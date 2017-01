Falco hätte am 19. Februar 2017 seinen 60. Geburtstag gefeiert. Grund genug für die Red Bull Music Academy ihm eine ganze Woche bester Musik zu widmen. Dabei wird nicht nur über den großen Musiker gesprochen und seinem Schaffen gehuldigt, sondern auch ausgiebig gefeiert – denn genau so wäre es auch in seinem Sinne gewesen. Und das auf der großen Bühne. Namhafte internationale und nationale Künstler und Künstlerinnen befreien die Original-Tonspuren der ersten drei Alben („Einzelhaft“, „Junge Römer“, „Falco“) von ihrer Staubschicht und vermengen sie in ihren eigenen musikalischen Kochtöpfen zu neuen, spannenden Soundkonstruktionen. Von 26. bis 29. Jänner wird es Lectures, wie auch Konzert- und Clubabende zu Ehren des Musikers geben. Junge Römer sind zwar keine dabei, dafür der junge Wiener Yung Hurn, der am 29. Jänner der Veranstaltung die Krone aufsetzt. Carl Craig, Modeselektor, Just Blaze, Flut und Minisex – um nur einige zu nennen – versprechen musikalische Unterhaltung auf höchstem Niveau.

Weiter Infos auf redbull.com/rbma