WIENER Kinopremiere: Logan Lucky

Alle Fans gepflegter Feel-Good-Action aufgepasst – hier kommt der neue Streifen von Steven Soderbergh. Und wir haben Tickets für die Premiere für euch.

Was passiert wenn zwei, chronisch in Geldsorgen steckende Brüder – der eine kopflos (im übertragenen Sinn), der andere armlos (tatsächlich) – beschließen einen Raubüberfall zu begehen? Die beiden, gespielt von Channing Tatum und Adam Driver, tun das natürlich einfach. Allerdings nicht irgendwo sondern beim Coca-Cola 600, dem bekanntesten NASCAR-Rennen der Welt. Schlau genug, sich einen echten Profi an die Seite zu holen, sind sie allerdings auch und erhoffen sich Unterstützung einem hochdekorierten Bankräuber mit dem klingenden Namen Joe Bang (von niemand anderem als dem alten und neuen James Bond, Daniel Craig, gespielt). Der muss allerdings erst aus dem Häfn befreit werden …

Der neue Streifen von Steven Soderbergh („Ocean’s“-Reihe, „Traffic“) verspricht lässige Feel-Good-Action, in der sich alle Fans von „Hangover“ bis „Snatch“ sehr zuhause fühlen werden.

Der WIENER und Constantin Film verlosen 20 x 2 Tickets für die Kinopremiere von Logan Lucky.

Wann? 12. September, 20.15

Wo? Village Cinema, Wien Mitte

Fotos © STUDIOCANAL Gmbh