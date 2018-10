Connected. Die Natur der Millennials #video

Geformt durch Technologie, smart aber ängstlich, mitten in der Infoflut aber sexuell im Trockenen, aufgewachsen in der Überflussgesellschaft aber arbeitet für kein Geld, wohnhaft im Hotel Mama. Willkommen zur Generation Y.

Stell dir vor, du wachst auf frühmorgens um 12 Uhr Mittag und machst dich also auf die Socken, nachdem du die eMails und die Feeds und die Vlogs gecheckt hast, würgst das vegane glutenfreie Frühstück, nachdem du ein Selfie davon gemacht und gepostet hast, auf die Schnelle runter und spülst es mit nem Latte nach, hastest ins Büro und wirfst den Rechner an, um nach Likes zu suchen, nur ist da nix, weil das Wlan heute spinnt, und so weiter … gar nicht so übel, dieser bemüht humorvolle Kurzfilm zur Natur der Millennials, made by CBC, bei dem man nicht weiß, wo Realität endet und Satire beginnt…

FOTO OBEN: Instagram Anna Francesca @ superfertig