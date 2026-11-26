Die Wirtshauskultur Niederösterreich hat 2026 sieben neue Wirtshäuser aufgenommen, vom Bisamberg über das Weinviertel bis in die Wachau. Dazu kommt „Yap & Dine“, ein Format mit vier Gängen an einem Tisch, das junge Leute zurück ins Wirtshaus holen soll.

© Wirtshauskultur Niederösterreich

Es gibt einen Moment, den jeder kennt, der in Österreich aufgewachsen ist: Man sitzt am Sonntag im Gasthaus, die Großeltern bestellen das Schnitzel, und irgendwer am Tisch sagt, dass es „so etwas bald nimmer geben wird“. Gesagt wird das seit mindestens vierzig Jahren. Die Wirtshäuser gibt es trotzdem, nur gehen die Jungen seltener hin. Genau dort setzt der Verein an, der seit über 30 Jahren rund 200 Betriebe in ganz Niederösterreich unter einem Schild versammelt. Bei der Generalversammlung im Landgasthaus Planer in St. Margarethen an der Sierning wurde Bilanz gezogen, und die liest sich wie ein Ausflugsplan für den Winter.

Neu im Verein: sieben Adressen

Der älteste unter den Neuen ist der Stuttnerhof am Fuß des Bisambergs: Er gehört seit dem 17. Jahrhundert der Winzerfamilie Stuttner, heute steht neben dem Schmankerl auch Beef Tatar oder Kalbsbutterschnitzel auf der Karte, dazu die Weine von Johannes Stuttner aus den eigenen Lagen. Wer von Wien aus ein schnelles Ziel sucht, ist hier am nächsten dran.

Im Weinviertel sind es gleich zwei Häuser. Das Gasthaus Herbst in Hanfthal wurde 2015 renoviert, ohne dass jemand die Möbel des Urgroßvaters hinausgetragen hätte: Man sitzt nach wie vor auf seinen Bänken. Küchenchef Matthias Herbst kocht Weinviertler Küche mit moderneren Ideen. Das Egino in Eggenburg ist das Restaurant eines Hotels und breiter aufgestellt, von Klassikern über Burger bis zu veganen Gerichten, mit Weinen aus dem Wein- und dem Waldviertel.

Wein zuerst, Teller gleich danach

Drei der Neuen sind Adressen für Leute, die eher mit der Weinkarte als mit der Speisekarte anfangen. Das Wolf in Langenlebarn bei Tulln, seit 2011 von der Familie Praskac geführt, listet rund 1.000 Positionen mit klarem Österreich-Schwerpunkt; Küchenchef Mark Lukaseder kocht à la carte oder vier bis acht Gänge. Das Weinstein an der Steiner Donaulände in Krems kommt auf über 400 Weine, unten die Bar, oben die Küche, davor eine Terrasse direkt über der Donau. Und die Weinstube im Nikolaihof in Mautern serviert zu teils biozertifizierter Küche die Weine eines Hauses, das sich selbst als ältestes Weingut Österreichs bezeichnet.

Der siebte Betrieb ist das Markthof in Siegersdorf, ein ehemaliges Jagdstüberl mitten auf einem Bauernhof. Gemüse kommt aus dem eigenen Garten, Fleisch von den eigenen Weiden, verarbeitet wird nach dem Prinzip „From Nose to Tail“, also das ganze Tier. Die Küchenchefs Fabian Schasching und Max Eichberger haben vorher in Spitzenküchen gearbeitet. 2027 soll außerdem das Hotel Schloss Haindorf in Langenlois dazukommen.

Was ist „Yap & Dine“?

„Yap“ ist Jugendsprache und heißt so viel wie plaudern, gern ohne Punkt und Komma. „Yap & Dine“ ist das neue Format der Wirtshauskultur Niederösterreich, um genau diese Generation ins Wirtshaus zu holen: ein gemeinsamer Tisch, vier Gänge, unter dem Motto „Ein Tisch, vier Gänge, viele Momente“. 2026 gab es zwei Aktionswochen, an der ersten machten 16 Wirtshäuser mit, an der zweiten 14. 2027 soll das Format überarbeitet und fix etabliert werden.

Dahinter steckt mehr als Marketing. Der Verein arbeitet mit den Tourismusschulen zusammen und veranstaltet mit dem Wirtshaus Battle einen eigenen Lehrlingsbewerb; im Februar 2026 wurden dort an der HLF Krems fünf von 14 Lehrlingen mit Gold ausgezeichnet. Wer kein Personal hat, braucht über Gäste nicht nachzudenken.

Gutschein statt Socken

Wer jetzt schon an Weihnachten denkt: Der Verein verkauft Wirtshaus-Gutscheine, auch als Version zum Selbstausdrucken, und der Wirtshaus-Guide 2026/27 mit allen Mitgliedsbetrieben erscheint in einer Auflage von 15.000 Stück. Für den Wein zum Gansl gibt es bei uns übrigens eine eigene Empfehlung, und wer schon am Wagram unterwegs war, kennt vielleicht die Nüsse von dort.

Und der Satz vom Sonntagstisch, dass es so etwas bald nimmer geben wird? Sieben neue Häuser in einem Jahr sprechen dagegen. Ob er stimmt, entscheiden die Jungen, die jetzt zu viert an einem Tisch sitzen und plaudern.

Wirtshauskultur Niederösterreich

Rund 200 Mitgliedsbetriebe in ganz Niederösterreich

Neu 2026: Stuttnerhof (Bisamberg), Egino (Eggenburg), Gasthaus Herbst (Hanfthal), Weinstein (Krems), Das Wolf (Langenlebarn), Weinstube im Nikolaihof (Mautern), das Markthof (Siegersdorf)

Web: wirtshauskultur.at

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