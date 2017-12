Crime Runners: im Live Action Adventure selbst in die Hauptrolle schlüpfen

Zur Abwechslung einmal die Welt retten – mit Österreichs erstem Live Action Adventure Crime Runners, das man mit seinen Freunden bei Escape the Room in Wien Alsergrund spielen kann.



Wenn Korruption, Mord & Intrigen das Schicksal der Welt besiegeln, hilft nur noch selbst mit anzupacken. Bei Crime Runners, Österreichs erstem Live Action Adventure, gilt es sich durch drei Kapitel durchzukämpfen, knackige Aufgaben zu lösen und das Gegenmittel einer tödlichen Seuche herzustellen. Das alles in einer realen Umgebung vor einer Kulisse und Einsatz von Technik sowie Special Effects.

Crime Runners ist als Weiterentwicklung von sogenannten Live Escape Rooms entstanden, bei denen es darum geht, im Team innerhalb einer Stunde Rätsel zu lösen, um aus einem Raum wieder auszubrechen. Der unaufhaltsame Trend lässt Live Escape Rooms überall auf der Welt wie die Schwammerl aus dem Boden schießen – mittlerweile dürften es über 6.000 verschiedene Anbieter quer über den Globus sein.

In Wien gibt es von Crime Runners ein bis dato einzigartiges Konzept, das einen quasi eine Filmtrilogie in echt erleben lässt: Der „Operator“, ein mysteriöser Hacker, erteilt den aus zwei bis sechs Personen bestehenden Teams Anweisungen. Der fiktive Charakter führt die Teilnehmenden durchs Spiel. Während in „Chapter 1: The Dark Secret of the Congressman“ noch das dunkle Geheimnis eines korrupten Politikers gelüftet werden muss und „Chapter 2: Crime Scene: Back Alley“ durch einen Mordfall führt, muss in „Chapter 3: Patient Zero“ nun die Welt gerettet werden. Hier kommen die Teilnehmenden ins Spiel: Nur im Team können die kniffligen Rätsel geknackt und die dramatischen Geheimnissen gelüftet werden.

„Crime Runners ist ein Adrenalin-Cocktail bestehend aus Rätselspaß, wie in klassischen Escape Games und einer interaktiven Geschichte, die mit audiovisuellen Effekten erzählt wird“, sagt Crime Runners Gründer Lukas Rauscher. „Wir wollen unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein einzigartiges Erlebnis bieten, das mit einem spannenden Ambiente den Zusammenhalt von Gruppen, Kollegen und Freunden stärkt und dabei einfach eine ordentliche Portion Spaß macht.“

Fühlst du dich den Aufgaben des Operators gewachsen? Werde gemeinsam mit deinen Freunden Teil seines Teams und rette die Welt!

