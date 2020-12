I’m feeling blue

IWC Schaffhausen steht seit 1868 für edle mechanische Wunderwerke, die weit mehr als nur Zeitmesser sind. Bucherer ist nur 20 Jahre später ebenfalls in die Branche vorgestoßen als angesehener Händler von Uhren und Schmuck. Gemeinsam bringen die beiden Traditionsunternehmen jetzt die Big Pilot’s Watch Big Date Bucherer Blue.

Bucherer Blue steht für Emotion und Innovation, in Kooperation mit 22 weltweit führenden Uhrenmanufakturen entstanden für die einzigartige Brand schon 45 Chronographen. Der neueste Spross der Zusammenarbeit zwischen Bucherer und IWC Schaffhausen, die für Blue bereits zuvor drei Stücke entworfen haben, ist die Big Pilot’s Watch Big Date Bucherer Blue. Dabei handelt es sich um eine auf 100 Exemplare limitierte Sonderversion der Big Pilot’s Watch – genauer gesagt die erste Partnership Edition der Traditionsuhr mit einem Big Date. Außerdem präsentiert sich die Big Pilot’s Watch Big Date Bucherer Blue mit satten blauen Akzenten und tritt so besonders schneidig und dramatisch auf.

Das 46,2 Millimeter große Gehäuse strahlt selbstbewusste Dominanz aus, die gut ablesbaren Ziffern und die einfach zu greifende Krone unterstreichen die Wurzeln der Big Pilot’s Watch in der Luftfahrt. Das Laufwerk überzeugt nicht nur mit absoluter Präzision, sondern auch mit seiner Gangreserve von acht langen Tagen.

Die Leidenschaft von Bucherer Blue spiegelt sich in der lebendigen Farbkombination aus dem schwarzen Ziffernblatts, dem neonblauen Indexen und Zeigern, sowie dem sportlichen Silber des Gehäuses wider. Ebenfalls dynamisch ist das schwarze Kalbslederarmband, das die Uhr mit ihrem Träger verbindet. Die Rückseite des Gehäuses ist dank eines Saphirglasfensters durchsichtig und präsentiert stolz die beeindruckende Mechanik. Eine in jeder Hinsicht außergewöhnliche Uhr, entstanden in der Zusammenarbeit zwischen zwei außergewöhnlichen Unternehmen.

Facts:

– Edelstahl

– 46.2 mm

– Manufakturwerk mit Handaufzug

– Weicheisen-Innengehäuse zum Schutz gegen Magnetfeldstrahlung

– 8-Tage-Gangreserve

– Gangreserveanzeige auf Rückseite

– zweiziffrige Grossanzeige des Datums

– neonblaue Index und Zeiger mit grüner Lumineszenz

– Saphirglas gewölbt

– beidseitig entspiegelt

– widersteht Druckabfall

– schwarzes Kalbslederarmband

– limitiert auf 100 Stück

– 15.600 Euro