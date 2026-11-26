Der erste Schnee liegt, und mit ihm fällt die Maske. Draußen stehen Menschen mit Schaufeln, die man seit dem Pfingstwochenende nicht gesehen hat. Eine Feldforschung aus sicherer Entfernung, mit einem Häferl Kaffee in der Hand.

Auf den Punkt: Ein Italientief hat Österreich am 26. November eingeschneit, im Osten waren bis zu 15 Zentimeter angesagt, für Wien ist eine Schneedecke an diesem Datum ungewöhnlich früh. Die Fahrbahnen räumt die MA 48, den Gehsteig schuldet laut § 93 StVO der Anrainer, täglich von 6 bis 22 Uhr. Warum manche Menschen auf diesen Tag elf Monate warten, steht hier.

Denken Sie bei „Nachbarschaft“ jetzt bitte nicht an geborgtes Backpulver, an Grillgeruch im Juli und an ein Packerl, das freundlich entgegengenommen wird. Denken Sie an einen Herrn im besten Alter, der seinen Schnauzer exakter trimmt als die Wiener Linien ihren Fahrplan, und der auf seinen dreißig Metern Gehsteig eine Ordnung durchsetzt, für die es in diesem Land kein Wort gibt, in meinem Grätzl aber eine Hausnummer.

Mein Nachbar. Namen nenne ich keine. Er liest mit, und zwar gründlich.

Elf Monate im Jahr gilt seine Aufmerksamkeit dem Laub. Ein einzelnes Blatt auf dem Pflaster, und der Blättersauger ist schneller aus der Garage als die Berufsrettung beim Leberkas Peppi um 9:45. Jeder Grashalm, der zwischen Gehsteigplatte und Zaunfundament herausschaut, wird nach meiner Schätzung mit der Pinzette entfernt. Einzeln. Bei Tageslicht. Er tut das mit dem Gesichtsausdruck eines Mannes, der überzeugt ist, dass ihn ein liegen gelassenes Lindenblatt ohne Umweg in ein nordkoreanisches Umerziehungslager befördert. Arbeitsgruppe Außenanlagen. Dienstzeit unbefristet. Wobei das in seinem Falle vielleicht sogar eine Erlösung sein könnte, denn Lebenslänglich hat er ja schon ausgefasst. Sie heißt Eleonore. Im Winter wechselt nunmehr nur das Werkzeug.

Der Winkel

Denn im Winter kommt zur Ordnung die Geometrie. Sein Gehsteig wird exakt bis zur Nachbarseinfahrt geräumt, auf den Zentimeter, nein Millimeter. Mit einer Kante, an der jeder türkische Barber verzweifeln könnte. Ich bin überzeugt, dass dabei ein Geodreieck im Spiel ist, denn freihändig geht so ein Winkel nicht. Dahinter beginnt der Schnee des Nachbarn: unberührt, verwahrlost, moralisch minderwertig. Diese Kante ist keine Räumgrenze, das ist eine Staatsgrenze samt Zollposten. Ohne Schranken, die würden im Winter einfrieren. Oder auch im Sommer, wenn Eleonore rüberschaut.

Und dann das Geräusch. 5:40 Uhr, Alu auf Asphalt, dieses Scharren, das sich durch zwei Mauern und einen Tiefschlaf frisst wie ein Zahnarzt, der dir mit dem Langbohrer den Wurzekanal bis inm den Frontallappen reinigt. Die erste Flocke war noch in der Luft, da lief die Schaufel schon. Die Betreuungspflicht beginnt in Wien um sechs. Er räumt also zwanzig Minuten vor dem Gesetz. Nicht aus Pflicht. Aus Überzeugung. Oder wegen Eleonore.

Die Epidemie

Und dann greift es um sich, schneller als alles, was uns in den letzten Jahren geschickt wurde. Corona war ein Schas dagegen. Innerhalb einer Stunde stehen sie auf der Straße: die Pensionisten in Signalfarben, die Home-Officler in Jogginghose und Winterschuhen, der Herr aus dem zweiten Stock, den Sie seit dem Pfingstwochenende für ausgezogen gehalten haben. Alle draußen. Alle mit Gerät. Alle mit dem Blick, mit dem andere Leute ein Marathonziel ansteuern.

Und sie schaufeln. Während es schneit.

Sisyphos war im Vergleich dazu ein Amateur, der Mann hatte einen Stein und einen Berg. Diese Leute haben einen Gehsteig und ein Tief über Oberitalien, das noch 12 Stunden liefert. Es ist vollkommen sinnlos, und genau das ist der Punkt. Hätte es Sinn, wäre es Arbeit. So ist es Berufung.

Hätte es Sinn, wäre es Arbeit. So ist es Berufung.

Die Rangordnung des Geräts

Weil Berufung Ausrüstung braucht, gibt es eine Hierarchie, und die ist strenger als bei der Freiwilligen Feuerwehr. Unten der Alu-Schieber für neunzehn Euro neunzig, Einstiegsklasse, Baumarkt, Aktion vom Vorjahr. Also ich. Darüber der Kunststoffschieber mit Stahlkante, die vernünftige Mittelklasse, gern mit Teleskopstiel. Und dann der Mann mit der Benzin-Schneefräse für vierzig Quadratmeter Gehsteig. Startseil, Räumbreite sechsundfünfzig Zentimeter, Auswurf verstellbar. Er ist der König. Er fräst auch, wenn es nichts mehr zu fräsen gibt, so wie manche am Sonntag das Auto waschen, das schon sauber ist. Warum? Weil er kann.

Dazu das Streusalz. Nicht das Kilo-Packerl von der Tankstelle, sondern der Fünfundzwanzig-Kilo-Sack. Zwei davon. Im Keller, neben dem Toilettenpapier von 2020. Man weiß ja nie. Die Klimaerwärmung kann sich ja auch schlagartig in eine Eiszeit wandeln. So hat das zumindest einer im Internetz gesagt.

Das Gesetz als Hobby

Jetzt kommt der Teil, in dem der Staat die Munition liefert, und zwar gratis.

In Wien ist der Gehsteig nämlich nur zu zwei Dritteln zu räumen, das letzte Drittel ist ausdrücklich für die Schneeablage da. Mein Nachbar räumt also, sachlich betrachtet, ein Drittel zu viel. Volle Räumpflicht gilt nur bei Gehsteigen unter 1,5 Metern, bei Kreuzungen, Haltestellen, Schutzwegen und Behindertenparkplätzen. Empfohlen werden Umlaufzeiten von nicht mehr als vier Stunden. Vier Stunden. Er schafft es in vierzig Minuten, inklusive Nachkontrolle. Und Kontrolle von Eleonore.

Mein Liebling ist aber diese Bestimmung: Schiebt der Schneepflug den Schnee neuerlich auf den bereits geräumten Gehsteig, muss der Anrainer ihn wieder entfernen. Das steht nicht auf einem Flugblatt, das hat der Verwaltungsgerichtshof entschieden. Es gibt in diesem Land also ein Höchstgericht, das Sisyphos ausdrücklich bestätigt hat. Wenn Sie je wissen wollten, warum Österreich funktioniert: Das ist der Satz.

Und weil es ohne Salz keine Religion gibt, der Hammer zum Schluss. Zum Schutz von Wiesen und Baumscheiben ist Salz auf Gehflächen im Umkreis von zehn Metern rund um unversiegelte Flächen verboten. Der Verdacht auf einen Verstoß kann bei den Wiener Stadtgärten gemeldet werden. Notwendig sind drei Angaben: wer, wo und wann gestreut hat.

Lesen Sie das bitte noch einmal. Das ist kein Gesetz mehr, das ist ein Hobby mit Formular. Dem österreichischen Kleinbürger ein Meldeverfahren in die Hand zu drücken, ist wie dem Onkel Ferdl beim Kirtag nach dem neunten Achterl das Mikrofon zu geben. Es wird benutzt. Es wird sehr genau benutzt. Und zwar nicht gegen den, der nichts tut, sondern gegen den, der zu viel tut, was den gesamten Grätzl-Konflikt auf eine neue, schönere Ebene hebt: Ab jetzt kann man einander wegen Übereifer anzeigen.

Und warum das alles?

Weil der geräumte Gehsteig die letzte Arbeit in diesem Land ist, deren Ergebnis man sehen kann.

Vierzehn Monate Projektarbeit, zweihundert Teams-Calls, ein Quartalsabschluss, und am Ende hat niemand irgendwas in der Hand. Aber ein Gehsteig, schwarz bis auf die Platte, Kante gezogen, Splitt gleichmäßig verteilt: Das ist ein Ergebnis. Das sieht jeder, der vorbeigeht. Darauf kann man stehen, die Schaufel im Arm, und dem Nachbarn beim Nichträumen zuschauen. Das ist keine Schneeräumung mehr, das ist eine Leistungsschau mit Publikum.

Weil der geräumte Gehsteig die letzte Arbeit in diesem Land ist, deren Ergebnis man sehen kann.

Dazu kommt der schönste Nebeneffekt: Ein Mensch mit einer Schaufel ist unangreifbar. Er tut etwas für die Allgemeinheit, bei Minusgraden, freiwillig, vor sechs. Da darf ihm keiner etwas sagen. Es ist die einzige Form von Selbstgerechtigkeit, die in Österreich gesellschaftlich problemlos durchgeht, und sie liefert den Beleg gleich mit: Rückenschmerzen.

Zur Einordnung der Verhältnisse, ganz nebenbei. Allein im Hafen Wien lagert die MA 48 rund 37.500 Kubikmeter Streusalz, umgerechnet 45.000 Tonnen, dazu kommen etwa 10.000 Tonnen in weiteren Silos, verteilt auf dreizehn Lagerplätze und einunddreißig Silos. Angeliefert wird per Bahn und Schiff. Wien hat mehr Salz eingelagert als Vorsätze. Mein Nachbar arbeitet mit anderthalb Kilo aus einem Marmeladehäferl und ist überzeugt, dass er den Standort am Laufen hält.

Das ist der Kern der Sache, und er ist fast rührend. Zwischen dem ersten Schnee und dem geräumten Gehsteig liegt für diese Leute die ganze Hoffnung, dass sie noch gebraucht werden. Der Winter ist der einzige Teilnehmer in diesem Spiel, der ihnen widerspricht, und er tut es alle zwanzig Minuten. Das kann nur die Eleonore toppen.

Das Fazit

Ich räume auch. Mein Gehsteig ist frei, er ist sicher, es stürzt niemand. Ich räume nur dann, wenn es aufgehört hat zu schneien, weil ich an Physik glaube und nicht an Buße. Das ist der ganze Unterschied zwischen uns, und in meinem Grätzl ist das ein Charakterurteil.

Er war um 5:40 draußen. Ich um 9:20, mit dem Häferl. Meine Kante ist krumm, sie läuft drei Zentimeter in die falsche Richtung, und wir beide wissen, dass das kein Zufall war.

Übermorgen taut es. Bei ihm genau so schnell wie bei mir. Das ist das Schöne am Wetter: Es kennt keine Grundstücksgrenze. Und kein Geodreieck. Und auch nicht die Eleonore.

TEXT: Gregor Josel

Schneeräumung in Wien: das Wichtigste Gehsteige: Räumen und Streuen ist Sache der angrenzenden Liegenschaftseigentümer, geregelt in § 93 StVO.

Räumen und Streuen ist Sache der angrenzenden Liegenschaftseigentümer, geregelt in § 93 StVO. Zeiten: täglich von 6 bis 22 Uhr.

täglich von 6 bis 22 Uhr. Fahrbahnen: zuständig ist in Wien die MA 48.

zuständig ist in Wien die MA 48. Kreuzungen und Zebrastreifen: Hier ist der ganze Gehweg zu räumen und zu streuen. Mehr dazu beim Amt: Schneeräumung und Streupflicht auf oesterreich.gv.at

Mehr Grätzl-Gfrett: Wo Wien seinen Ärger inzwischen auf die Landkarte setzt, steht in Der Grant hat jetzt Koordinaten.