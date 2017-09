Wer andern einen Penis malt …

Penisgate bei Biene Maja: Da erwacht sogar der faule Willi aus seiner permanenten Lethargie.

Es gibt Menschen, die werden zwar äußerlich älter und schaffen es auch, sich in verschiedenen Situationen ihres Alltags, ihrem Alter angemessen reifer zu verhalten, doch im Herzen bleiben sie immer Penis-ins-Gesicht-Maler. Dass sich einer dieser speziellen Sorte ausgerechnet in der Produktion der Netflix-Version von Biene Maja befindet, damit hat wohl nicht einmal die sonst so spitzfindige (bis altkluge) Biene Maja gerechnet. Der faule Willi schon gar nicht, der kriegt ja nicht einmal mit was sein eigener Willi so tut. Fauler Willi halt. Eine noch viel spitzfindigere Mutter hat beim Schauen der 3D-animierten Serie einen Penis entdeckt – ganz einfach und schamlos an einen unschuldigen Baum gemalt. Sie wandte sich daraufhin besorgt an andere Eltern.

Netflix zeigte sich daraufhin äußerst reumütig und nahm die „erotische Folge“ sofort aus dem Programm, bevor diese, vom bösen Internet in höchste Höhen und Reichweiten getrieben, richtig steil gehen konnte. Außerdem entschuldigten sie sich bei allen Freunden der fleißigen Biene für diesen Stift-Ausrutscher. Ein klein wenig unseres Verständnisses gilt jedoch auch dem Penis-Künstler – wer erinnert sich denn schon nicht daran, wie man sich während im Deutschunterricht die Aufklärung durchgenommen wurde, die Zeit vertrieben hat. Und jetzt stellt euch mal einen Tag als Biene Maja-Zeichner vor …vor allem dann wenn die aktuelle Folge „Der schleimlose Heinz“ heißt …