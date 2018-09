MQ Vienna Fashion Week: Skoda Fabia designed by Sabine Karner

Exklusiv für die MQ Vienna Fashion Week 2018 by Skoda hat die in Wien lebende und arbeitende Designerin Sabine Karner den neuen Skoda Fabia gestaltet und ihr aktuelles Signature-Design mit viel Liebe zum Detail auf das Fahrzeug übertragen.

Text: Gregor Josel / Fotos: Maximilian Lottmann

Die Liebe zum Modedesign entdeckte Sabine Karner schon in früher Jugend; später in ihrer Zeit als Turniertänzerin entwarf sie ihre eigenen Outfits, bevor sie ihre Ausbildung in der Modeschule Hetzendorf begann. Direkt von dort wurde sie vom Label Airfield angeworben und arbeitete in ­weiterer Folge bei den Labels Sportalm und Mothwurf. Die Zeit bei diesen großen Labels war für Sabine Karner höchst erfolg- wie auch lehrreich; die Erfahrungen, die sie dort gesammelt hat, fließen in ihre tägliche Arbeit ein und waren eine gute Basis für ihre Laufbahn mit ihrem eigenen ­Modelabel.

Die Inspiration für das exklusive Design des neuen Skoda Fabia entstand durch ihre ­Arbeit mit selbst bemalten Materialien. Dabei arbeitet Sabine Karner intensiv mit ­Farben an den verschiedenen Werkstoffen. „Für diesen Prozess muss man auch in guter Stimmung sein, das kann man nicht jeden Tag ­machen, Inspiration und Krea­tivität ist eben nichts, was man auf Knopfdruck abrufen kann. Diese Arbeitsweise ist ganz ­typisch für mich und meine ­Designs, und das wollte ich dann auch auf das Autodesign übertragen“, so Sabine Karner im Interview. „Generell bin ich sehr an diversen Designthemen interessiert, egal ob Industrial ­Design, Möbeldesign oder verschiedene andere Themen. Insofern hat mich die Arbeit an einem Fahrzeug natürlich sehr gereizt.“

Generell steht Sabine Karner mit ihrem Label für weibliche ­Linienführung mit Liebe zum ­Detail. Ihre Ready-To-Wear-­Kollektionen zeigen sich schick und sportlich zugleich, hier finden Modelle für jeden Tag sowie Abend- und Brautkleider ihren Platz. In der aktuellen Kollektion für Herbst/Winter 18/19 sorgt ein eigens von Sabine ­Karner entwickelter Print für ­Individualität. Die vielseitig ­kombinierbaren ­Stücke sind ein Ausdruck von ­moderner Stärke und erschaffen einen authentischen Style.

Neben ihrer eigenen Kollektion ist Sabine Karner auch im Bereich Corporate Fashion tätig. Mitarbeiter-Outfits spiegeln die DNA eines Unternehmens wider und schaffen im Team Gemeinsamkeiten und Identifikation. Mit viel Gespür für die Feinheiten der Corporate Identity und einem fundierten fachlichen Know-how in der ­Umsetzung und Produktion ­erstellt Sabine Karner in diesem Bereich maßgeschneiderte ­Konzepte für ihre Kunden.

Hinter den Kulissen:

Der Skoda Fabia designed by Sabine Karner für die MQ Vienna Fashion Week – das WIENER-Team zu Besuch bei Sabine Karner, das Video gibt es hier zu sehen: Making-of MQ Fashion Week by Skoda