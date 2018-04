Männlicher geht’s nicht – der neue Yachting-High-Tech-Chronograph von Breitling

Ob am Neusiedler See oder auf hoher See – Die Breitling Exospace B55 Yachting ist nichts für Beckenrandschwimmer, sondern der perfekte High-Tech-Chronograph für Yachtbegeisterte, Regatta-Segler und alle, die Wert auf leistungsstarke, multifunktionale Profi-Instrumente legen. Vielleicht sind ja auch ein paar Piraten dabei.

Text: Elvira Trevira

Der ultimative Zeitmesser für Piloten? Die Breitling Exospace B55. Soweit ist bekannt. Jetzt gibt es eine Neuinterpretation des multifunktionalen Fliegerchronographen: er nennt sich Breitling Exospace B55 Yachting, ermöglicht eine Bluetooth-Verbindung mit einem Smartphone – sehr praktisch – und ist darüber hinaus speziell auf die Bedürfnisse der Eroberer der Ozeane zugeschnitten. Natürlich kann man sie auch am Neusiedler See tragen.

Doch zurück zum Ausgangsmodell: Grundsätzlich ist die Breitling Exospace B55 darauf zugeschnitten, das Leben der Piloten zu erleichtern. Ausgerüstet mit einem elektronisches Tachymeter, einem Gerät zur Erfassung von Flugzeiten, sowie etlichen anderen Features, die durch intuitive Bedienung benutzerfreundlich gesteuert werden können, ist sie für alle Piloten und zu denen zählen auch die Autofahrer, die sich täglich in ihren Cockpits durch die Städte stauen und am Wochenende am Wachau-Ring die Motoren heiß laufen lassen, geeignet. Die Rennfahrer Version der Breitling Exospace B55 bietet dieselbe Konnektivität an wie das Pilotenmodell, doch viele der Funktionen wurden überarbeitet und auf die Bedürfnisse anspruchsvoller Fahrer abgestimmt.

Mit der Exospace B55 Yachting erobert Breitling neben Luft und Boden nun auch zeittechnisch die Meere. Die Sexiness liegt im Design: Ein robustes, jedoch leichtes Titangehäuse, in Kombination mit einem wellenförmig – hier der Bezug zum Wasser – gestalteten Gummiarmband, lässt den Atem anhalten, was auch beim Tauchen ohne Gerät ratsam ist. Entworfen wurde der Zeitmesser speziell für Yachtprofis und Regatta-Sportler.

Neben allen High-Tech-Funktionen wie dem thermokompensierten elektronischen Quarzwerk, das einen Chronographen mit analogen wie digitalen 12- und 24-Stunden-Displays antreibt, die durch ein beidseitig entspiegeltes Saphirglas klar sichtbar sind. Oder dem Countdown-System mit akustischen, visuellen sowie Vibrationsalarmen und -anzeigen, das für den punktgenauen Start sorgt, ist wie bei allen Modellen der Linie, auch bei der Exospace B55 Yachting, die pure Männlichkeit, die sie ausstrahlt, eines der stärksten Argumente.

Die Breitling Exospace B55 speichert Zwischenzeiten, die entweder sofort auf dem digitalen Display ablesbar sind, oder, wenn die Uhr mit einem Smartphone synchronisiert ist, auf dem Display des Mobiltelefons. Die gekerbte, beidseitig drehbare Lünette kann so eingestellt werden, dass wichtige Berechnungen wie Windrichtung, Segelwinkel und optimale Position an der Startlinie einer Regatta leicht durchgeführt werden können. Der Chronograph berechnet bis zu 99 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden auf die 1/100stel Sekunde genau. Praktischerweise kann die Exospace B55 Yachting mit Bluetooth Low Energy Technologie über eine spezielle App, die Datentransfer und Ferneinstellung ermöglicht, mit einem Smartphone gekoppelt werden. Unser Fazit frei nach dem englischen Bischof und Schriftsteller Joseph Hall (1574 – 1656): „Perfection is the child of time“.

Foto – Header: (c) Pixabay