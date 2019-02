Jaguar-Sessions – Der neue Jaguar E-Pace als Instrument

Der neue Jaguar E-Pace kann Autobahn, er kann Schnee und Eis, er kann sogar ein bisschen Off­road. Und er kann auch Musik! Doch nicht nur dank formidabler Meri­dian- Sound-Anlage im Innenraum, nein, der neue E-Pace ist auch ein hervorragendes Instrument, wie wir finden.

Text: Gregor Josel

Fünf Millimeter auf jeder Seite! Das war der Abstand zwischen den dynamisch designten Außenspiegeln des neuen Jaguar E-Pace und dem Türstock des Aufnahmeraums des in Pinkafeld beheimateten Mushroom Studios, in dem wir das neue kompakte Jaguar-­SUV an insgesamt 10 fantastischen Produktionstagen ganz ­einfach mal zum Instrument umfunktionierten. Denn ganz ehrlich, ein bisserl damit in der Gegend rumfahren und ein paar nette ­Fotos machen, das kann jeder. ­

Vier wunderbare und komplett unterschiedliche österreichische ­Künstler und Bands aus ebenso verschiedenen Musikgenres haben sich intensiv mit dem Fahrzeug und seinen Sounds beschäftigt und den Jaguar E-Pace auf komplett unterschiedliche, aber umso spannendere Art und Weise als Instrument für jeweils ein Musikstück inszeniert. Es wurden Cellosaiten zwischen die Kopfstützen gespannt, das Blinkergeräusch diente als Tempogeber, der Kühlergrill wurde zum lateinamerikanischen ­Perkussionsinstrument umfunktioniert oder gleich der ganze Innenraum als Schlagzeug benutzt. Es wurden Türen geschmissen, mit Scheibenwischern ein Beat gezaubert, selbst die elektrischen Fensterheber trugen ihren Teil zur Aufnahme bei.

Für diese einzigartige Musikproduktion haben sich ein paar Freigeister zusammen­getan, allen voran die großartigen Jungs von „The Mushroom Studios“ in Pinkafeld, die weder Kosten noch Mühen gescheut haben, um diese Produktion zu ermöglichen, es musste sogar der Tischler ausrücken und einen Teil der Tür zersägen, um die britische Katze in den Aufnahmeraum fahren zu können. Und dann natürlich ­unsere kreativen Künstler „Verena Wagner“ aus der Singer-Songwriter-Ecke, die oberösterreichischen Indie-Rocker von „Catastrophe and Cure“, das progressive strings-Duo „BartolomeyBittmann“ und last but not least der Drummer Alex Deutsch, der den Jaguar E-Pace in einer Soloperformance zum Klingen brachte.

Bartolomey Bittmann

Progressive Strings Vienna

Wenn Klemens Bittmann und Matthias Bartolomey die Bühne entern, dann ist das wie eine ­Naturgewalt. „Sie bringen jene musikalischen ­Tugenden leichtfüßig auf den Punkt, die man ­üblicherweise nicht mit klassischen Instrumenten verbindet: unbändige Spiellust und radikalen Rhythmus“, beschreibt Wolfgang Muthspiel den Stil dieser beiden Ausnahmekünstler treffend. In ihren Kompositionen erweitern sie genreübliche Grenzen und begeistern durch mitreißende Performance. Mit dem Jaguar E-Pace haben die ­beiden Instrumentalisten eine mitreißende Eigenkomposition inszeniert und das Auto als Streich- und Zupfinstrument sowie als Schlagzeug integriert. Infos unter: bartolomeybittmann.at

Alex Deutsch

Keine Berührungsängste!

Mit einem derart vielseitigen Werdegang tut man sich schwer, Alex Deutsch in ein bestimmtes Genre zu stecken. Ob als Drummer von Cafe Drechsler, als Produzent feinster Dancefloor-Electronic oder aber auch als Entdecker und Producer der Singer/Songwriterin Anna F. – Alex Deutsch liebt und lebt Musik wie kaum ein anderer. Derzeit widmet er sich neben Bandprojekten vor allem aber auch seiner Soloperformance, in die er in diesem Fall auch den Jaguar E-Pace einbaute und mit der er am 25.6. auch beim Jazzfest Wien zu hören sein wird.

Verena Wagner

Dialekt mit Substanz

Wer sich hierzulande an das Thema Dialekt heranwagt, der läuft schnell Gefahr, in die Schlage-Ecke abzudriften. Dass es auch anders geht und man im Dialekt komplett genreübergreifend und frei von allen musikalischen Konventionen auf ­internationalem Niveau produzieren kann, das zeigt die aus Kärnten stammende Singer/Songwriterin Verena Wagner. Derzeit wird gerade am Debutalbum gearbeitet, das das breite musikalische Spektrum der jungen Künstlerin mit ihrer unverwechselbaren Stimme zeigen und von mitreißenden Rocksongs bis hin zu getragenen, melancholischen Balladen und Elektronik-Tracks in kein Genre­muster passen soll. Mit dem E-Pace ­performte Verena Wagner den mystischen Song „Moonstory“. Infos unter: verenawagner.com

Catastrophe & Cure

Vielschichtiger Indierock

Vielschichtiges Songwriting trifft auf tanzbare Indie-Hymnen. So oder so ähnlich könnte man den Stil der ursprünglich aus Steyr stammenden Indierocker bezeichnen. Clevere Soundkonstrukte, fetzige Rhythmen und Hooklines, die sich nach nur ein paar Mal Hören sofort ins Gedächtnis brennen. Damit haben sich die Jungs von Catastrophe & Cure nicht nur die Herzen ihrer Fans erobert, sondern auch einen Amadeus Austrian Music Award eingeheimst. Dass diese Band schon seit vielen Jahren zusammenspielt, bewiesen sie, indem sie den Basis-Beat des Songs im Jaguar E-Pace tatsächlich gleichzeitig zu viert performten. Infos unter: catastropheandcure.at