Eine Handvoll Zigarren …

Schon im letzten Jahr überzeugte der Wiener „Art of Life“-Club mit seiner Erstausgabe des „Grand Cigar“, heuer fand man im Dachgeschoss des Justizpalast eine exquisite Top-­Location für die Auflage 2019. „Grand Cigar soll, so unser Plan, zu einer Institution werden und damit ein jährlicher fixer Treffpunkt für alle Aficionados in einer elitären Location mitten in Wien“, erklärt Art-of-Life-Mastermind Günter Liska mit wenigen Worten des Konzept jener Nacht der Genüsse, die 2018 im Vienna Ballhaus startete und nun in die zweite Runde geht. Mit dem Justizpalast Café hoch über den Dächern der Innenstadt hat man eine besondere Location gefunden, der Kartenpreis (230 Euro) beinhaltet ein Zigarren-Package mit 3 speziellen kubanischen Zigarren, einen Deutz-Champagner-Empfang sowie ein Vier-Gänge-Galadinner mit Weinbegleitung und Cocktails danach. Für das Musikprogramm sorgen Verena Wagner und Daniela Krammer.

Grand Cigar – Edition 2019, 7.6. ab 18:30 Uhr, Justizpalast Cafe. Infos & Tickets: grand-cigar.com

Foto: Roland Pohl