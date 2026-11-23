Elisabeth Raether, ZEITmagazin-Kolumnistin, hat einen Ratgeber geschrieben, der lieber keiner sein will. „Wie ich gesund esse, ohne dabei komplett verrückt zu werden“ ist bei Hanser Berlin erschienen, kostet in Österreich 20,60 Euro und beginnt mit einem Stück Kuchen.

© Christian Werner

Es gibt eine Woche im Jahr, in der Österreich kollektiv beschließt, ein besserer Mensch zu werden. Sie beginnt am 2. Jänner, gleich nachdem die letzten Vanillekipferl aus der Blechdose verschwunden sind, und endet meist irgendwann um den 10., spätestens beim ersten Krapfen. Dazwischen liegen Smoothie-Pläne, Fastenintervalle und Apps, die jedes Gramm Kohlenhydrat beim Namen nennen. Wer das kennt, wird dieses schmale Buch mögen. Es ist 112 Seiten dünn, und es sagt sinngemäß: Beruhigt euch.

Wer ist Elisabeth Raether?

Elisabeth Raether, Jahrgang 1979 und geboren in Heidelberg, hat in Berlin und Paris studiert, zwei Jahre im Lektorat des Rowohlt Verlags gearbeitet und bei der ZEIT mehrere Ressorts durchlaufen, von der Politik bis zur Reportage. Seit 2011 schreibt sie im ZEITmagazin die wöchentliche Rezeptkolumne „Wochenmarkt“. Sie kennt also beides: den Küchentisch und die Studienlage. Gerade deshalb ist es bemerkenswert, dass sie im Inhaltsverzeichnis gleich einmal festhält: „Ich lese keine Studien zur Ernährung.“

Sechs Kapitel, sechs Bekenntnisse: Schon das Inhaltsverzeichnis liest sich wie ein Gegenprogramm zum Jänner-Vorsatz. Foto: © Hanser Berlin

Sechs Kapitel, sechs Geständnisse

Das Inhaltsverzeichnis ist das beste Argument für das Buch. Die Kapitel heißen „Ich esse jeden Tag ein Stück Kuchen“, „Disziplin wird überschätzt“, „Ich lese keine Studien zur Ernährung“, „Ich lerne mein Essen kennen“, „Ich koche. Ein paar Rezepte, die keine sind“ und schließlich „Ich esse nicht so viel. Ja. Ist leider so.“ Das letzte ist die einzige Stelle, an der so etwas wie Verzicht durchschimmert, und selbst dort klingt es eher nach Achselzucken als nach Strafe.

Raethers Linie ist schnell erklärt: Verbote züchten Heißhunger, Routinen tragen, und eine Ausnahme ruiniert keinen gesunden Alltag. Auf der Buchrückseite steht ihr Programm in drei Sätzen: „Das Ziel ist, sich zu entspannen. Dem eigenen Geschmack zu folgen. So für sich zu kochen, dass man nicht nach drei Tagen schon wieder genug hat von der gesunden Ernährung.“ Proteinshakes, Mikrobiom-Diäten und das jeweils neueste Superfood kommen darin vor allem als Dinge vor, die man getrost auslassen kann. Rezepte gibt es trotzdem, laut Verlag zahlreiche. Die Zeitschrift „Maxima“ hat bemerkt, dass das Buch mit einem Plädoyer für etwas Süßes und einem Rezept für gestürzten Blaubeerkuchen einsetzt.

Abendessen, das nicht performen muss

Was den Ton ausmacht, zeigt ein Satz, den der Verlag aus dem Buch zitiert: „Unser Abendessen muss heute performen, so wie wir alle. Es muss, so wie wir alle, immer vorzeigbar, fuckable sein. Aber ich finde, unser Abendessen muss lernen, dass es auf innere Werte ankommt, so wie wir alle.“ Das ist die Pointe, an der sich das Buch von den Ernährungsratgebern unterscheidet, die im Jänner die Bestsellerlisten füllen. Raether misstraut nicht dem Essen, sondern dem Druck, der inzwischen darauf lastet.

Man kann einwenden, dass Gelassenheit beim Essen leicht zu predigen ist, wenn man seit fünfzehn Jahren beruflich über Wochenmarktgemüse schreibt. Der Einwand ist berechtigt, trifft aber nur halb. Denn der Kern des Buchs ist kein Rezept, sondern eine Erlaubnis: meistens das Gute, nur so viel wie nötig, nie etwas, das man nicht mag. Wer zuletzt bei Shapewear, die die Taille wegfrieren soll, oder einer 21-Tage-Challenge zum Neustart des Körpers nachdenklich geworden ist, findet hier die ruhigere Gegenstimme.

Seit 2011 kocht Elisabeth Raether jede Woche im ZEITmagazin, die Studienlage überlässt sie mittlerweile anderen. Foto: © Christian Werner

Das Buch im Überblick

Titel: Wie ich gesund esse, ohne dabei komplett verrückt zu werden

Autorin: Elisabeth Raether

Verlag: Hanser Berlin, erschienen am 6. Oktober 2026

Umfang: 112 Seiten, Hardcover, auch als E-Book

Preis Österreich: 20,60 Euro (Hardcover)

ISBN: 978-3-446-28690-0

Web: hanser-literaturverlage.de

Bleibt die Frage, was man am 2. Jänner mit diesem Buch anfängt. Raethers Antwort steht schon im ersten Kapitel. Man schneidet sich ein Stück Kuchen ab, setzt sich hin und liest weiter.

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