wo werden die Folgen dieses Geschäftsmodells besonders sichtbar?

Ich war in Ghana und habe gesehen, was dort mit großen Mengen gebrauchter Kleidung passiert. Ein Teil ist von so schlechter Qualität, dass er nicht einmal für den Secondhandmarkt geeignet ist.

Wir produzieren zu viel und häufig in einer Qualität, die keine lange Nutzung ermöglicht. Anschließend tun wir so, als würde die Kleidung einfach verschwinden. Aber sie verschwindet nicht. Sie landet nur an einem anderen Ort, den wir oft nicht sehen oder nicht sehen wollen.

Mein Vater sagte immer: Wer billig kauft, kauft teuer. Warum fällt es vielen Menschen trotzdem schwer, in ein hochwertiges Kleidungsstück zu investieren, das sie lange tragen können?

Viele Menschen möchten heute sehr schnell und sehr einfach etwas Neues haben. Soziale Medien verstärken den Wunsch nach ständig wechselnden Looks. Dadurch wird die Menge wichtiger als die Qualität. Manche Kleidungsstücke werden nur wenige Male getragen.

Dabei lohnt es sich, über den Preis nachzudenken. Wenn ein T-Shirt fünf Euro kostet und davon auch noch große Ladenflächen in guter Lage, Personal und Strom bezahlt werden müssen, stellt sich doch die Frage: Was bleibt dann für das eigentliche Produkt übrig?

Klimaziele und Glaubwürdigkeit

Wo liegen für Ecoalf die größten Herausforderungen bei der Senkung der Emissionen?

Die große Herausforderung liegt in der Lieferkette, also bei den sogenannten Scope-3-Emissionen. Wir können diesen Weg nur gemeinsam mit unseren Produktionspartnern gehen.

Bei recycelten Materialien verlangen wir beispielsweise den Global Recycled Standard, weil wir die Herkunft der Materialien nachvollziehen wollen. Ebenso müssen unsere Partner bereit sein, unsere Ziele bei der Emissionsreduzierung mitzutragen und in Veränderungen zu investieren. Wenn ein Betrieb diesen Weg nicht mitgehen will, müssen wir gegebenenfalls die Produktion verlagern.

Wie erleben Sie die Nachhaltigkeitskommunikation der Branche?

Als wir anfingen, hatte nachhaltige Mode häufig ein wenig attraktives Image. Viele verbanden sie mit einem bestimmten Öko-Look und wenig Design. Bei Recycling waren die Vorbehalte noch größer.

Später wollten plötzlich sehr viele Marken über Nachhaltigkeit sprechen. Manche brachten eine kleine entsprechende Kollektion auf den Markt, richteten aber einen großen Teil ihrer Kommunikation darauf aus. Das Verhältnis zwischen dem, was tatsächlich verändert wurde, und dem, worüber gesprochen wurde, stimmte oft nicht.

Inzwischen nehme ich auch eine Gegenbewegung wahr. Einige Kollegen erzählen mir, dass sie Nachhaltigkeit weniger in den Vordergrund stellen, weil ihre Kunden im Geschäft kaum danach fragen. Ich finde diese Entwicklung problematisch.

Was müsste sich in der Debatte ändern?

Wir brauchen mehr gesunden Menschenverstand. Ich glaube, dass sehr viele Menschen verstehen, dass wir unseren Planeten schützen müssen. Aber die Diskussion ist teilweise stark ideologisch geworden.

Auch Regeln müssen praktikabel sein. Wenn immer mehr Bürokratie entsteht, die Unternehmen viel kostet, ohne ausreichend Wirkung zu erzielen, hilft das nicht weiter. Wir müssen ökologische Ziele verfolgen und zugleich darauf achten, dass die Maßnahmen im Alltag funktionieren.

Wie schaffen Sie unter diesen Bedingungen Vertrauen in Ecoalf?

Indem wir transparent bleiben. Wir sind nicht perfekt und behaupten das auch nicht. Wir versuchen, besser zu werden, und erklären, woran wir arbeiten.

Wenn wir uns stärker mit regenerativer Baumwolle beschäftigen, möchten wir unseren Kunden vermitteln, warum wir das tun. Viele begleiten uns seit Langem und interessieren sich für diese Entwicklung. Deshalb müssen wir verständlich erklären, welche Materialien wir einsetzen und warum wir neue Wege ausprobieren.

Materialien und neue Wege

Gibt es für Sie das perfekte Material oder das perfekte Produkt?

Ich mag Naturfasern sehr, aber auch technische, synthetische Fasern haben ihren Zweck. Wenn ich eine Jacke brauche, die mich vor Regen schützt, muss das Material diese Funktion erfüllen.

Ich sage unseren Designern immer: Entwickelt ein Produkt, das einen klaren Zweck hat. Bei einer Regenjacke muss dieser Zweck die Gestaltung und die Materialwahl bestimmen. Ein Produkt sollte mehr leisten, als nur gut auszusehen.

Was ist für Sie die größte Herausforderung im Marketing?

Zunächst müssen wir als vergleichsweise kleine Marke überhaupt bekannt werden. Gleichzeitig möchten wir erklären, was wir machen und wie wir arbeiten. Unsere Prozesse sind kompliziert. Zwischen dem Sammeln eines Ausgangsmaterials und dem fertigen Kleidungsstück liegt ein langer Weg. Das bindet auch Kapital.

Die Schwierigkeit besteht darin, diese Zusammenhänge verständlich zu vermitteln, ohne die Menschen zu langweilen. Ich möchte nicht predigen. Ich möchte, dass unsere Kunden verstehen, warum wir bestimmte Entscheidungen treffen. Wenn ich Zeit habe, die Hintergründe zu erklären, reagieren viele Menschen interessiert. Im Alltag der Markenkommunikation ist diese Zeit jedoch begrenzt.

Könnten Sie sich auch Kooperationen außerhalb der Mode vorstellen, etwa mit der Automobilindustrie?

Ja, wir sind offen für Innovation und Zusammenarbeit. Es gab bereits Gespräche mit Automobilunternehmen. Die Branche ist allerdings sehr komplex. Unsere Materialien dort einzusetzen, wäre interessant.

Wird digitale Produkttransparenz zum Standard in der Branche?

Der digitale Produktpass wird durch gesetzliche Anforderungen vorangetrieben. Es geht deshalb nicht nur darum, ob einzelne Marken eine Vorreiterrolle übernehmen wollen. Die Branche wird sich damit auseinandersetzen müssen.

An welchen Themen arbeiten Sie für die kommenden Kollektionen?

Ein Schwerpunkt ist regenerative Landwirtschaft. Wir beschäftigen uns in Indien mit dem Anbau regenerativer Baumwolle. Mich beeindruckt, wie viel Wissen dort vorhanden ist und wie daran gearbeitet wird, geschädigte Böden wieder aufzubauen.

Für uns ist das mit langfristigen Verpflichtungen verbunden. Wir sagen die Abnahme der Baumwolle bereits zu, bevor die Produktion beginnt. Solche Zusagen werden mit dem Ausbau des Projekts größer.

Bisher haben wir häufig darüber gesprochen, wie viel Wasser wir einsparen oder wie wir Emissionen reduzieren können. Bei regenerativer Landwirtschaft interessiert mich besonders die Möglichkeit, darüber hinaus einen positiven Beitrag zur Erholung der Böden zu leisten.

Was möchten Sie mit Ecoalf langfristig erreichen?

Ich habe gewissermaßen zwei Aufgaben. Einerseits möchte ich eine internationale Marke aufbauen, die zeigt, dass man Dinge in der Mode anders machen kann. Andererseits gibt es die Arbeit der Stiftung.

Dort möchten wir noch mehr Fischer und Häfen gewinnen und mehr Abfälle aus dem Meer holen. Beides gehört für mich zusammen, auch wenn die Aufgaben unterschiedlich sind.

Welche neuen Märkte sind für Sie interessant? Denken Sie beispielsweise auch an den Nahen Osten?

Das steht im Moment nicht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir haben viele Möglichkeiten, und Südamerika erscheint uns zunächst naheliegender. Zu anderen Märkten fehlt mir teilweise auch die persönliche Erfahrung. Wenn sich eine passende Gelegenheit ergibt, bin ich grundsätzlich offen dafür.

Zum Abschluss ganz persönlich

Shorts oder lange Hose? Lange Hose.

Sneaker oder elegante Schuhe? Sneaker.

Berge oder Meer? Meer.

Kaffee oder Tee? Tee.

Recyceltes Polyester oder Bio-Baumwolle? Recyceltes Polyester.

Onlinehandel oder Geschäft vor Ort? Geschäft vor Ort.

Frühaufsteher oder Nachteule? Nachteule.

Upcycling oder zirkuläres Design? Zirkuläres Design.

Zeitlose Basics oder saisonale Trends? Zeitlose Basics.

Reparieren oder ersetzen? Reparieren.

Wien oder Madrid? Madrid.