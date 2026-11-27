Missoni hat den Pool Garden des Mandarin Oriental, Marrakech übernommen und dort den ersten Missoni Resort Club in Marokko eröffnet. Schirme, Kissen und Handtücher tragen das berühmte Zickzack, der Auftritt bleibt mindestens ein Jahr.

Foto: © Mandarin Oriental, Marrakech / Missoni

Es gibt Muster, die man nicht lesen muss, um sie zu erkennen. Das Hahnentritt, das Burberry-Karo und eben das Zickzack von Missoni, das seit den Fünfzigerjahren durch Strickjacken, Plaids und Sofakissen läuft. Ganze Generationen österreichischer Tanten haben ihr Missoni-Tuch behandelt wie eine Reliquie. Angreifen verboten, anschauen erwünscht.

In Marrakesch darf man sich jetzt draufsetzen. Ein Fortschritt, könnte man sagen.

Was der Missoni Resort Club ist

Der Missoni Resort Club ist eine Art Poolübernahme auf Zeit: Das italienische Modehaus kleidet ausgewählte Hotelpools in seine Farben und Muster. Im Mandarin Oriental, Marrakech ist es laut Aussendung die erste Übernahme dieser Art in der Region. Die Sonnenschirme tragen das charakteristische Zickzack, die Daybeds bekommen passende Kissen, die Poolhandtücher sowieso. Die Farbpalette aus Navy, Türkis, Creme und leuchtendem Grün antwortet auf das Aquamarin der Wasserflächen und das Grün der Gärten.

Aus der Vogelperspektive wird klar, warum Missoni ausgerechnet diesen Pool wollte: Die Geometrie war schon da. © Mandarin Oriental, Marrakech / Missoni

Missoni-Kreativdirektor Alberto Caliri beschreibt das Resort als einen Ort, an dem Farbe bereits Teil der Architektur zu sein scheint. Das klingt nach Pressetext, stimmt aber beim Blick auf die Luftbilder: Der Pool Garden ist ein strenges Quadrat aus dunkelgrünen Fliesen, umrahmt von Wasser in einem Blau, das man im Wienerwald vergeblich sucht.

Eis am Stiel im Zickzack

Die Übernahme endet nicht beim Textil. Von Missoni inspirierte Spielkarten liegen für die langen Nachmittage bereit, und auch die Küche spielt mit: Eis am Stiel in Missoni-Farben, Zuckerwatte und Popcorn. Das ist natürlich verspielt bis an die Grenze zum Kindergeburtstag, aber genau darin liegt der Charme. Luxus, der sich selbst nicht ganz ernst nimmt, ist mir lieber als Luxus mit Krawatte am Pool.

Das Resort hinter dem Muster

Das Mandarin Oriental, Marrakech liegt in 20 Hektar Gärten und Olivenhainen, nur wenige Minuten vom Zentrum der Stadt entfernt. Es gibt 58 private Poolvillen und sieben Suiten, dazu ein Spa und mit dem M.O Studio einen eigenen Raum für Kunst und Kultur. Wer die Marke aus Wien kennt, denkt eher an das Haus in der Innenstadt, über dessen Restaurant Le Sept wir unter dem Titel „Wien am Meer“ geschrieben haben. In Marrakesch ist das Meer zwar auch weit weg, aber dafür scheint im Februar die Sonne.

Wie man in den Club kommt

Der Missoni Resort Club steht Gästen offen, die eine der privaten Poolvillen gebucht haben, oder über einen Pool Day Pass. Beides gilt nach Verfügbarkeit und nur mit vorheriger Reservierung. Mit dem Start der Wintersonnen-Saison in Marrakesch bleibt der Pool Garden laut Mandarin Oriental mindestens ein Jahr lang im Missoni-Design, also auch im nächsten Frühling und Sommer. Buchung und aktuelle Konditionen gibt es direkt über mandarinoriental.com. Wer Sonne lieber im Mittelmeer sucht, findet bei uns auch die Neuigkeiten aus dem Sani Resort auf Chalkidiki.

Missoni Resort Club

Ort: Pool Garden, Mandarin Oriental, Marrakech (Marokko)

Laufzeit: ab November 2026, mindestens ein Jahr

Zugang: als Gast einer Poolvilla oder mit Pool Day Pass, nach Reservierung und Verfügbarkeit

Web: mandarinoriental.com

Die Tanten von damals hätten sich übrigens nie auf ein Missoni-Kissen gelegt. Nach Marrakesch wären sie trotzdem gefahren. Nur um nachzuschauen, ob das Zickzack in der Sonne nicht verbleicht.

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