Wildstyle & Tattoo – Die Peckerl-Show wird 25

Tattookünstler, Kultfiguren der Szene und Fans feiern wild, aber mit Stil das erste Vierteljahrhundert Wildstyle & Tattoo Messe. Der WIENER verlost Tickets für die Geburtstagsausgabe in Wien.

Tätowierer und Aussteller aus 25 Ländern und 5 Kontinenten, internationale Stargäste, Kultfiguren der Szene und Wildstyle Freunde fahren heuer zum 25. Jubiläum der Wildstyle & Tattoo Messe in Wien, Innsbruck, Salzburg, Linz und Bad Ischl alles auf, was konservativen Wertevertretern die sprichwörtliche Gänsehaut beschert.



Mit der Top-Riege der internationalen Tattooszene, einem Showprogramm sowie Live-Konzerten inklusive Aftershowparties direkt auf der Wildstyle, braucht sich der geneigte Bodyart-Freund fürs jeweilige Wochenende eigentlich nicht mehr viel anderes vornehmen:



In Wien und Innsbruck rockt am Samstag abend Metalqueen Doro Pesch live mit Band die Messewände, in Salzburg bringen Bandmembers von Arch Enemy, Soilwork, und Spiritual Beggars unter dem Namen The Night Flight Orchestra die Showbühne zum vibrieren.

Und auch im Showprogramm geizt die diesjährige Jubiläumsausgabe der Wildstyle nicht mit Reizen…



Lucky Diamond Rich, der im Guinness Buch der Rekorde seit 2008 ununterbrochen als meisttätowierter Mensch der Welt geführt wird, jongliert mit laufenden Kettensägen, schluckt Schwerter als gäb’s sonst nix zu essen und jongliert Metall und Fackeln auf einem vier Meter hohen Einrad. Der Mann, der sich 100% seines Körpers zuerst schwarz und danach weiß oder bunt tätowieren lässt, sorgt aber nicht nur als Show-Act für Begeisterung. Wer auf Tuchfühlung mit dem Australier gehen möchte, kann sich bei der Wildstyle & Tattoo auch von ihm tätowieren lassen.

Lucky Diamond Rich in action (Foto: Wildstyle & Tattoo)

The Mexican Vampire Woman ist als am meisten fotografierte, tätowierte Frau der Welt und Person mit den meisten künstlichen Körperveränderungen ebenfalls im Guinness Buch der Rekorde vertreten. Die 4-fache Mutter und Anwältin kämpft in Mexiko für Frauenrechte und gegen Gewalt an Frauen, bei der Wildstyle steht der weibliche Superstar der Tattooszene für Erinnerungsfotos zur Verfügung.

The Mexican Vampire Woman (Foto: Wildstyle & Tattoo)

Mehrere Weingläser übereinander gestapelt auf einem Messerrücken balancieren, sich eine leuchtende und unter Strom stehende Neonröhre in den Rachen schieben und den Körper damit von innen beleuchten oder. Geht denn das?!

Durchaus, wie Aerial Manx aus Down Under bei der Wildstyle & Tattoo zeigt. Der vielfache Guinness Weltrekordhalter ist außerdem der einzige Schwertschluck-Akrobat der Welt, er springt mit einem – bis zum Anschlag – geschluckten Schwert einen Rückwärtssalto.

Don’t try this at home, liebe WIENER-Leser!

Die Todeskugel

3 Motorräder + der kleinste Globe of Speed der Welt mit nur 4 Metern Durchmesser: The Crazy Nock Brothers erzeugen in ihrer Action-Kugel motorbetriebenen Nervenkitzel für alle Speed-Freaks. Exklusiv für die Wildstyle sorgen die Schweizer Stuntfahrer aus der Circus-Dynastie Nock mit ihren Akrobatik-Einlagen für offene Münder.





Die Crazy Nock Brothers und ihr Speed Globe





Ganz besondere Gustostückerl finden Wildstyle-Besucher diesmal auch schon vor der Messe. Bei allen Terminen findet jeweils am Vorplatz der Wildstyle & Tattoo das European Street Food Festival bei freiem Eintritt statt! Dutzende Food Stände, Aussteller & Köche aus aller Herren Länder bieten Köstlichkeiten aus aller Welt an. Egal ob Asia oder Thai, American Burger oder vietnamesische Frühlingsrollen, Gekochtes oder Gegrilltes, Spezielles aus dem Smoker, vegetarisch und vegan, Cupcakes, Waffeln, Crêpes oder natürlich auch Schmankerl aus heimischen Küchen: die vielen Anbieter aus dem In- und Ausland bereiten für die Besucher – typisch Street Food – alles frisch vor Ort zu.

Wildstyle & Tattoo 2020:

28.- 29. März 2020 / Wiener Stadthalle – Halle E

4.- 5. April 2020 / Innsbruck – Messe

18.- 19. April 2020 / Salzburg – Messezentrum

24.- 25. Oktober 2020 / Linz – Tabakfabrik

31. Oktober – 1. November 2020 / Bad Ischl – House of Wildstyle

Infos: www.wildstyle.at

Tickets an den Tageskassen oder im Vorverkauf unter www.oeticket.com

Öffnungszeiten Wildstyle & Tattoo: Samstag 12 bis 24 Uhr / Sonntag 12 bis 20 Uhr

Öffnungszeiten European Street Food Festival: Samstag 11 bis 22 Uhr / Sonntag 11 bis 20 Uhr