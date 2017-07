Zeig mir deinen Penis und ich sag dir wer du bist …

Dem Live-Cam Portal CamSoda ist ein Login mittels eines normalen Passworts anscheinend zu fad. Auch auf Gesichtserkennung setzt man nicht – sondern man passt die Login-Methode lieber gleich dem thematischen Umfeld der Seite an. Der männliche Nutzer kann sich hier nämlich mittels Penis-Login anmelden. Warum wissen wir nicht genau. Aber warum eigentlich auch nicht. Möglicherweise einfach nur um zu zeigen, dass es geht.

Dick-omatrics nennt sich das Ganze und verlangt erstmal vom Nutzer, dass er ein Bild von seinem besten Stück hochlädt. Dieses wird, laut Website-Betreibern, aber nicht gespeichert oder anderweitig in den Untiefen der digitalen Müllhalde (Internet) weiterverwendet, sondern nur zu Erkennung individueller Merkmale genutzt. Damit sind wir allerdings noch nicht fertig: Zur richtigen Erkennung und dem Login muss der Penis erigiert sein – und das bevor man sich überhaupt Zutritt zur Porno-Seite verschaffen konnte. Nichts für schlappe Socken also. Ob sich diese Login-Methode noch weiter verbreiten wird, ist mehr als fraglich. Wir hoffen nicht – es gäbe sonst wohl in sehr vielen Straßenbahnen, Wartehäuschen und Wartezimmern sehr viel Nacktheit zu sehen. Dabei wird es uns schon in der Sauna manchmal einfach zu viel.