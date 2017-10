Wiener Handwerksmesse 2017: Wieser Shoe Design

Schuhe. Ein Schuh, gefertigt aus einem einzigen Stück Leder: Der „Hole in One“-Maßschuh ist das absolute Highlight, welches der Schuhmachermeister Gerhard Wieser in seiner Wiener Werkstatt im 18. Bezirk offeriert. Aufgrund der speziellen Produktionsweise ergibt sich eine unvergleichliche Passform. Doch erfreuen sich auch andere Produkte, wie der Sneaker GW, an großer Beliebtheit. Nicht zuletzt, weil man bei Wieser Shoe Design Individualität groß schreibt und auf Kundenwünsche eingeht. Tradition und Moderne werden dabei bravurös kombiniert und machen jeden Schuh zu einem einzigartigen Erlebnis.

< > (c) Michael Hochfellner Photography, Austria

Kontakt: Gerhard Wieser, Gymnasiumstraße 32, 1180 Wien; wieser-shoe-design.at