Gut besohlt in den Herbst und Winter 2018/19 – eine Trendvorschau

Welche Schuhe trägt der modebewusste Mann im kommenden Herbst und Winter? Wir bringen jetzt schon einen Überblick über die Must-haves für die kalte Jahreszeit. Und eines ist sicher: ein stilsicherer Auftritt ist garantiert.

Wer sich für Mode interessiert, kennt das: Von Saison zu Saison werden neue Trends mitsamt herausragenden Fashion Pieces und Must-haves präsentiert. Wer seinen eigenen Stil bereits entwickelt hat, weiß genau, was davon in seinem Kleiderschrank landen wird. Und was eben nicht. Selektion lautet die Devise. Und die ist besonderes bei Schuhen wichtig. Welcher Schuh passt zu mir? Welcher Schuh zu welchem Outfit und zu welchem Anlass? Die Schuhe sind das modische A & O und zeugen von Stilsicherheit – und vor allem komplettieren sie den Look.

Der perfekte Auftritt in der kommenden Herbst/Wintersaison 2018/19: Es gibt einige Highlights, an denen man sich orientieren kann – und die auch Hand in Hand mit den Catwalk-Trends gehen und dennoch garantiert alltagstauglich sind. Die Bandbreite reicht von coolen Sneakers über robuste Boots im Bergsteiger-Look bis hin zu klassischen Chelsea Boots. Bei den Farben dominieren gedeckte Töne, Brauntöne sind besonders angesagt. Wir haben uns den HUMANIC Style-Guide für Herbst/Winter angeschaut:

Trend „Cognac Class“

Chelsea Boots gelten als absolutes Fashion-Statement zu eleganten Looks im 60s-Stil – mit schmal geschnittenen Anzügen und verkürzten Hosen. Die Boots sind in Cognac gehalten, die derzeit trendigste Lederfarbe im Herrenschuhsegment. Brauntöne kommen in allen Nuancen daher – von hell bis dunkel. Glänzendes Leder im Brushing-Effekt wirkt besonders elegant. Auch lässig: Boots mit Ziernaht zum Schnüren. Kombiniert wird dieser Schuhtrend mit auffälligen bunten oder gemusterten Socken. Schau, schau!

Trend „Style Expedition“

Feste, robuste Boots im Bergsteiger-Look passen bestens zu Raulederjacken mit Lammfellpolsterungen und dicken Strickpullis mit grafischen Mustern. Mountain High im urbanen Umfeld sozusagen. Dazu passen aufgekrempelter Raw Denim und Fellhauben mit Ohrenklappen. Die Hiking Boots fallen vor allem auf durch markante und farbige Sohlen, mehrfarbige Schnürsenkel, dominante Ösen und geöltem Oberleder. Zum Einsatz kommt auch mal wasserabweisender Filz.

Trend „Sneakers Allure“

Sportlich-lässige Outfits sind auch im Herbst und Winter ein Fashion-Statement. Es ist bequeme, unkomplizierte und funktionale Kleidung zum Wohlfühlen. Und das nicht nur beim Training, sondern auch auf der Straße. Mustergültige Sweatpants, Caps und Funktionsjacken sind die Key Pieces der neuen Streetwear. Als Eye Catcher dienen Sneakers in allen Variationen und Farben.

Wir waren bei der HUMANIC Trendvorschau und haben uns dort viel Inspiration geholt, hier das Video zum Nachschauen:

