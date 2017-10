Die russische Version des Intros von „Friends“

Dieses russische Intro von „Friends“ nimmt der Serie ihren wohlig-warmen Komfort-Charakter vollständig und ersetzt ihn einfach damit …

All jene Menschen da draußen die in der Serie „Friends“ das ultimative Komfort-Werkzeug für einen, von einer gehörigen Restfettn-Depri durchzogenen Sonntagabend sehen, werden sich gleich ein wenig unwohl fühlen. Seit einigen Tagen geistert nämlich das weniger fröhliche wie weniger beruhigende Intro ebendieser Serie in einer russischen Version durch das liebe Internet und sorgt dort dafür, dass wir den Themenkomplex Freundschaft – so wie wir ihn uns durch die Serie angeeignet haben – in einem etwas anderen Licht sehen. In jenem russischer Plattenbauten nämlich. Und falls ihr euch fragt, wo das Sofa aus der Schlusssequenz abgeblieben ist …gekuschelt wird hier nicht. In der möglichen russischen Ausgabe der Serie spielt sich Freundschaft auf einer ganz anderen Ebene ab. Ich würde ja fast sagen, auf einer weniger körperlichen – aber das stimmt augenscheinlich dann auch wieder nicht. Bleibt nur noch zu hoffen, dass diese Serie tatsächlich umgesetzt wird.

Foto © Screenshot Youtube