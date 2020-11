Es gibt was auf die Ohren

Du weißt schon gar nicht mehr wie Live-Musik klingt?

Nicht verzagen, Hilfe naht: Sony veranstaltet ein exklusives Konzert und DU bist eingeladen!

Wie das gehen kann? Keine Sorge, du musst dafür das Haus nicht verlassen.

Das Konzert findet nämlich via Livestream direkt in deinem Wohnzimmer statt. Für beste Soundqualität und absolutes Konzertfeeling sorgen die kabellosen Sony Noise Cancelling Kopfhörer WH-1000XM4.



Umgebungsgeräusche werden damit noch effektiver ausgeblendet, das Klangerlebnis durch Smart-Listening-Technologie automatisch personalisiert und mit 30 Stunden Akkulaufzeit steht langem Musikgenuss nichts mehr im Wege.

Das reicht nicht nur locker für das Konzert, sondern auch noch für viele Stunden Musikgenuss darüber hinaus, bevor es ein erstes Mal an die Steckdose geht.

Als Act konnte Sony keine geringere als die deutsch-britische Singer-Songwriterin Emily Roberts gewinnen. Große Bekanntheit erlangte die talentierte Newcomerin durch den Chart-Hit Bittersweet Symphony, den sie mit dem DJ-Duo Gamper & Dadoni aufnahm. Zu ihren weiteren Hits gehören In this together und Relationshit.





Das Gewinnspiel

Möchtest du dabei sein und Emily Roberts live aus deinem Wohnzimmer miterleben?

Der WIENER verlost ein Ticket für das Konzert am 30.11.2020 und dazu kabellose Sony Noise Cancelling Kopfhörer WH-1000XM4.

Teilnahmeschluss: 23.11.2020