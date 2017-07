Packcrafting

Thomas Bruckner testet ein knallgelbes Rucksackboot: Packrafting ermöglicht Bootfahren, wo es bisher undenkbar war.

Text: Thomas Bruckner / Fotos: Andreas Hieger

Packrafts sind Minireiseboote, die aufgrund neuer Materialien extrem leicht und widerstandsfähig sind und somit auch im Wildwasser gefahren werden können. Durch ihr geringes Gewicht und handliches Packmaß eröffnen sich völlig neue Einsatzmöglichkeiten. Packrafts können problemlos auf Wanderungen, Fahrrad- oder Motorradtouren mitgenommen werden. Sie werden deshalb auch Rucksackboote genannt. Ihr Aufbau ist simpel: ein aufblasbarer äußerer Schlauch in Einkammerbauweise, eine lose Bodenwanne, darauf ein aufblasbarer Sitz. Fertig.

Test: Bei einer spontan anberaumten Wanderung laufe ich den nächstbesten Fluss entlang und checke die Lage. Dann packe ich Boot und Paddel aus meinem Rucksack und pumpe das Boot mittels Blasesack (dabei füllt man einen luftdichten Sack mit Luft und presst diese dann in das Boot, funktioniert überraschend einfach) innerhalb von fünf Minuten auf. Ich montiere den Rucksack auf den angebrachten Laschen, setze mich ins Boot und jage den Fluss hinunter. Irgendwann reicht’s, ich paddle irgendwo wieder ans Ufer, verstaue das Boot im Rucksack und wandere dort weiter, wo der Fluss mich ausgespien hat. Wie lässig ist das denn? Paddeln, wo ich will, an Plätzen, die bis dato per Boot schlichtweg nicht erreichbar waren. Am Bergsee, in abge­legenen Bächen oder Flüssen oder einfach im Meer. Und auch wenn das Boot im Original erst einmal recht dünnhäutig erscheint, so beweist der Praxistest das Gegenteil. Unzählige, teils recht harsche Kontakte mit allerlei herum­liegenden Hindernissen (spitze Steine, Baumstämme, Äste) übersteht mein Packraft völlig ­unbeschadet.

Fazit: Rucksackboote gehören zur Grundausstattung jedes modernen Abenteurers.

Getestetes Modell: Anfibio Delta MX

Material: Urethan-Nylon Spezialgewebe

Gewicht: unglaubliche 1,6 kg

Packmaß: 30 x 20 cm

Maximale Zuladung: 180 kg

Preis: 658 Euro

Info: packrafting-store.de

Bewertung:

Schwierigkeitsstufe: je nach Gewässer 1-5

Hände weg: Menschen mit Hang zur Aquaphobie

Passt für: wasseraffine Abenteurer