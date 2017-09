Bread&Butter: Baba Wien, Hallo Berlin

„Wir sagen leise Baba“ und sind mal eben in Berlin bei der Bread&Butter by Zalando. Dort spielen nämlich Bilderbuch, Yung Hurn und M.I.A.

Die Bread&Butter in Berlin hat nichts mit trockenem Brot und mit der von der Sommerwärme vergilbten Butter bei dir daheim zu tun. Fett wird die Bread&Butter zwar nämlich schon, aber trocken ganz bestimmt nicht. Auch in ihrem zweiten Jahr überzeugt das Style- und Kultur-Festival mit Diskussionen, Themen, Workshops und Shows zu allen Trends, die ein wenig ums Eck gedacht daherkommen. Ganz dem diesjährigen Motto „Bold“ entsprechend. In ähnlicher Weise präsentiert sich auch das Musik Line-Up, das mit hochkarätiger österreichischer Beteiligung über die Bühne geht. Neben Bilderbuch wird nämlich auch Yung Hurn in der Arena Berlin zu sehen sein. Alles andere als kleinlaut wirkt auch das restliche Line-Up: M.I.A., FKA twigs oder Wyclef Jean sorgen für perfekte musikalische Begleitung im Rahmen des Festivals. Da sagen wir Wien für 3 Tage doch gerne leise Baba und schauen in diesem prall mit Fashion und Lifestyle gefüllten Berliner Bungalow vorbei.

Die Bread&Butter by Zalando findet von 1. bis 3. September in Berlin statt. Tagestickets sind für 20 Euro unter breadandbutter.com/tickets erhältlich.

breadandbutter.com

Fotos © Elizaveta Porodina, Viviane Sassen, Katie Piper + Karl Ferguson Jr