Hoteltipp: Vienna House Andel’s Prague

Unweit der Altstadt und mitten im boomenden Szeneviertel Andel liegt eines der angesagtesten Hotels der tschechischen Hauptstadt: das designfreundliche Vienna House Andel‘s Prague ist ein gemütlicher Rückzugsort und bietet Highend-Standard.

Prag. Das ist das historische Zentrum mit der Karlsbrücke der Prager Burg, das sind Gotik- und Barock-Bauten. Nicht umsonst ist die „Goldene Stadt“ eine der begehrtesten Filmlocations Hollywoods. Die Karlsbrücke wurde bereits einige Male in Szene gesetzt, wie in„xXx – Triple X” mit Vin Diesel oder im Jack-the-Ripper-Thriller „From Hell” mit Johnny Depp. Prag ist sehr vielseitig, diesen Eindruck erhält man vor allem, wenn man den derzeit angesagten Bezirk Andel besucht, wo sich Büros internationaler Unternehmen befinden und das größte Prager Einkaufszentrum, man sieht coole Industriearchitektur, Kinos, trendy Läden, Restaurants, Bars und viel gutes tschechisches Bier.

Mitten in diesem hippen Treiben, aber noch in Gehweite zur Altstadt, befindet sich eines der gefragtesten Hotels von Prag, das Vienna House Andel’s Prague, mit seiner moderner Architektur ist es bei Städte-Urlaubern wie auch Geschäftsreisenden sehr beliebt. Das Hotel selbst sowie der angeschlossene Appartement-Bereich stechen durch das stylische Design hervor, es ist alles in kräftigen Farben gehalten, die Räumlichkeiten sind mit state-of-the-art Technik ausgestattet und die großzügige Aufteilung sorgt schnell für ein Zuhause-Gefühl. Die beste Basis für Designfreunde, um die Stadt zu entdecken oder sich nach einem langen Tag zu erholen.

Helle Farben und eine geschmackvolle Einrichtung dominieren das Design der Superior Zimmer im Andel’s by Vienna House Prague. 25 m² voller Lifestyle gepaart mit Gemütlichkeit, buchbar mit Twin- oder Doppelbetten. Die Zimmer auf den Executive Etagen sind 25 m² groß und neben einem mehrfach ausgezeichneten Design mit sämtlichen technischen Finessen ausgestattet. Executive-Gäste haben unter anderem zusätzlich Zugang zu kleinen Erfrischungen, einer Kaffeemaschine und Tee auf der Etage. Das Hotel verfügt über vier Junior Suiten mit separatem Wohn- und Schlafzimmer sowie Ankleidezimmer auf insgesamt 45 m². Zwei der Suiten sind auch für körperlich eingeschränkte Gäste geeignet. Noch mehr Platz inklusive Konferenzecke für bis zu sechs Personen bieten die Senior Suiten. Die 22 elegant eingerichteten Studios mit einer Größe von 40 m² sind mit Wohn- und Schlafraum, Badezimmer und Kochnische ausgestattet. Ideal für längere Aufenthalte in der Goldenen Stadt Prag. Besonders großzügig sind die modern eingerichteten Design Maisonetten, wahlweise 55 m² oder 93 m² groß. Je nach Größe mit 1 bis 2 Schlafzimmern und Badzimmern. Helle Farben dominieren die Ausstattung und ziehen sich durch alle Bereiche vom Wohnraum, über das Badezimmer bis zur Küche. Für besonders viel Licht sorgen die Fenster vom Boden bis zur Decke.

Im Restaurant delight wird man kulinarisch verwöhnt. Serviert werden frische, vitale und regionale Produkte, Süßes und Pikantes, das Frühstücksbuffet des Vienna House Andel’s Prag verwöhnt mit vielen Köstlichkeiten. Auch im nahegelegenen oscar’s bar isst man hervorragend, egal ob eine Kleinigkeit zum späten Frühstück, ein leichter Lunch, eine Mehlspeise am Nachmittag oder abends Spezialitäten des kreativen Küchenteams. oscar’s bar ist außerdem ein beliebter Treffpunkt im Bezirk Andel.

Kostenloses Info­material und Stadtpläne zu Prag kann man übrigens ganz bequem bei der Tschechischen Zentrale für Tourismus telefonisch unter 01/89 202 99 oder per Mail unter wien@czechtourism.com bestellen. Mehr Hotelinfos: viennahouse.com

