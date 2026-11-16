Der Wiener Suderplan ist eine digitale Mitmachkarte, auf der Wienerinnen und Wiener ihren Alltagsärger anonym an einen Ort heften. Dahinter steht City Layers, ein Spin-off der TU Wien, das aus dem gesammelten Grant brauchbare Daten für die Stadtplanung machen will.

Statt Klarnamen gibt es Spitznamen: Wer sudert, tut es auf dem Suderplan als Figur aus dem Wiener Grant-Bestiarium. © City Layers

Jeder Wiener trägt eine innere Landkarte mit sich herum, und sie ist voller Stecknadeln. Die Ampel am Gürtel, die gefühlt eine Legislaturperiode lang Rot zeigt. Der Radweg, der mitten im Nichts endet, als hätte jemand beim Malen die Lust verloren. Die Gasse im Ersten, in der man zur Mittagszeit nur noch im Gänsemarsch hinter einer Reisegruppe vorankommt. Bisher lebte diese Karte im Kopf, beim Heurigen und am Würstelstand. Jetzt steht sie im Netz.

Seit 19. Oktober 2026 ist der „Wiener Suderplan“ online, vom Team selbst augenzwinkernd „der Passiv-Aggressive Atlas des Wiener Grants“ getauft. Laut Betreibern kamen in den ersten Tagen bereits mehrere hundert Einträge zusammen, verteilt von Ottakring bis Simmering.

Pin setzen, raus damit

Mitsudern geht ohne Konto und ohne Namen. Man setzt einen Pin, wählt eine von zwölf Rubriken, schreibt ein, zwei Sätze und drückt auf „Raus damit“. Die Rubriken heißen „Grätzl-Gfrett“, „Tschesnlenker“ oder schlicht „Wiener Grant“, die Absender treten als „Der Raunzer“, „Die Zwiderwurzn“ oder „Der Bankerlwärmer“ auf. Bewertet wird mit drei Knöpfen, die das Wiener Gemüt erstaunlich vollständig abbilden: „Kenn i auch“, „Des glaub i ned“ und „Na servas“.

Was auf der Karte landet, ist ein Querschnitt durch die Stadtseele. Ampeln, Hundstrümmerl, Tauben, die als „Luft-Ratzn“ geführt werden, ein öffentliches Pissoir, das seit Jahren vor sich hin müffelt. Schärfer wird der Ton, wenn es um Tschickstummel im Rindenmulch des Spielplatzes geht. Ein Eintrag dazu endet mit der Frage, ob die eigenen Gschroppn dort nicht auch spielen.

Sudern ja, hetzen nein

Ganz ohne Hausordnung geht es nicht, und das ist gut so. Namen, Kennzeichen, Adressen und das Anprangern einzelner Lokale oder Geschäfte sind verboten, ebenso alles Beleidigende, Rassistische oder Diskriminierende. Solche Pins entfernt das Team nach eigenen Angaben möglichst binnen 48 Stunden, Mitlesende können sie melden. Geschimpft wird also über Orte und Zustände, nicht über Menschen. Wer will, dass tatsächlich etwas repariert wird, soll laut Plattform die offiziellen Kanäle der Stadt Wien nutzen. Der Suderplan ist ausdrücklich kein Projekt der Stadt.

Warum der Wiener Suderplan Stadtforschung ist

Ausgedacht hat sich das Ganze ein Team mit Blick von außen. Die vier Gründer kommen aus Kroatien und Griechenland und haben an der TU Wien Architektur und Stadtplanung studiert. „Wien wird immer wieder zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt, ist aber auch die Welthauptstadt des Grants. Mit dem Suderplan bringen wir diese beiden Gegenteile zusammen“, sagt Mitgründer und Projektleiter Lovro Koncar-Gamulin gegenüber Leadersnet.

City Layers entstand aus einem vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Citizen-Science-Projekt und ist heute ein Spin-off des Innovation Incubation Center (i²c) der TU Wien. Das Start-up baut Mitmachkarten, auf denen Menschen eintragen, wie sie den Stadtraum erleben. Sensoren zählen Autos und Fußgänger, sie messen aber nicht, wo sich jemand jeden Tag ärgert. Genau diese Lücke soll der Grant füllen.

Öffis, Verkehr, Touristen: die ersten Hotspots

Ein erstes Stimmungsbild gibt es schon. Laut Team entzündet sich der Ärger bisher vor allem an den Öffis, an anderen Fragen der Mobilität und an Touristen, womit die Overtourism-Debatte der Innenstadt nun auch eine Kartengrundlage bekommt. Ausgewertet wird quartalsweise in einem „Suder-Report“, die erste Ausgabe soll noch vor Jahresende erscheinen, inklusive Heatmap der grantigsten Ecken. Einblick sollen Forschungseinrichtungen, interessierte Magistratsabteilungen und die Wiener Linien bekommen. Finanziert wird der Suderplan privat, ein Geschäftsmodell soll daraus nicht werden.

Dass Wien bei aller Lebensqualität „ned deppert“ ist, hat WIENER-Kolumnistin Janina Lebiszczak schon 2023 festgehalten. Wie gern hierzulande gegrantelt wird, zeigt auch unser wöchentliches Bullshit-Barometer. Der Suderplan liefert jetzt die Koordinaten dazu.

Bleibt die innere Landkarte mit ihren Stecknadeln. Die trägt jeder Wiener weiter mit sich herum, nur muss er sie jetzt nicht mehr beim Heurigen ausbreiten. Ein Pin genügt, und irgendwo drückt jemand auf „Kenn i auch“.

Wiener Suderplan

Betreiber: City Layers (Spin-off des i²c der TU Wien)

Online seit: 19. Oktober 2026

Kosten: Teilnahme gratis, ohne Registrierung

Web: map.citylayers.eu/der-wiener-suderplan