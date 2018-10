Aquamarin: „Ich glaub ich bin 1 Influencer.“

Er nennt sich Aquamarin und ist eigentlich ein alter Hase im Business, seit zehn Jahren Model, seit 2010 auf Youtube. Er sagt: „ich bin eigentlich aus Marchtrenk, machte die Htl und war auch schon mal Kindergärtner. Dann machte ich Videos über mein Leben und mein kreatives Schaffen, so kam es zu Anfragen von Firmen, deren Produkte zu meinen Youtube-Sachen passen. So kam Geld herein. Außerdem bin ich als Model bei Kampagnen und auf Modewochen. Ich nehme an, dass man Leute wie mich jetzt Influencer nennt. Aber eigentlich möchte ich Popstar werden.“

Letztere Ambition verrät einen steinigen Weg (er trat zum Beispiel beim Linzer Kronefest auf). Das modische „Influencen“ geht via Instagram langsam, aber stet voran. Und der Youtube-Kanal mit seinen sechsstelligen Abonnenten kommt solide rüber. Die Clips über sein Leben erreichen gern eine halbe Million Zugriffe. Zum Beispiel dieser hier über seine Morgen-Routine. Dass dieser Morgen nicht vor Mittag beginnt, versteht sich für einen properen Millennial eigentlich von selbst.