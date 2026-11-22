Österreichs Werbeszene erzählt im Wiener Votivkino, wie man in Cannes Löwen verteilt und gewinnt. Der zweite Cannes Lions Breakfast Club von ORF-Enterprise und Creativ Club Austria läuft am 10. Dezember 2026 ab 8.30 Uhr, der Eintritt ist frei, eine Anmeldung aber Pflicht.

Foto: © Mila Eder

Wir geben gerne zu, Werbung im Kino normalerweise mit dem Popcorn zu überbrücken, entsprechend aufgequollen vom Salz-Schock sind dann Lippen und Zunge. Zwanzig Minuten Spots, dann endlich der Film. Am 10. Dezember dreht das Votivkino an der Währinger Straße dieses Verhältnis einmal um: Da ist die Werbung der Hauptfilm, und erklärt wird sie von denen, die sie im Juni an der Croisette bewertet haben. Statt Popcorn gibt es Frühstück, statt Abendvorstellung einen Termin um halb neun. Für eine Branche, die gern bis spät in die Nacht feiert, ist das eine sportliche Uhrzeit.

Beim ersten Breakfast Club im Oktober 2025 saßen um neun Uhr früh bereits rund 130 Leute im Saal, erzählte Reinhard Schwarzinger, Geschäftsführer des Creativ Club Austria, damals. Ein Format, das am ersten Termin schon voll ist, bekommt eine zweite Runde. So einfach ist das manchmal.

Rückblick auf die Premiere: Schon beim ersten Breakfast Club war der Saal am Vormittag gut gefüllt. © Mila Eder

Wer erzählt beim Cannes Lions Breakfast Club?

Vier Jurorinnen und Juroren aus Österreich saßen heuer in den internationalen Jurys des Cannes Lions Festival of Creativity: Nadine Kriegelstein, Leopold Kreczy, Mike Nagy und Alistair Thompson. Sie erzählen beim Cannes Lions Breakfast Club, wie in Cannes über die besten Kampagnen der Welt entschieden wird. Das ist interessanter, als es klingt. Jurysitzungen sind die Hinterzimmer der Kreativbranche, hier wird gestritten, geschachert und am Ende manchmal ein Grand Prix vergeben, den außerhalb des Raums niemand kommen gesehen hat. Wer selbst Arbeiten einreicht, will genau das verstehen.

Dazu kommen die sechs österreichischen Young Lions, also jene Nachwuchskreativen, die im Juni im Wettbewerb für Talente bis 30 angetreten sind. Ihre Erfahrungen sollen vor allem jenen helfen, die sich für die Young Lions Competition 2027 bewerben wollen.

Silber mit Umweg

Die beste Geschichte des Vormittags haben Chiara Huber und Simon Waldner. Die beiden Österreicher haben in Cannes bei den Young Lions in der Kategorie PR Silber geholt, allerdings im Team Deutschland für Jung von Matt. Huber arbeitet bei Jung von Matt SPREE in Berlin, Waldner bei Jung von Matt DONAU in Wien. Im Wettbewerb bekommen die Zweierteams ein Briefing für eine gemeinnützige Organisation und haben dann 24 Stunden Zeit, eine Kampagne zu bauen. Dass eine österreichische Silbermedaille unter deutscher Flagge läuft, ist ein sehr österreichisches Kunststück. Man ist dabei, man gewinnt, und im Medaillenspiegel zählt es für den Nachbarn.

Für die heimische Szene ist es trotzdem ein gutes Zeichen. Der Creativ Club Austria, 1972 gegründet und heute mit über 350 Mitgliedern, vergibt mit den CCA-Veneres den wichtigsten Kreativpreis des Landes, und viele Veneres-Gewinner wurden später auch in Cannes ausgezeichnet. ORF-Enterprise, die Vermarktungstochter des ORF, ist die nationale Repräsentanz der Cannes Lions in Österreich. Wie die ORF-Tochter sonst international unterwegs ist, haben wir zuletzt bei der Fernsehmesse in Cannes beschrieben, wo die Welt Tatort aus Wien bestellt hat.

Wie kommt man hinein?

Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind aber begrenzt und werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben. Angemeldet wird über die Seite der Agentur leisure communications unter leisure.at/anmeldung. Wer zuerst kommt, frühstückt. Infos zum Festival selbst gibt es bei den Cannes Lions, zur österreichischen Kreativszene beim Creativ Club Austria.

Cannes Lions Breakfast Club #2

Datum: Donnerstag, 10. Dezember 2026

Zeit: 8.30 bis 10.30 Uhr

Ort: Votivkino, Währinger Straße 12, 1090 Wien

Veranstalter: ORF-Enterprise und Creativ Club Austria

Mit: Nadine Kriegelstein, Leopold Kreczy, Mike Nagy, Alistair Thompson sowie den sechs österreichischen Young Lions 2026

Eintritt: frei, nur mit Anmeldung, begrenzte Plätze

Anmeldung: leisure.at/anmeldung

Um halb elf ist der Spuk vorbei, die Leinwand gehört wieder den Filmen und die Werbung wieder dem Vorprogramm. Wer dabei war, wird sie danach vielleicht ein bissl aufmerksamer anschauen. Das Popcorn kann warten.

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