Das ABC der Millennials

Text: Manfred Sax

Am letzten Samstag im August ging mir ein Licht auf. Ich kam abends noch mal in die Redaktion, und da saß einer dieser Jungs am Rechner, Mitte zwanzig und smart und habituell auf zwei Monitoren unterwegs, kurz: genau, was ich brauchte. Manchmal brauchst du so einen Typen, dessen Bart die richtige Länge hat, der nicht geile Musik hört, sondern einen „Sound“, der „catchy“ ist und der dir vor allem im Internet weiterhilft, wenn du dich verirrt hast, weil er so fabulös „connected“ ist. Hey, kannst du mir einen Piraten für die Premier League finden, fragte ich, es läuft gerade ein Spiel. Geht nicht, sagte er, denn außerdem läuft „der Fight“. Dann schalte das Match doch auf den zweiten Monitor, sagte ich. Aber das war auch nicht möglich, dort war ein Twitter-Stream los, den er unbedingt brauchte. Seltsam, der Junge war an sich die Hilfsbereitschaft in Person, normal.

„Der Fight“ war ein Boxkampf, was heißt Kampf, es kam mehr wie die Prügelei zweier Besoffener rüber. Sie hießen Logan Paul und JJ Olatunji alias KSI. Nie gehört, sagte ich, und der smarte Junge lächelte milde, wie du im Zoo lächelst, wenn du ein Tier erspähst, von dem du glaubtest, es sei ausgestorben. Zwei Mega-Celebrities, wurde ich aufgeklärt. Junge YouTube-Superstars mit je fast zwanzig Millionen Followers, die einander in den ­vergangenen Monaten per „Vlogs“ (siehe „V“ weiter unten) heftig ­beflegelt und daher beschlossen hatten, den Konflikt „wie Männer“ auszutragen – im Boxring. Das größte Internetereignis aller Zeiten, tönte der smarte Junge. Faszinierend. Und so lief also „der Fight“ am großen Monitor und daneben eine Textschleife, die der smarte Junge gelegentlich aufgeregt kommentierte („schon 800.000 Pay-per-view-Kunden!“ oder „sie ­haben jetzt fünf Millionen Dollar gemacht!“), wenn auch nicht für mich, sondern für einen Freund, der in seinem Kopfhörer nistete. Und jetzt war auch klar, warum er den Twitter-Stream am zweiten Monitor brauchte: Dort wurde über den „Fight“ zeitgleich heftig geshitstormt, weil die beiden YouTube-Superstars außerdem riesige Arschlöcher waren, wie mir der smarte Junge glaubhaft versicherte. Wie gesagt: Es ging mir ein Licht auf. Das war sie also, diese andere Welt. Die Welt der Millennials.

Wie soll man einem Millennial rational erklären, dass Donald Trump der Präsident der Vereinigten Staaten ist? Na eben, das ist unmöglich.

Versteh einer die Millennials, das ist nicht leicht, sie sind mit den Alten nicht communicado. Man kann ihnen nichts mehr erzählen, sie wissen alles, der omnipräsente Info­stream, you know. Man kann auch nicht den inneren Daddy raushängen lassen, so auf „mein Kind, ich übergeb dir den Planeten“, das wär nicht clever, ist ja alles am Arsch. Die Eiskappen von den Polen geschmolzen, das Essen voll mit Chemikalien, Arbeitslosigkeit überall, der Job von gestern ist heute eine App. Wenn du Kinder hast, müssten sie dich eigentlich hassen, wegen des globalen Zustands, in den sie hi­neingeboren wurden. Wie sollen sie damit fertig werden, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, weil der Zustand dir selber ein Rätsel ist. Wie kannst du rational erklären, dass Donald Trump der Präsident der Vereinigten Staaten ist? (1) Na eben, das kannst du nicht. Zumal der typische Millennial smarter ist als du. So sieht es jedenfalls der wunderbare Komiker (und Babyboomer) Dylan Moran.

Comedian Dylan Moran on the state of the world Comedian Dylan Moran shares his unique spin on the state of world affairs🌎📣Edinburgh FestivalsBBC at the Edinburgh Festivals Gepostet von BBC Radio 5 live am Mittwoch, 15. August 2018

Millennials also. Man nannte sie mal „Echo-Boomers“, weil sie die Kinder von Babyboomern (siehe „B“) sind, die in den 80er- und 90er- Jahren vergessen hatten, dass Sex zu Nachwuchs führen kann. Später erfand der Marketingriese Ad Age den Begriff „Generation Y“, weil zuvor die „Generation X“ zu vermarkten war. Und darum geht es letztlich. Man muss einen Begriff für eine ­soziale Gruppe finden, um präziser wirtschaften zu können. Deswegen blieb auch das Wort „Millennial“ hängen, dank eines Wälzers, der „Millennials Rising“ hieß und die „nächste große Generation“ anpries. (2) Und wie Ad Age später zugab, lassen sich Millennials wesentlich besser vermarkten als eine Gene­ration Y, zumal dieses Y wie „why“ ausgesprochen wird, also irgendwie alles in Frage stellt. Spätere ­Ver­suche, die Millennials als „Me-­Generation“ oder „Me-Me-Me-­Generation“ zu outen (siehe „S“ wie Selfie), waren zu negativ ­geladen, um lukrativ zu sein.

Generell setzen Demografen das Geburtsjahr der Millennials zwischen Anfang der 80er-Jahre und Mitte der 90er an, also Kids, die Anfang dieses Jahrhunderts großjährig wurden oder heute über zwanzig Jahre alt sind. Eine Generation, die so alt ist wie die CD, wie die digitale Revolution. Menschen, die mit Internet und Smartphone groß wurden, ohne die nichts mehr geht. Sie können in deiner Sprache reden, ohne dass du sie verstehst, sie können in deinem Haus wohnen, ohne dass du sie siehst, und sie sind zunehmend am Drücker, helfend zur Stelle, wenn du online nicht mehr weiterweißt. Sie sind den Versuch wert, sie zu verstehen. Allerdings ist ihre Welt enorm. Als Babyboomer oder GenX-Mensch (siehe „X“) kannst du bestenfalls hineinriechen. Mit ein paar Be­griffen, die wir hier alphabetisch geordnet haben. Los geht’s!

A

Angst/Anxiety

„Unsere Welt“, schildert Millennial L. (27), „ist ­grenzenlos. Wir haben alle Freiheiten, wir sind connected, wir können tun, was wir wollen, wir ­hängen an allen Infostreams.“ Das kann auch beängstigend sein, weil uferlos, sagt sie. Millennials, sagen Soziologen, sind die technologisch vifste ­Generation der Geschichte und gleichzeitig die ängstlichste. Diese Angst kann alle möglichen Formen haben, von Herzklopfen über Panikattacken und psychischen Krankheiten bis hin zur Depression. Sie kann durch alles Mögliche getriggert werden, es reicht schon das Posting eines Selfies, bei dem die Likes ausbleiben, oder ein dummes Fatshaming. Und da sind auch noch die Synapsen des Gehirns, die einem Infostream ausgesetzt sind, wie es ihn noch nie gegeben hat. Wer soll damit fertig werden?

(1) © Dylan Moran, Schauspieler, Komödiant und Vater.

(2) William Strauss & Neil Howe: Millennials Rising: The Next Great Generation (2000)

